Après des troubles et des arrestations, le gouvernement cubain organise un rassemblement de drapeaux pour montrer sa force

Agitant des drapeaux cubains et des photographies de Fidel Castro, le défunt révolutionnaire et frère aîné de Raul, des dizaines de milliers de Cubains ont exprimé leur soutien à leur gouvernement et ont blâmé les malheurs de Cuba, tels que la chute de l’économie et la flambée des taux de coronavirus, sur ses ennemis.