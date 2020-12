Après le slogan viral «Go Corona Go», le ministre de l’Union Ramdas Athawale est revenu avec un autre one-liner «accrocheur», même en tant que nouvelle souche de coronavirus du Royaume-Uni a rempli les responsables de la santé et les épidémiologistes ainsi que les gouvernements du monde entier de préoccupations renouvelées.

«Auparavant, j’avais donné le slogan« Go Corona, Corona Go »et maintenant corona s’en va. Pour le nouveau coronavirus souche, je donne le slogan «No Corona, Corona No», a déclaré Athawale à l’agence de presse ANI lors d’une conférence de presse dimanche.

Ses commentaires viennent même comme la nouvelle souche de coronavirus du Royaume-Uni a tenu le gouvernement sur ses gardes, bien qu’aucun cas de ce genre n’ait encore été détecté en Inde. Le pays, néanmoins, a enregistré 22065 nouveaux coronavirus cas au cours des dernières 24 heures, le chiffre le plus bas d’une journée en plus de cinq mois, portant le nombre total de cas de Covid à plus de 99,06 lakh.

Le pays a également été témoin de 354 décès au cours des dernières 24 heures, portant le nombre total de morts à 1 43 709. Plus de 94,22 lakh du pays se sont rétablis depuis le début de la pandémie. L’Inde, qui a signalé son premier cas le 30 janvier, est le deuxième pays le plus touché au monde par la pandémie après les États-Unis.

Comme ce fut le cas avec le slogan précédent, celui-ci a également été immédiatement accueilli par des blagues et des mèmes sur les réseaux sociaux.

Et en attendant Covid-19 virus en Inde qui se préparent à la 2ème vague, se sont transformés en potentiel Covid-20! pic.twitter.com/z0w7sgq8mo – SANATANI (@ im_01a_freak) 27 décembre 2020

En février, une vidéo d’Athawale, le consul général de Chine à Mumbai Tang Guocai et des moines bouddhistes scandant « Go corona, go corona » lors d’une réunion de prière est devenue virale sur les réseaux sociaux.

La vidéo aurait été tournée à Gateway of India le 20 février lors d’une séance de prière pour arrêter la propagation de la coronavirus en Chine.

Le slogan viral avait suscité beaucoup de ridicule et de questions alors que les critiques remettaient en question l’efficacité de l’approche du gouvernement pour gérer le Covid-19 pandémie en Inde. En avril, cependant, Athawale a doublé sa création et a affirmé que le slogan «Go Corona Go» qu’il a inventé est maintenant devenu célèbre dans le monde entier.

Le ministre a déclaré que des questions avaient été soulevées plus tôt si un tel slogan pouvait aider, mais son utilisation généralisée a prouvé l’efficacité du slogan.