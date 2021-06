Après feu Sushant Singh Rajput, Rhea Chakraborty en tête de la liste Times 50 Most Desirable 2020

La liste Times 50 Most Desirable Women 2020 a été dévoilée et présente des femmes de moins de 40 ans dans divers domaines. Il met en lumière ceux qui ont marqué l’année dernière et conquis les cœurs. Le classement est basé sur les votes exprimés dans un sondage en ligne, ainsi que sur un jury interne.

Cette année, Rhea Chakraborty est en tête de liste. Une lecture superficielle du mot « souhaitable » vous ferait penser qu’il s’agit d’attrait physique et de glamour. Mais il ne s’agit pas seulement de charme, de physique ou de beauté. Il s’agit aussi de ce que vous pensez d’une personne, de l’espace mental qu’elle occupe.

Au cours de la dernière année, Rhea était l’une des personnes dont on parlait le plus – mais pas pour une raison pour laquelle elle aurait jamais imaginé. Elle s’est retrouvée dans un rôle terrifiant hors écran – un rôle qu’elle n’a jamais demandé et qui lui a été imposé de force avec la mort soudaine de Sushant Singh Rajput. Et du jour au lendemain, sa vie a changé pour toujours.

Avant même de pouvoir pleurer, elle était coincée dans un cirque sans maître de piste, prise dans une bagarre entre plusieurs joueurs. Cependant, elle a conservé sa dignité au milieu d’un barrage d’insinuation et d’abus. Avec sa force, sa résilience et sa retenue – et son refus de rejeter la boue ou de répondre en nature – elle s’est élevée au-dessus.

De plus, dans le Top 10 figurent – Adline Castelino (Miss Univers 2020 – 3e dauphine) au numéro 2, Disha Patani au numéro 3, Kiara Advani au numéro 4 et Deepika Padukone au numéro 5.

Katrina Kaif, Jacqueline Fernandez, Anupria Goenka, Ruhi Singh et Aavriti Choudhary (LIVA Miss Diva Supranational 2020) prennent respectivement les sixième, septième, huitième, neuvième et dixième places. Certains des nouveaux entrants sur cette liste incluent Anuja Joshi, Shreya Chaudhry, Neha Jaiswal (LIVA Miss Diva Runner-Up 2020), Tridha Chaudhary, Shriya Pilgaonkar, Alaya F, Shreya Dhanwanthary, Kalyani Priyadarshan (Kochi Times Most Desirable Woman 2020) et Aaditi Pohankar (La femme la plus désirable du Maharashtra 2020), entre autres.