Après des séries éliminatoires magiques en 2021, Amboy a pour objectif de revenir en demi-finale d’État à 8 – Shaw Local

AMBOY – L’équipe de football d’Amboy-LaMoille-Ohio a surpris de nombreux spectateurs l’année dernière lorsqu’elle a atteint les demi-finales des éliminatoires de football à 8 après une saison régulière de 5-4 et une entrée en séries éliminatoires en 10e tête de série.

Cette année, il espère à nouveau capturer la foudre dans une bouteille, avec l’aide d’une importante classe junior et d’une foule de joueurs de retour.

En 2021, menés par un important contingent de partants de deuxième année, les Clippers ont dominé Freeport Aquin, 52-28, lors du premier tour des séries éliminatoires, puis ont battu Milledgeville, 28-18, en quarts de finale avant de tomber face à l’éventuel finaliste d’État Orangeville, 34-12, en demi-finale.

[ Photos from Amboy-LaMoille-Ohio football camp ]

Après avoir atteint les portes du championnat d’État à 8 joueurs il y a une saison et renvoyé cinq partants de chaque côté du ballon, la coopérative d’Amboy porte de grands espoirs pour la nouvelle saison.

“Nous étions une jeune équipe de football l’année dernière, nous avons eu beaucoup d’étudiants de deuxième année”, a déclaré l’entraîneur Scott Payne. “Nous avons cinq partants de retour en attaque et en défense, donc nos attentes sont vraiment élevées.”

“Ils sont assez similaires à l’an dernier”, a déclaré le quart-arrière senior Tucker Lindenmeyer. “Nous avons beaucoup d’attentes pour essayer de faire la même chose que nous avons fait l’an dernier, revenir tout aussi fort cette saison.”

Lindenmeyer, sélection offensive de la deuxième équipe I8FA North All-Association et arrière défensif de la deuxième équipe en 2021, est le seul senior de la liste cette année. Il sera cependant soutenu par un certain nombre de juniors de retour, y compris les porteurs de ballon Landon Whelchel et Kye Koch, l’ailier serré / défensif Brennan Blaine et les joueurs de ligne à double sens Trey Payne et Ian Sundberg.

Blaine était un autre choix offensif de la deuxième équipe de toutes les associations l’année dernière, ainsi qu’un membre de la première équipe à l’ailier défensif. Whelchel et Koch reviennent pour atténuer la perte de Joe Quest, une mention honorable de toute l’association il y a une saison.

Les joueurs d’Amboy-LaMoille-Ohio ont effectué des exercices jeudi lors d’un camp de football au lycée. (Alex T. Paschal/[email protected]/credit)

Lorsqu’on lui a demandé qui il s’attend à être des contributeurs clés cette année, Payne a proposé plusieurs noms.

Un joueur qui, selon lui, est prêt pour une grande saison est l’arrière arrière de deuxième année Quinton Leffelman.

«Tucker Lindenmeyer, c’est notre seul senior. C’est un très bon leader et c’est un très bon joueur de football », a déclaré Payne. “Je pense qu’un enfant qui va connaître une très bonne année est notre arrière arrière de deuxième année, Quinton Leffelman. Il a travaillé dur tout l’été. De plus, la classe junior a de bons leaders et c’est ce que nous avons le plus cette année. Je m’attends à ce que Blaine, Whelchel, Koch et Payne interviennent et remplissent les postes de leadership que nous avons perdus de la promotion de finissants de l’année dernière.

La conférence North 2 à 8 hommes semble avoir à nouveau au moins quelques équipes formidables cette année, avec le double champion d’État en titre à 8 hommes Polo se démarquant des autres.

« C’est un calendrier difficile. Nous devons affronter des équipes difficiles. Nous ouvrons à Polo, les deux fois champions d’État en titre, et Ted Alston et son équipe d’entraîneurs y font un travail formidable année après année », a déclaré Payne. «Nous devons jouer Milledgeville, Jason Wroble – ils sont toujours fondamentalement sains et jouent dur et jouent physiquement. Vous avez Orangeville, Aquin, donc c’est un bon programme difficile. Nous ne voudrions pas qu’il en soit autrement. Vous jouez un calendrier difficile, cela vous aide une fois que vous êtes en séries éliminatoires.

Whelchel et Sundberg sont ravis d’obtenir une autre chance dans les meilleures équipes de la conférence cette année.

“Je pense que c’est assez bien organisé comment nous avons l’équipe n ° 1 dans l’état [in Week 1], et je suis excité », a déclaré Whelchel, avant d’ajouter une défaite spécifique de la saison dernière qu’il aimerait venger. “Ce match de Milford était probablement l’un de nos pires matchs auxquels nous avons joué l’année dernière, et nous voulons faire une meilleure déclaration.”

“Je suis ravi de jouer à nouveau contre ces meilleures équipes et d’essayer de les battre comme ils nous ont battus”, a ajouté Sundberg.

Les joueurs d’Amboy-LaMoille-Ohio ont effectué des exercices jeudi lors d’un camp de football au lycée. (Alex T. Paschal/[email protected]/credit)

Lindenmeyer voit au moins trois matchs qui se démarquent au calendrier.

“Certainement la semaine 1 contre l’équipe n ° 1 de l’État, Polo, et la semaine 3 contre Milledgeville, et probablement la semaine 9 contre West Central”, a déclaré Lindenmeyer. «Ce sera certainement difficile. Je pense que nous avons probablement l’une des conférences les plus difficiles avec trois des meilleures équipes de notre division. Donc ça va être dur, mais je pense qu’on peut l’assumer.

Offensivement et défensivement, vous pouvez vous attendre à un changement mineur ou deux cette année, mais Amboy restera fidèle à l’identité intransigeante et solide qu’il a cultivée au fil des ans.

«Nous allons toujours faire courir le ballon, nous aligner dans le« I », mais nous avons mis en place quelques formations plus étendues. Nous voulons diriger le football, nous sommes Amboy, c’est ce pour quoi nous sommes connus, mais vous devez aussi être capable de lancer le ballon », a déclaré Payne. « Certaines semaines, nous allons devoir lancer le ballon 30 fois, et Tucker est un passeur assez bon pour que nous puissions le faire.

« Défensivement, nous jouons en quelque sorte avec le front de trois hommes cette année simplement parce que nous avons trois très bons joueurs de ligne et trois très bons secondeurs. Donc on joue avec ça en ce moment, on va voir comment ça marche. C’est donc à peu près le seul changement défensif.

Bien qu’ils ne sachent vraiment ce qu’ils ont qu’après leur match de la semaine 1 contre Polo, les Clippers s’attendent à ce que la vitesse soit un facteur X pour eux cette année.

« Je pense que nous avons beaucoup de vitesse. Je pense que nous allons pouvoir répartir les équipes, pouvoir donner le ballon à trois ou quatre gars différents, ce qui va beaucoup nous aider », a déclaré Payne. «Nous allons pouvoir envoyer le ballon à Koch, Leffelman et Blaine, puis nous pourrons faire courir Lindenmeyer depuis le poste de quart-arrière. Et nous avons aussi de bons athlètes à affronter à l’extérieur, donc c’est assez excitant de regarder ces gars-là en ce moment.

Les joueurs d’Amboy-LaMoille-Ohio ont effectué des exercices jeudi lors d’un camp de football au lycée. (Alex T. Paschal/[email protected]/credit)

Payne dit que deux positions de départ principales sont à gagner pendant le camp d’été alors que les entraînements entièrement rembourrés se rapprochent. L’une de ces batailles de position reste grande ouverte, tandis que l’autre est une course à deux chevaux.

“Notre place de protège-nez, nous avons environ cinq ou six enfants que nous envisageons d’être le nez de départ, mais nous ne pourrons pas le comprendre tant que nous n’aurons pas commencé avec les coussinets complets”, a déclaré Payne. «Mais cet endroit et l’une de nos positions hybrides bout serré / tacle. C’est une bataille de position entre deux juniors en ce moment. Et ils ont tous les deux l’air plutôt bien en ce moment. Ces batailles seront déterminées une fois que nous aurons des pads complets et que vous verrez ce que les enfants ont.

Même s’il y a trois places de départ à remplir de chaque côté et que l’ordre du tableau de profondeur reste à déterminer, les joueurs de retour comme Lindenmeyer, Sundberg et Whelchel sont pleinement convaincus que les rôles vacants seront remplis avec compétence.

“Une grande partie de notre équipe est jeune, donc nous avons encore beaucoup d’enfants qui reviennent et ça se remplit toujours assez bien”, a déclaré Lindenmeyer. “Nous perdons beaucoup de joueurs clés, mais nous attirons plus de joueurs clés pour cette saison, donc ça va quand même être bien.”

“Dans l’ensemble, nous avons des joueurs qui peuvent remplacer tous les joueurs que nous avions l’an dernier”, a déclaré Sundberg.

“Nous avons perdu beaucoup de bons joueurs l’an dernier, mais nous attirons beaucoup de bons talents”, a ajouté Whelchel. « Nous nous sentons plutôt bien avec eux. J’ai joué avec eux toute ma vie et j’ai mis toute ma confiance en eux.

Le premier match d’Amboy-LaMoille-Ohio aura lieu le 26 août au Polo, avec un coup d’envoi à 19 h.