Après Dunki avec Shah Rukh Khan, Rajkumar Hirani pour travailler sur un projet spécial avec Akshay Kumar ?

Akshay Kumar est l’un des acteurs les plus occupés que nous ayons dans Entertainment News. Il est constamment en mouvement, film après film dans l’espoir de continuer à divertir les masses. Et maintenant, le dernier buzz que nous avons rencontré concerne la collaboration d’Akshay avec le cinéaste as Rajkumar Hirani. Oui, tu l’as bien lu. Hirani qui a été occupé avec la star Shah Rukh Khantravaillant sur son prochain, Dunki, s’est associé à Akshay Kumar pour un projet spécial. Voyons plus de détails sur la même chose ici:

Projet spécial de Rajkummar Hirani et Akshay Kumar

Akshay Kumar et Rajkumar Hirani sont tous deux de grands noms qui se rendent souvent au nouvelles de divertissement pour diverses raisons. Selon un rapport publié sur un portail de divertissement en ligne, Akshay et Hirani ont travaillé ensemble sur un TVC. Le duo acteur et cinéaste a tourné pour une publicité dans un studio à Mumbai. Le tournage a eu lieu il y a quelques jours et il a été rapporté que Rajkumar Hirani et Akshay Kumar se sont beaucoup amusés à tourner pour la publicité. Le rapport indique que le réalisateur a été très impressionné par les prises rapides d’Akki. N’est-ce pas intéressant ? Imaginez s’ils collaboreraient pour un film?

Le front de travail d’Akshay Kumar

Pendant ce temps, comme toujours, Akshay est occupé par la programmation des films. Il est actuellement occupé à promouvoir son film web Cuttputtli. Le film met également en vedette Sargun Mehta et Rakul Preet Singh. Il a Capsule Gill avec Parineeti Chopra et Bade Miyan Chote Miyan avec Tiger Shroff pour n’en nommer que quelques-uns. D’autres films d’Akshay Kumar incluent Gorkha et OMG 2.

La série de flops d’Akshay

Les deux derniers films d’Akshay Kumar, c’est-à-dire Bachchhan Paandey, Samrat Prithviraj et Raksha Bandhan ont été de terribles flops. De plus, il y avait eu une tendance au boycott des films mettant en vedette Khiladi Kumar. Akshay avait également qualifié toute cette tendance d’insensée et déclaré que le boycott n’affectait que l’économie.

D’autre part, Rajkummar est occupé à travailler sur Dunki de Shah Rukh, qui met également en vedette Taapsee Pannu.