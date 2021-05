Après ‘Dynamite’, les garçons ‘BTS’ Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V, Jungkook vous séduiront avec la nouvelle chanson ‘Butter’

La nouvelle chanson tant attendue du groupe coréen à succès BTS est ici. Oui, la nouvelle chanson du groupe de garçons « Butter » est sortie et les fans sont déjà en train de devenir gaga à ce sujet.

Avec le septuor – Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V et Jungkook – les garçons sont vus à leur meilleur et la vidéo se termine par du beurre fondant sur une crêpe et avec les paroles « Let it, get it » , va!’

Jetez un œil à la chanson ici:

BTS Army, comme ses fans sont appelés affectueusement, est répartie dans le monde entier dans toutes les régions du monde. En 2020, lors d’une interaction avec Rolling Stone India, lorsque BTS a été interrogé sur la manière dont les fans disent qu’ils ont « changé leur vie », SUGA a déclaré: « Entendre nos fans dire que nous avons changé leur vie change nos vies à notre tour. le poids que portent nos paroles et notre musique, et nous en sommes vraiment reconnaissants. Nous avons réalisé que malgré notre amour pour la musique, le plus important dans ce travail est d’avoir des gens qui vous écoutent. Nous remercions nos fans écouter nos messages et notre musique. «

Décrivant ARMY, V a déclaré au portail, « ARMY est la lumière qui nous guide dans notre voyage en tant que musiciens. Nous ne serions pas là où nous sommes aujourd’hui sans eux et ils continueront à nous guider et à nous motiver à être plus grands avec notre musique. »

Pendant ce temps, le super groupe sud-coréen nominé aux Grammy Awards est prêt à interpréter sa nouvelle chanson « Butter » aux prochains Billboard Music Awards. Le groupe a fait cette annonce mardi sur son compte Twitter officiel.

« Nous ne pouvons plus le retenir! Notre première représentation de ‘#BTS_Butter’ aura lieu aux @BBMA de cette année! Regardez le dimanche 23 mai à 20 h HE / 17 h HP sur @nbc », ont-ils écrit sur leur page officielle , avec les hashtags #BTS et #BBMAs.

Le groupe a quatre nominations aux BBMA de cette année. Ce sont: le meilleur duo / groupe, le meilleur artiste des ventes de chansons, la chanson la plus vendue («Dynamite») et le meilleur artiste social (voté par les fans).

Cette année, les Billboard Music Awards auront lieu le 23 mai et seront animés par Nick Jonas. Le chanteur canadien The Weeknd mène avec 16 nominations. Le rappeur Drake recevra cette année le prix de l’artiste de la décennie.