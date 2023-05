Après du vandalisme, des attentats à la bombe incendiaire et une tentative d’extorsion, un restaurant de Laval fait définitivement le ménage

Le personnel d’un restaurant libanais à Laval, au Québec, a vidé les meubles et les décorations vendredi, la dernière étape d’une fermeture qui, selon ses propriétaires, est le résultat d’attentats incendiaires répétés et d’une tentative d’extorsion.

Nuits de Beyrouth, un restaurant situé en bordure de la route 117 à Laval qui vendait des brochettes grillées au charbon de bois, a officiellement fermé ses portes en avril après avoir été incendié à quatre reprises et avoir brisé ses vitres.

Le vandalisme, qui a commencé après que le restaurant a refusé de payer lorsqu’un étranger lui a offert une « protection », a entraîné la révocation de son assurance, a déclaré Kevin Al-Sabek, le fils de l’un des propriétaires, dans une interview.

Al-Sabek a déclaré que le restaurant, qui accueillait également des événements, avait réussi à obtenir un autre assureur, mais que cela s’était passé après la date limite du propriétaire, annulant leur contrat de location et les forçant à fermer. CBC a contacté le propriétaire mais n’a pas eu de réponse.

Déménager dans un autre endroit est hors de question pour le moment, a déclaré Al-Sabek, car il craint que les tentatives d’extorsion ne les suivent partout où ils s’installent.

Le personnel a vidé le restaurant Nuits de Beyrouth, dont les propriétaires se disent victimes d’extorsion, le vendredi 12 mai 2023. (Valeria Cori-Mannochio/CBC)

«Cela se passe partout à Montréal et à Laval», a-t-il dit. « Nous ne pouvons pas le comprendre. Le gouvernement doit intervenir. »

En avril, les propriétaires ont fait circuler une pétition demandant au gouvernement du Québec de se pencher sur leur cas et de trouver une solution pour les restaurants comme le leur qui sont victimes d’extorsion.

Stéphanie Beshara, porte-parole de la police de Laval, a déclaré que les trois plus grands services de police métropolitains de la province sont unis dans leurs efforts pour arrêter l’extorsion contre les entreprises.

Cette image fixe d’une vidéo de surveillance montre un suspect utilisant une pierre pour briser la vitrine du restaurant Nuits de Beyrouth et lançant ce qui semble être un cocktail molotov dans le restaurant. (Proposé par Nuits de Beyrouth)

« Le message est clair », a-t-elle déclaré, « la sécurité de nos commerçants est une priorité et aucune forme d’intimidation ou de violence ne sera tolérée. Nos équipes travaillent 24 heures sur 24 et nous surveillons toute personne qui envisage d’attaquer marchands. »

Le maire de Laval, Stéphane Boyer, affirme que la lutte contre le crime est une priorité pour sa ville, mais qu’elle manque actuellement de financement adéquat de la part du gouvernement provincial. Montréal a reçu des fonds provinciaux pour aider à lutter contre le crime, mais pas Laval, a-t-il dit.

« Pour nous, il est clair que la sécurité publique de notre municipalité nécessite un investissement juste et équivalent », a déclaré Boyer dans un communiqué. « Notre demande demeure d’obtenir un soutien similaire per capita, c’est-à-dire 60 millions de dollars pour mieux soutenir le travail des policiers et agir en prévention. »

Un incendie criminel a mené à cet incendie dans une pizzeria de LaSalle plus tôt cette semaine, selon la police de Montréal. Une personne a été arrêtée. (Alain Béland/Radio-Canada)

À Montréal, pendant ce temps, le nombre d’incendies criminels contre des entreprises augmente. Pendant 11 jours en mai, il y a eu 16 incendies criminels.

Jusqu’à présent cette année, le SPVM a enregistré 220 incendies criminels, contre 130 au cours des trois premiers mois de 2022.

Des arrestations sont toutefois en cours. La police de Montréal a arrêté 34 personnes depuis le 1er janvier en lien avec un incendie criminel.