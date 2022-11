Après des siècles de sommeil, ce volcan de l’Alaska montre à nouveau des signes de vie

Après des siècles d’inactivité, un volcan de l’enclave de l’Alaska s’est réveillé de sa dormance.

Les scientifiques ont retracé un essaim de tremblements de terre mineurs autour de Sitka, en Alaska, en 2020 jusqu’à l’activité du magma sous le mont Edgecumbe, à environ 400 kilomètres au nord-ouest de Prince Rupert, en Colombie-Britannique.

Grâce à la modélisation informatique avec radar satellite, les scientifiques de l’Observatoire des volcans de l’Alaska ont pu déterminer en avril que les nombreux petits tremblements de terre étaient causés par l’augmentation des niveaux de magma sous le pic de 976 mètres de haut à l’extrémité sud de l’île éloignée de Kruzof.

Malgré l’activité, les scientifiques disent qu’une éruption est très peu probable et qu’aucun protocole d’urgence ne doit être mis en place.

Magma provoquant le soulèvement du sol

Selon l’observatoire résultats publiés le mois dernier l’activité volcanique se prépare depuis 2018 mais est restée non détectée pendant plusieurs années en raison d’une surveillance minimale dans la région.

Les niveaux de magma ont augmenté d’environ 10 kilomètres à partir d’une profondeur de 20 kilomètres depuis fin 2014 environ, a déclaré Ronni Grapenthin, professeur agrégé de géodésie à l’Université de l’Alaska et auteur principal de l’étude.

L’étude indique que la montée des bassins de magma a également provoqué des déformations du sol autour du volcan – dont la plus frappante est centrée juste à l’est de la montagne, où une zone d’environ 17 kilomètres de diamètre a soulevé près de 27 centimètres en moins de quatre ans. .

Grapenthin a comparé la montée du magma à un ballon qui se gonfle.

“Si vous avez du magma qui se déplace vers une profondeur moins profonde, il se déplace dans un espace et ajoute de la pression, alors la surface au-dessus de cela se déplacerait doucement vers le haut”, a-t-il déclaré.

Pas d’éruption imminente

Le mont Edgecumbe a éclaté pour la dernière fois de manière explosive il y a environ 4 000 à 5 000 ans, selon Grapenthin. Les histoires orales de la nation Klingit en Alaska citent également une activité explosive plus petite il y a environ 900 ans.

Grapenthin dit qu’Edgecumbe ne va pas éclater de si tôt.

“Le magma va juste continuer à s’accumuler là où il se trouve et s’y asseoir joyeusement. Nous voyons cela se produire souvent autour des volcans. Le plus souvent, le magma se déplace simplement vers une profondeur moins profonde et n’éclate pas”, a-t-il déclaré.

Max Enders de l’US Geological Survey et Max Kaufman de l’UAF Geophysical Institute à une station sismique temporaire sur Crater Ridge, près du mont Edgecumbe. Enders et Kaufman sont également avec l’observatoire du volcan d’Alaska. (Observatoire du volcan Max Kaufman/Alaska (soumis par Ronni Grapenthin))

La ville de Prince Rupert a déclaré que son personnel d’urgence avait été informé de l’activité volcanique régionale et avait revu ses plans d’urgence.

“À ce stade, il n’y a pas eu d’alerte locale ou de veille de danger émise pour notre région”, a-t-il déclaré dans un communiqué à CBC News.

Melanie Kelman, volcanologue à la Commission géologique du Canada qui surveille les risques volcaniques, affirme également qu’une éruption est peu probable.

“C’est dans une zone où il y a du trafic aérien au-dessus, donc évidemment, c’est une préoccupation pour la communauté aéronautique si cela devait éclater”, a déclaré Kelman.

“En ce moment, c’est vraiment un signe de la rapidité des troubles magmatiques. Souvent, ce type de troubles n’est pas suivi d’une éruption.”

Surveillance continue

Cependant, Grapenthin dit que le risque d’éruption pourrait augmenter si trop de magma se déplace dans la zone où il s’accumule, augmentant la pression et provoquant la rupture de la roche.

Il dit également qu’un grand tremblement de terre augmenterait la probabilité.

“Cela secouerait littéralement le magma comme on secouerait un soda, et cela augmenterait rapidement ces pressions”, a-t-il déclaré.

Grapenthin dit que l’observatoire essaie toujours de déterminer ce qui a causé la résurgence de l’activité volcanique. Les chercheurs ont installé des instruments au sol pour surveiller l’activité sismique dans la région.

Parallèlement à la surveillance des tremblements de terre dans la région, les scientifiques de l’observatoire cherchent à savoir si les schémas de déformation changent et si des gaz sont amenés à la surface.