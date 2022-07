Après Dhanush, les réalisateurs de The Grey Man Russo Brothers veulent produire un film avec le réalisateur de RRR SS Rajamouli

La machine à succès Anthony Russo et Joe Russo, mieux connus sous le nom de The Russo Brothers, sont actuellement en Inde pour promouvoir leur film d’action The Grey Man. C’est la première fois que les frères Russo travaillent avec la star tamoule Dhanush dans le film, qui met également en vedette Ryan Gosling, Chris Evans et Ana De Armas. Et il semble que les frères et sœurs cinéastes aient été très impressionnés par le réalisateur de RRR, SS Rajamouli, alors qu’ils exprimaient leur désir de travailler avec l’as cinéaste indien.

Plus tôt, les frères Russo avaient déclaré qu’ils aimaient regarder RRR avec Ram Charan et Jr NTR dans les rôles principaux. Lors de leur récente interaction avec les médias lors de la première de Grey Man à Mumbai, lorsqu’on leur a demandé avec quelle star indienne ils aimeraient travailler à l’avenir, Joe a déclaré : “J’adore RRR et j’aimerais produire un film avec SS Rajamouli.”

Ils ont également dit qu’ils aimeraient travailler à nouveau avec Dhanush et l’ont qualifié de “professionnel accompli”. “Être ici en Inde nous a permis de constater de visu à quel point le divertissement est en plein essor ici. Nous sommes extrêmement ravis d’avoir donné vie à The Grey Man avec Netflix et pour que les gens du monde entier puissent profiter du film et voir Dhanush en action. C’est un professionnel accompli que nous admirons et respectons profondément, et nous espérons vraiment avoir plus d’occasions de travailler à nouveau ensemble”, ont-ils déclaré dans un communiqué.

Dhanush a également partagé son expérience de travail avec le duo de cinéastes, qui avait déjà livré des méga succès tels que Captain America : Civil War, Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame. “Les frères Russo m’ont appris la patience, entre autres choses. J’ai eu une merveilleuse expérience d’apprentissage sur les plateaux de tournage et j’en ai apprécié chaque instant. J’ai toujours eu l’intention d’explorer et d’en apprendre davantage… j’attends avec impatience de nombreuses expériences de ce type. ,” il a dit.

Contrairement à leurs films précédents, The Grey Man n’a pas été bien accueilli en Occident. Il a également eu une sortie en salles limitée là-bas.