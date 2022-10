Après deux ans de grognements d’expédition, les choses commencent à changer

Les taux de fret des conteneurs, qui ont atteint des prix records au plus fort de la pandémie, ont chuté rapidement et les expéditions de conteneurs sur les routes entre l’Asie et les États-Unis ont également chuté, selon les données logistiques.

Après deux ans de congestion portuaire et de pénurie de conteneurs, les perturbations s’atténuent à mesure que les exportations chinoises ralentissent compte tenu de la baisse de la demande des économies occidentales et de la conjoncture économique mondiale plus faible, selon les données logistiques.

“Les détaillants et les plus gros acheteurs ou expéditeurs sont plus prudents quant aux perspectives de la demande et commandent moins”, a déclaré mercredi le PDG de la plate-forme logistique Container xChange, Christian Roeloffs, dans une mise à jour.

“D’autre part, la congestion s’atténue avec la réduction des temps d’attente des navires, les ports fonctionnant à moindre capacité et les délais de rotation des conteneurs diminuant, ce qui, en fin de compte, libère de la capacité sur le marché.”