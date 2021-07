Après ‘Drishyam 2′, la superstar Mohanlal et le réalisateur Jeethu Joseph se réunissent pour ’12th Man’, voir l’affiche

Lundi, la superstar de Malayalam Mohanlal a partagé une publication Instagram annonçant son prochain projet « 12th Man ». La superstar retrouvera le réalisateur Jeethu Joseph, qui a également réalisé son dernier film « Drishyam 2 ».

La star de 61 ans s’est rendue sur Instagram et a partagé une affiche du thriller à venir. « Heureux d’annoncer mon prochain film ’12th Man’ avec #JeethuJoseph, produit par @antonypbvr sous la bannière @aashirvadcine », a tweeté Mohanlal.

Selon la légende de Mohanlal, « 12th Man » sera financé par Antony Perumbavoor, qui a produit « Drishyam » et sa suite, sous la bannière d’Aashirvad Cinemas.

Pour les non-initiés, Mohanlal et Joseph se sont réunis pour la première fois en 2013 pour le thriller malayalam ‘Drishyam’ qui est devenu un succès à succès. Le duo s’est réuni pour la suite du film plus tôt cette année.

En plus de « 12th Man », Mohanlal et Joseph ont également le thriller d’action « Ram ». Cependant, il n’y a aucune clarté quant à quand il ira sur les planchers. L’année dernière, Joseph avait nié avoir abandonné le film et déclaré que le tournage avait été interrompu en raison de la pandémie de coronavirus.