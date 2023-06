Après Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, Pandya Store fera un saut de génération ; tous les acteurs pour quitter la série ?

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin commencera un nouveau voyage, une nouvelle histoire à partir de mercredi. Aïcha Singh, Neil Bhatt, Harshad Arora et les autres membres de la distribution ne feront plus partie de la populaire émission de télévision. Oui, c’est vrai. Et maintenant, il semble que même une autre émission de télévision Star Plus va faire de même. Si les rapports sont là, Pandya Store va faire un saut de génération, tout comme Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin. Lisez tout à ce sujet ci-dessous:

Le casting de Pandya Store va démissionner alors que les créateurs sont prêts à faire un saut de génération dans la série

Pandya Store est une émission de télévision populaire dans le pays. Il a une distribution d’ensemble de Krutika Desai, Shiny Doshi, Kinshuk Mahajan, Kanwar Dhillon, Alice Kaushik, Akshay Kharodia, Simran Budharup, Mohit Parmar pour n’en nommer que quelques-uns. Les fabricants, selon GossipsTv et India Forums, prévoient de faire un saut de génération de 15 ans. Oui, tu l’as bien lu. Et pas seulement le saut, on dit que le casting de Pandya Store fera également ses adieux au spectacle. C’est énorme étant donné que l’émission jouit d’une immense popularité parmi les fans depuis qu’elle a commencé à être diffusée en 2021.

Pandya Store est basé sur la populaire émission de télévision tamoule Pandian Stores. Sunjoy Waddhwa et Commal Waddhwa ont adapté cette série pour le public hindi sous la bannière de Sphere Origins. En parlant de l’émission télévisée, Krutika Desai joue la stricte matriarche de la maison Pandya. Shiny joue Dhara – l’épouse de Gautam, jouée par Kinshuk, le fils aîné, Kanwar joue Shiva le troisième fils et est jumelé en face de Raavi d’Alice. Akshay joue Dev, le deuxième fils et mari de Rishita (joué par Simran). Mohit Parmar joue le plus jeune fils, Krish. Maira Dharti Mehta est entrée dans la série cette année en tant qu’amoureuse de Krish.

Les internautes réagissent au rapport selon lequel Pandya Store fait un bond

Eh bien, s’il y a des hauts, il y a aussi des bas. Au fil des ans, Pandya Store a conservé une place dans le TOP 10. Il a fluctué dans les TRP mais a également connu le succès en rejoignant le TOP 5 des émissions de télévision les plus regardées du pays. Cependant, il y a quelques fans qui pensent que les créateurs se sont détournés de la série. Certains internautes ont partagé leur réaction au saut et à la possible sortie du casting. Découvrez les tweets ici :

La piste d’éducation de Shiva, que les créateurs ont impitoyablement tuée ! Les makers et les créatifs méritent l’enfer pour leur sale politique#PandyaStore @Sphere_origins @StarPlus https://t.co/HFkqIXTMD8 Shradha (COMPTE FAN) (@ShradhaReddy081) 24 juin 2023

Exactement @starplus. Histoire épuisée ? Ghum a publié toutes les histoires de Kusumdola. #PandyaStore n’a même pas suivi les magasins og pandian – qui sont toujours aussi forts sans aucun saut. Montre que l’équipe créative est en faillite – n’a jamais pris de véritables commentaires des spectateurs. https://t.co/YWm5GZe5my spdp (@S_p3d) 24 juin 2023

Tellement heureux. Enfin #kdice ne fera pas face à la partialité dans d’autres émissions comme celle-ci. Aur dikhao dhara bhabhi drame dans chaque piste. Yeh toh hona salut tha ?@ChoubaySushil @rahimansari08#PandyaStore https://t.co/2Xr0VYQHqZ Bhavs ? (Kdice pour toujours ?) (@ Bhavna5678) 24 juin 2023

#PandyaStore #shivi Après une surdose de bhabhi, le gavage d’un personnage redondant, des complots illogiques immoraux, même un mariage millionaire ne peut pas apporter de trp. La chute du TRP est le résultat de la mise à l’écart des favoris du public #shivi qui sont l’usp du spectacle. Manali (@manalibagchi87) 24 juin 2023

Ils devraient totalement mettre fin au spectacle. L’un des massacres majeurs qu’ils ont commis est de montrer que peut-être 17 ans de la vie de Shiva ont été gâchés (10 ans de perte d’éducation + 7 ans de perte de mémoire) – juste pour soutenir les obsessions de Bhabi. Qui a détruit à jamais #Pandyastore GeneralAudienc3 (@GeneralAudienc3) 24 juin 2023

Est-ce confirmé par Chanel ? A fait @starplus approuver saut? Ou est-ce une astuce pr intelligente par ph creatives ? #Pandyastore besoin de sortir de l’air. Show a épuisé son potentiel spdp (@S_p3d) 24 juin 2023

Fin #PandyaStore est une meilleure option @starplus Ils viennent de créer des dégâts depuis qu’ils ont fait un bond intempestif il y a 6 mois, ont amené 4 enfants et ont continué à montrer SEULEMENT Dhara. Aussi : Chanel a-t-elle confirmé ? Ou est-ce que c’est du ph qui diffuse des « nouvelles » pour créer le buzz ? https://t.co/wSwH7Hyr5T spdp (@S_p3d) 24 juin 2023

Ek ou bar piddhi ki shadi kr wa dete toh saut ki jarurat nhi padti, ese salut offair ho jata h ??? Au revoir krishpandya pour toujours ?,#pandyastore https://t.co/FHPMwL47Kv Goldi #kdice (@Goldigu24514938) 24 juin 2023

Hmmm ce saut de 7 ans était une préparation comme je m’y attendais ! Le spectacle marchait bien, très bien, il y avait encore beaucoup d’histoires inédites ! Mais à cause de leur cupidité et de leur manque de professionnalisme, ils détruisent tout !#PandyaStore https://t.co/zFtZuHDMTd Kim_Era/ Je pleure maintenant ?? (@Kim__Era2) 24 juin 2023

C’est @StarPlus politique selon laquelle lorsque les incréments d’acteurs sont dus, ils veulent de nouveaux acteurs moins chers pour réduire les coûts. A fait de même avec GHKKM et YRKKH en réduisant les jours ouvrables de HC et en obtenant un nouveau parallèle. Seul Anupamaa est bien payé en raison du TRP le plus élevé. J’espère que tout #PandyaStore les acteurs font du bon travail https://t.co/YfKrXjgMdj TV TRP (@TvsoapsData) 24 juin 2023

Le saut générationnel signifie effectivement le saut post, comme la plupart des personnages, le bhaabhiji omniprésent ne sera pas montré non plus. Il est donc possible que le spectacle continue sans bhaabhiji ? Alors pourquoi avons-nous été et sommes-nous encore nourris de force avec du contenu bhaabhi ? #PandyaStore IM (@ms_s_m) 24 juin 2023

Pourquoi sauter @starplus ..?? Faites directement hors air naa .. ce serait mieux ..#pandyastore https://t.co/dIpLfiGHPb Catty_Kitty (@KarunyaRaizada) 24 juin 2023

C’est le principal problème de cette émission après avoir été une émission avec une histoire différente, ils ont commencé à copier d’autres émissions au lieu de développer leur histoire originale ! mon #Shivi mais c’est pour mieux bien sûr qu’ils méritent mieux que ce spectacle et cette équipe non professionnels!#PandyaStore https://t.co/xYTU6KCCL5 Kim_Era/ Je pleure maintenant ?? (@Kim__Era2) 24 juin 2023

Parler de l’histoire de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, Shakti Arora, Bhavika Sharma et Sumit Singh commencera à partir de mercredi.