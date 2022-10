Après deux défaites, l’Inde espère marquer ses premiers points contre le Koweït

L’équipe nationale masculine U-20 de l’Inde cherchera à inscrire ses premiers points contre les hôtes du Koweït lors de son dernier match des Éliminatoires de la Coupe d’Asie U-20 de l’AFC Ouzbékistan 2023 au stade Ali Sabah Al-Salem mardi.

L’Inde, qui a été tirée au sort dans le groupe H, s’est battue 2-4 et 1-4 lors de ses deux premiers matches contre l’Irak et l’Australie, respectivement. Après que l’Irak a battu le Koweït 2-0 lundi soir, l’Inde a été mathématiquement exclue du scénario de qualification pour le tournoi proprement dit, car elle ira pour un dernier hourra contre les hôtes.

A LIRE AUSSI : PKL 9 : Himanshu Singh aide les Thalaivas tamouls à remporter la victoire sur les pirates de Patna

« Comme tous les autres matchs, le Koweït sera un match crucial pour nous. Les garçons ont très bien joué jusqu’à présent, et je veux qu’ils sortent avec une victoire. Ils le méritent », a déclaré l’entraîneur-chef Shanmugam Venkatesh.

“Nous irons avec un état d’esprit positif et nous voulons remporter la victoire que nous méritons contre le Koweït. Nous allons y aller avec une forte énergie et essayer de gagner le dernier match.

L’entraîneur-chef a félicité les joueurs pour leur performance contre des équipes comme l’Irak et l’Australie et a estimé qu’avec plus de visibilité, l’équipe indienne pourrait s’en tirer beaucoup mieux.

« Je suis tellement fier de mes garçons. Comme je l’ai mentionné plus tôt, ils ont extrêmement bien fait contre l’une des meilleures équipes d’Asie. Je ne veux pas donner l’impression de donner des excuses, mais avec le genre de préparation que nous avons eue, sans aucune exposition internationale, les garçons ont très bien réussi. La façon dont ils se sont battus ensemble sur le terrain est tout simplement géniale. Cette expérience compte », a déclaré Venkatesh.

“C’est quelque chose que nous avons déjà vu auparavant, avec le groupe d’âge indien et les équipes féminines, et je l’ai également vu pendant mes propres jours de jeu. Avec le niveau de visibilité qu’ils ont obtenu, cela leur a donné les outils nécessaires pour jouer confortablement contre de bonnes équipes asiatiques », a déclaré Venkatesh.

Le match de l’Inde contre le Koweït débutera à 22 h 00 IST le mardi 18 octobre 2022 et sera diffusé en direct sur la page Facebook de l’équipe indienne de football.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici