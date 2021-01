Le créateur de contenu populaire Ricky L Pond est de retour avec une nouvelle vidéo de danse. L’homme d’Amérique est devenu célèbre après que son interprétation de la chanson de Hrithik Roshan, Ghungroo, ait été mise en ligne. Ricky partage fréquemment des vidéos de lui-même dansant sur des pistes dans diverses langues indiennes et est le nouveau favori sur Instagram. L’homme américain a de nouveau fait sensation en partageant une nouvelle vidéo qui le montre danser sur une chanson populaire en hindi avec son fils.

La dernière vidéo récemment publiée par Ricky comprend une performance à regarder sur la chanson «O Beta Ji». Le bref clip vidéo commence avec Ricky et son fils exécutant des pas de danse doux et coordonnés.

Le duo père-fils groove joyeusement sur la piste énergique et la performance peut vous laisser taper du pied aussi bien au rythme. Au fur et à mesure que la vidéo progresse, le duo père-fils change de pas en passant des vagues aux sauts. Ils ont effectué des mouvements faciles mais énergiques ensemble à la maison. Les deux s’amusent à fond en rattrapant le rythme. Avec les bons tours de tête, le duo cloue simplement le genre de danse Bollywood. Les danseurs vêtus de sweats à capuche et de pyjamas peuvent être vus correspondant à leurs pas exactement en synchronisation avec les paroles de la chanson à mesure que le clip progresse.

Alors que le partage de la vidéo, qui inutile de le mentionner, est devenu viral, Ricky a exhorté sa famille en ligne à taguer l’équipe du film Ludo afin qu’elle en prenne note.