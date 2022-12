Après deux décennies, ça va bien entre l’Argentine et Messi

Ceux d’entre nous qui ont eu la chance d’être là ne l’oublieront jamais. Au début de 2005, lors des championnats sud-américains des moins de 20 ans en Colombie, Lionel Messi portait pour la première fois le maillot de l’Argentine. Il avait joué un match amical pour l’équipe première de Barcelone. Même les entraîneurs argentins le savaient peu. Mais ils savaient que l’Espagne était intéressée à le faire jouer pour La Roja. Il y avait des rumeurs selon lesquelles il pourrait être quelque chose de spécial, et si les rumeurs étaient vraies, alors l’Argentine voulait s’assurer que Messi représenterait le pays de sa naissance.

À 17 ans, il avait deux ans de moins que les autres joueurs et, à environ la moitié de leur taille, il paraissait encore plus jeune. Avec ses cheveux tombants et son air enfantin, il n’avait pas une silhouette impressionnante. Il était impossible de l’imaginer comme une future superstar – jusqu’à ce qu’il se mette au ballon et que nous soyons tous tombés bouche bée collectivement. La façon dont le ballon était attaché à son pied gauche était suffisante pour s’assurer que tout le monde faisait attention. Mais il y avait tellement plus – sa conscience de ce qui se passait autour de lui, le calme de sa prise de décision, la nette impression que rien de ce talent n’était gaspillé, que tout était utilisé pour créer une menace pour le but adverse.

Il n’a pas fallu longtemps avant que notre secret ne soit dévoilé. Quelques mois plus tard, il était la vedette alors que l’Argentine remportait la Coupe du monde des moins de 20 ans. Il a commencé à faire une impression dans l’équipe de Barcelone qui allait remporter la Ligue des champions l’année suivante. Et il a fait ses débuts seniors pour l’Argentine, remplaçant lors d’un match amical contre la Hongrie, regardant instantanément à la maison – mais étant rapidement et ridiculement expulsé lorsqu’il a essayé de se débarrasser d’un adversaire qui s’accrochait à lui et a ramassé un carton rouge.

Lionel Messi a fait ses débuts avec un maillot argentin lors du championnat U-20 d’Amérique du Sud en 2005. RODRIGO ARANGUA/AFP via Getty Images

C’était un signe précoce que sa carrière senior en Argentine ne serait pas simple. Une caractéristique des débats dans les bars à travers la planète a été l’accusation selon laquelle Messi ne pouvait pas être considéré comme l’un des vrais grands de tous les temps parce qu’il ne l’avait jamais “fait” pour son pays. Cela a toujours semblé un jugement sévère sur un joueur avec près de 100 buts internationaux à son actif – et tous les doutes restants ont sûrement été dissipés par la campagne actuelle de Coupe du monde.

La victoire de dimanche contre la France au Qatar fera taire les sceptiques les plus virulents – qui, de toute façon, ont dû tenir compte de la victoire historique de l’an dernier contre le Brésil au célèbre stade Maracana pour remporter la Copa America. Il est clair, cependant, que les dernières danses de la longue carrière internationale de Messi ont été les meilleures. Ce qui pose la question : pourquoi est-ce maintenant, à 35 ans, que Messi a l’air le plus à l’aise avec le maillot argentin ? Comment se fait-il que la dernière des cinq Coupes du monde soit sa meilleure ?

Il y a sûrement deux dimensions à la réponse, la collective et l’individuelle. L’une des règles d’or du football est que l’équipe fait les stars. Le talent individuel brille le plus lorsqu’il est logé dans un contexte collectif cohérent. Et l’Argentine – ou les circonstances – ont souvent laissé tomber Messi.

Lors de la Coupe du monde 2006, l’Argentine est sortie aux tirs au but en quart de finale contre l’Allemagne, un match dans lequel Messi aurait sûrement dû quitter le banc. Une médaille d’or aux Jeux olympiques de 2008 à Pékin s’est avérée prometteuse, mais est ensuite venue la campagne de la Coupe du monde 2010, qui s’est terminée en pagaille.

Sans doute les deux meilleurs joueurs argentins de tous les temps, Lionel Messi et Diego Maradona n’ont pas évolué en tant que joueur et entraîneur. Gabriel Bouys/Getty Images

A l’approche de l’Afrique du Sud, l’entraîneur Diego Maradona n’a pas pu s’empêcher de sélectionner Carlos Tevez. Cela a déséquilibré l’équipe – et le fait que Messi aille chercher et porter pour Tevez n’avait aucun sens. Et une fois de plus, cela a conduit à une sortie prématurée aux mains de l’Allemagne dans un quart de finale 4-0.

Mais cela touche au cœur d’un problème. Dans un pays enchanté par Maradona, Tevez est apparu comme le successeur trié sur le volet. Ses origines pauvres, sa carrure trapue, son statut d’idole de Boca Juniors – il y avait beaucoup de liens entre Tevez et Maradona. Messi, quant à lui, avait grandi à Barcelone et avait une silhouette distante et réservée. Mais il était de loin le meilleur joueur. Cela a dû être difficile pour Tevez, qui avait percé quelques années avant Messi, pour se faire voler son tonnerre.

Ils ont joué ensemble à domicile lors de la Copa America 2011. Les annonceurs du stade ont fait grand cas de Tevez, lui donnant une énorme réputation de “joueur du peuple”. Les fans considéraient Tevez, plutôt que Messi, comme la principale attraction. Les faits parlaient autrement. L’équipe n’a pas réussi à déclencher.

L’Argentine s’est rapprochée en 2014, battue une fois de plus par son ennemi juré l’Allemagne en finale de la Coupe du monde. Mais cette équipe tournait évidemment à vide, plombée par les blessures et la fatigue de fin de saison. Après qu’Angel Di Maria ait boité hors du quart de finale, ils n’ont pas réussi à marquer un autre but.

Et lors de la Coupe du monde 2018 en Russie, l’Argentine n’a pas été à la hauteur en tombant face à la France en huitièmes de finale. L’équipe était à nouveau en pagaille, sans le rythme défensif pour mettre en pratique l’idée de l’entraîneur de l’époque, Jorge Sampaoli.

Lionel Messi et l’Argentine ont atteint la finale de la Coupe du monde 2014 mais ont perdu face à un ennemi familier, l’Allemagne. Nelson Almeida/AFP/Getty Images

Désormais, il n’y a plus de place pour les batailles d’ego et les jalousies dans les vestiaires. Messi a le terrain pour lui tout seul – et il est entouré de joueurs pour qui ces tensions précédentes ne signifient rien. Les coéquipiers argentins de Messi ont grandi avec lui en tant qu’idole. Tout ce qu’ils veulent, c’est le rendre heureux. Et s’il y a eu des changements dans le contexte, il y a aussi eu des changements chez Messi. Pendant longtemps, il a eu le sentiment que sa nature réservée et renfermée pouvait avoir un effet inhibiteur.

Imaginez la situation d’un jeune joueur appelé par l’Argentine. Son principal objectif à l’entraînement serait de gagner le respect de Messi. Et si Messi ne lui donne aucune réaction, son estime de soi en souffrira clairement. L’interrupteur a été tiré lors de la Copa America 2019. Messi se disputait avec Barcelone à l’époque, et il y avait un sentiment clair que, pour la première fois, l’équipe nationale était devenue sa priorité. Il avait clairement réfléchi longuement à ce qu’il devait faire pour que cela fonctionne, et les journalistes argentins qui suivaient l’équipe pendant la Copa ont été frappés par le changement. Messi était une figure vocale et encourageante et un porte-parole volontaire du groupe.

Entouré de joueurs qui ont grandi en l’idolâtrant, Lionel Messi a finalement remporté son premier titre senior lors de la Copa America 2021. (Photo par Alexandre Schneider/Getty Images)

Di Maria, désormais l’un des coéquipiers les plus anciens de Messi, a fait une déclaration surprenante aux médias argentins. “J’aime ce Messi”, a-t-il déclaré, laissant l’impression qu’il n’avait pas été aussi enthousiaste lors des incarnations précédentes.

Et donc le groupe actuel de joueurs argentins est venu à Messi et Messi est venu dans le groupe. L’entraîneur Lionel Scaloni a fait le point après que l’Argentine eut battu l’Italie en juin dernier au stade de Wembley lors d’un match qui opposait les champions d’Europe et d’Amérique du Sud.

“Messi se sent à l’aise”, a-t-il déclaré. “Nous avons réussi à faire en sorte que le groupe l’assimile tel qu’il est, et il sent qu’il fait partie du groupe. Cela devrait toujours être normal, mais ce n’est qu’au cours des deux dernières années que ce processus a vraiment commencé.”

Et maintenant, dimanche, il semble que cela doive se terminer. Nous ne verrons peut-être pas Messi jouer un autre match de compétition sérieux sous un maillot argentin. Le voyage qui a commencé en 2005 n’aura peut-être pas une fin heureuse – en tant que championne en titre, la France devrait être considérée comme un léger favori. Mais cela ne se terminera pas en tragédie. La victoire de la Copa America l’année dernière – sans cesse sérénadée par l’armée de supporters argentins – a changé l’ambiance et enlevé une partie de la pression.

Il est probable que Messi se retirera de la Coupe du monde même si l’Argentine est battue – et il rejoindra certainement le panthéon s’il parvient à gagner.