Après « F9 », nous avons regardé les neuvièmes films d’autres franchises. Ouf.

Je ne suis pas sûr que quiconque ait imaginé, en regardant « Le rapide et le furieux ” à l’été 2001, qu’un film modeste sur les voleurs de voitures de course de rue dans le sud de la Californie pourrait un jour donner huit séquelles. Ce n’est pas tant que ce matériel ne justifiait pas un voyage de retour que presque aucun matériel n’y est retourné autant de fois.

Bien sûr, le sous-titre est impropre : « Jason Goes to Hell » était loin du film final « Friday the 13th » ; d’une part, il a été remplacé en 2001 par « Jason X », qui se déroulait dans l’espace. La partie 9 commence avec Jason Voorhees mis en pièces par une équipe SWAT, mais naturellement se faire exploser ne l’empêche pas de continuer à semer le carnage sur les habitants de Crystal Lake. Possédant un autre corps humain avec son esprit maléfique, il poignarde, écrase et empale de manière extravagante de jolies victimes adolescentes dans divers états de déshabillage. C’est un slasher brutalement violent et graphiquement affreux, bien que pas particulièrement effrayant, qui culmine dans un camée déconcertant de dernière seconde par le gant de Freddy Krueger .

« Ernest dans l’armée » (1998)

Ernest P. Worrell, le bouffon caricatural immortalisé par Jim Varney, a commencé sa carrière dans une longue série de publicités télévisées populaires, promouvoir les céréales Sprite et Chex, entre autres produits, avec son slogan signature: « Tu sais ce que je veux dire, Vern ? » Il a continué à jouer dans plusieurs films à succès, dont « Ernest Goes to Camp » (1987) et « Ernest Scared Stupid » (1991), mais à la fin des années 90, le schtick avait atteint un point de rendement décroissant, pour le dire doucement. « Ernest dans l’armée », le neuvième long métrage d’Ernest, est une farce vidéo directe dans laquelle le héros éponyme s’enrôle dans les réserves et est expédié au Karifistan, un pays fictif du Moyen-Orient qui fournit une grande partie humour raciste. Varney est décédé deux ans plus tard, mettant fin à la franchise ici.

« Le fils de la panthère rose » (1993)