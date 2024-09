Après des tempêtes comme Francine, la Nouvelle-Orléans se précipite pour s’assécher

NOUVELLE-ORLÉANS — L’ouragan Francine s’est rapidement renforcé avant de toucher terre en Louisiane mercredi, privant d’électricité des centaines de milliers de personnes. Inonder un cimetière et déverser de la pluie sur la Nouvelle-Orléans, une ville qui s’appuie sur un réseau particulièrement complexe de canaux et de pompes pour évacuer l’eau.

Plus de 18 centimètres de pluie sont tombés dans certaines zones, dépassant le débit du système de drainage. L’eau est montée rapidement à certains endroits, obliger une infirmière des urgences à secourir le conducteur d’une camionnette quelques minutes avant que l’eau ne recouvre son véhicule.

« En effet, les marais d’il y a des siècles reviennent à la vie, et les communautés construites sur ces plaines asséchées reçoivent de l’eau dans leurs maisons et leurs voitures » lors des fortes tempêtes, a déclaré Richard Campanella, professeur à l’école d’architecture de l’université de Tulane et auteur du livre « Draining New Orleans ».

La Nouvelle-Orléans a été façonnée par les inondations et a longtemps lutté pour garder les maisons au sec et l’eau à l’extérieur. Les habitants ont été avertis de conserver l’eau pour réduire la pression sur le système d’égouts, même si l’eau potable n’a jamais été affectée. Jeudi, les autorités ont déclaré qu’elles avaient vidé les eaux de pluie, mais ce travail nécessite une immense quantité d’infrastructures vitales pour que la Nouvelle-Orléans reste habitable.

Voici pourquoi la ville est aux prises avec des pluies torrentielles et comment les autorités luttent contre les eaux de crue :

L’ouragan Katrina a montré à quel point il pouvait être terrible. Une brèche dans la digue a inondé la majeure partie de la ville, bloquant les habitants sur les toits et tuant près de 1 400 personnes. Pendant des semaines, les pompes ont fonctionné pour évacuer l’eau.

Par la suite, le gouvernement fédéral investi plus de 14 milliards de dollars sur un système de protection massif de 214 kilomètres de digues, de pompes et d’autres infrastructures conçues pour empêcher l’eau de pénétrer. Les ouragans créent des ondes de tempête que ces murs sont censés arrêter, et Francine n’a pas été près de remettre en question la conception. Les estimations initiales des ondes de tempête au bord du lac Pontchartrain étaient d’environ 3 à 5 pieds.

« Les murs à cet endroit mesuraient environ 5 mètres. Nous avions beaucoup plus de place », a déclaré Ricky Boyett, porte-parole du Corps des ingénieurs de l’armée.

Mais lorsqu’un anneau serré de terre, de béton et d’acier agit comme un joint autour de la ville et des zones avoisinantes, il retient également la pluie à l’intérieur, ce qui constitue un problème.

En termes simples, une grande partie de la ville se trouve sous le niveau de la mer. La gravité, qui aide la plupart des réseaux d’égouts de la ville à évacuer l’eau vers les systèmes de traitement des eaux usées, les lacs et les rivières à proximité, joue contre elle.

Cela nécessite de déplacer l’eau vers le haut, principalement vers le lac Pontchartrain, au nord de la ville.

La Nouvelle-Orléans se situe juste en amont du fleuve Mississippi, sur la côte sud-est marécageuse de la Louisiane. C’est une région façonnée par le fleuve Mississippi, qui a déposé des sédiments qui ont formé des bandes de terrain plus élevé entourées de basses terres marécageuses et denses. Mais pour construire la Nouvelle-Orléans, il a fallu aménager le fleuve et empêcher l’eau de pénétrer. Cela a empêché le fleuve de déposer de nouveaux sédiments, explique Boyce Upholt, auteur de « The Great River: : The Making and Unmaking of the Mississippi ».

Aujourd’hui, la ville « coule sous son propre poids », a-t-il déclaré.

Francine déversait l’eau de pluie à l’intérieur des murs de la ville. C’est à ce moment-là qu’un système complexe de pompes et de canaux est nécessaire. En général, le système peut évacuer un pouce d’eau au cours de la première heure et un demi-pouce par heure par la suite.

« Lorsqu’une goutte de pluie tombe sur la ville, elle va dans des bassins de captage, le bassin de captage – un système de drainage mineur – transporte cette eau dans des tuyaux ou des canaux plus grands et les canaux drainent cette eau vers ces stations de pompage individuelles », a déclaré Ghassan Korban, directeur exécutif du Sewerage and Water Board de la Nouvelle-Orléans qui gère le système de drainage.

Lorsque le système est engorgé, les rues sont les premières à être remplies d’eau. Mais les maisons et les commerces peuvent également être inondés lorsque le système est débordé, comme cela s’est produit dans le quartier de Lakeview lorsque Francine est décédée.

Certaines infrastructures de la ville sont anciennes. Certaines pompes datent d’un siècle, mais elles ont été rénovées au fil des ans.

L’infrastructure est énorme : certains canaux peuvent accueillir un bus. On compte 24 stations de pompage et 99 pompes principales. Mais les pompes vieillissantes fonctionnent sur une fréquence électrique obsolète, ce qui nécessite un équipement supplémentaire pour les adapter à la production d’énergie moderne.

Selon Campanella, l’une des vulnérabilités du système est l’absence d’une alimentation électrique fiable et à la bonne fréquence.

« Parce qu’elles sont des pompes, elles ont besoin d’énergie, et c’est là que cela devient un peu risqué », a déclaré Korban.

À l’arrivée de Francine, quelques pompes présentaient des problèmes électriques, ralentissant le drainage à certains endroits.

Le système de drainage a connu plusieurs améliorations au fil des ans. Après les graves inondations de 1995, des projets fédéraux ont permis d’ajouter de nouvelles stations de pompage et d’en moderniser d’autres, tout en ajoutant des kilomètres de canaux. Une tempête de pluie majeure en 2017 a déclenché des changements importants dans la gestion de l’agence qui gère le système de drainage. Les autorités ont également construit des étangs pour retenir les eaux pluviales et se sont efforcées d’améliorer la fiabilité de l’alimentation électrique.

Le pire scénario serait qu’une tempête surprenne les météorologues et s’abatte sur la ville, déversant d’énormes quantités de pluie. Certaines des pires inondations que la ville ait connues ces derniers temps n’étaient pas des ouragans, mais de fortes pluies.

« Il faut juste faire du mieux qu’on peut », a déclaré Korban.

Le changement climatique signifie que l’atmosphère peut retenir plus d’humidité, ce qui peut entraîner de grosses tempêtes humides.

« Nous avons assisté à un certain nombre d’événements en Louisiane depuis l’ouragan Katrina qui ont réellement mis à rude épreuve l’infrastructure existante de gestion des eaux pluviales », a déclaré Dominic Boyer, professeur à l’Université Rice de Houston, codirecteur du Centre pour l’avenir côtier et la résilience adaptative.

« Cela ne fera que devenir plus difficile à mesure que le temps passe », a-t-il déclaré.

Phillis a fait son reportage depuis Saint-Louis.

L’Associated Press reçoit le soutien de la Walton Family Foundation pour sa couverture des politiques environnementales et de l’eau. L’AP est seule responsable de tout le contenu. Pour toute la couverture environnementale de l’AP, visitez le site https://apnews.com/hub/climate-and-environment