Après Gadar 2, le chef du Congrès souhaite que Jawan de Shah Rukh Khan soit projeté au Nouveau Parlement

Le nouveau film de Shah Rukh Khan, Jawan, a retenu beaucoup d’attention depuis sa sortie le 7 septembre. Le film met en vedette Nayanthara et Vijay Sethupathi, et a Deepika Padukone dans une apparition. Il est réalisé par Atlee et les gens l’adorent. Récemment, un leader du Congrès, Jairam Ramesh, a défié le gouvernement Modi sur les réseaux sociaux. Il s’est demandé s’ils filtreraient Jawan dans le nouveau bâtiment du Parlement. Ce défi est survenu après que l’on a appris que le Gadar 2 de Sunny Deol avait été présenté au parlement.

Le chef du Congrès veut que Jawan soit projeté au nouveau Parlement, réagissent les internautes

Ce tweet de Jairam Ramesh n’a pas plu à certaines personnes sur Twitter. Ils ont exprimé leur déception et se sont demandé pourquoi The Kashmir Files n’était pas examiné à la place. The Kashmir Files est un film réalisé par Vivek Agnihotri, basé sur l’exode des pandits du Cachemire de la vallée. Un utilisateur de Twitter a suggéré qu’il était temps d’organiser des projections spéciales non seulement de The Kashmir Files, mais également de The Kerala Story et de The Delhi Files, afin de promouvoir la transparence.

Gadar-2 a été présenté il y a quelques jours dans le nouveau bâtiment du Parlement. Le Modi Sarkar aura-t-il également le courage de filtrer Jawan ? -2 ? Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) 9 septembre 2023

Les internautes s’interrogent sur les dossiers du Cachemire

Une autre personne a mentionné que les projets de projection de The Kashmir Files sont déjà en cours. Ils ont suggéré d’y aller et de demander des laissez-passer gratuits pour y assister. Certains utilisateurs de Twitter se sont demandé pourquoi Jawan était évoqué alors que The Kashmir Files était un film plus important. Ils ont également mentionné que Gadar 2 avait une signification historique, avec des millions de vies indiennes perdues et des millions de personnes déplacées lors de la partition.

On ne sait pas si Jawan sera projeté au Parlement ou non

Même s’il n’est pas certain que le gouvernement Modi sélectionnera Jawan au parlement, on sait que Shah Rukh Khan entretient des relations chaleureuses avec le Premier ministre Narendra Modi. Il a même félicité le Premier ministre Modi pour la conclusion du sommet du G20 sur Twitter.