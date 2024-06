Après des semaines de retard, le Congrès américain invite officiellement Netanyahu à prendre la parole lors d’une session conjointe

Les dirigeants des deux partis au Congrès américain ont envoyé au Premier ministre Benjamin Netanyahu une invitation formelle à prendre la parole lors d’une session conjointe du Congrès, une démonstration de leur soutien en temps de guerre à leur allié de longue date, Israël, malgré les divisions politiques croissantes sur la guerre avec le Hamas à Gaza.

Le lettre a été signé par le président de la Chambre des représentants Mike Johnson, un républicain, le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer, un démocrate, le chef de la minorité à la Chambre Hakeem Jeffries, un démocrate, et le chef de la minorité au Sénat Mitch McConnell, un républicain.

Dans la lettre, les dirigeants du Congrès ont déclaré que l’invitation avait pour but de « souligner la solidarité de l’Amérique avec Israël ».

« Nous vous invitons à partager la vision du gouvernement israélien pour défendre la démocratie, combattre le terrorisme et établir une paix juste et durable dans la région », ont-ils écrit.

Un responsable israélien a confirmé aux journalistes que Netanyahu avait reçu l’invitation.

Le discours devrait avoir lieu « dès les huit prochaines semaines ou peu après les vacances d’août », a déclaré une source proche à The Hill.

The Hill a déclaré que l’invitation – suggérée pour la première fois par Johnson – avait été lancée après des semaines de retard causé par Schumer, qui avait prononcé un discours au Sénat en mars appelant à des élections anticipées en Israël pour remplacer Netanyahu. Schumer a finalement acquiescé, affirmant qu’il était prêt à coopérer à un discours de Netanyahu à condition qu’il soit fait de manière bipartite.

Le président de la Chambre des représentants des États-Unis, Mike Johnson, le chef de la minorité parlementaire Hakeem Jeffries et le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer lors du rassemblement de la Marche pour Israël au National Mall à Washington, le 14 novembre 2023. (AP Photo/Manuel Balce Ceneta)

« Les horribles attentats du 7 octobre ont choqué le monde et contraint votre nation à se battre pour son existence même. Nous nous joignons à l’État d’Israël dans votre lutte contre le terrorisme, d’autant plus que le Hamas continue de retenir en captivité les citoyens américains et israéliens et que ses dirigeants mettent en péril la stabilité régionale », peut-on lire dans la lettre. « Pour cette raison, au nom des dirigeants bipartites de la Chambre des représentants des États-Unis et du Sénat des États-Unis, nous aimerions vous inviter à prendre la parole lors d’une réunion conjointe du Congrès. »

Un responsable proche du dossier a déclaré au Times of Israel que Netanyahu avait parlé ces dernières semaines avec intérêt aux dirigeants républicains du Congrès au sujet d’un éventuel discours lors d’une session conjointe, le considérant comme une opportunité de faire valoir la cause d’Israël sur la scène mondiale et se souciait moins de certaines des retombées politiques aux États-Unis.

Les républicains, y compris le candidat présumé du Parti républicain à la présidence, Donald Trump, ont tenu à afficher leur soutien à Netanyahu et à dénoncer les divisions démocrates sur Israël.

Près de 60 démocrates ont boycotté le dernier discours de Netanyahu en session conjointe en 2015, organisé par les dirigeants républicains du Congrès dans le dos du président de l’époque, Barack Obama, afin que le Premier ministre israélien fasse pression contre l’accord nucléaire que Washington a fini par signer avec l’Iran plus tard cette année-là. .

Un nombre bien plus important de démocrates boycotteraient probablement un discours de Netanyahu, alors que la guerre à Gaza est devenue de plus en plus impopulaire parmi les progressistes.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu s’exprime devant une réunion conjointe du Congrès au Capitole à Washington, le mardi 3 mars 2015 (AP Photo/Andrew Harnik)

La guerre déclenchée par les atrocités du Hamas du 7 octobre a également conduit à une rupture dans les relations de Netanyahu avec le président américain Joe Biden, qui a menacé en mai pour la première fois de retirer les armes à Israël si Israël lançait une offensive massive dans les zones civiles de Rafah.

Même si Netanyahu a confirmé l’invitation du Congrès, il n’en a pas encore reçu de la Maison Blanche et se rendre à Washington sans cette invitation ne ferait que souligner davantage les divisions.

Même avant le 7 octobre, Netanyahu n’avait pas reçu d’invitation à la Maison Blanche depuis son retour au pouvoir fin 2022, car il a rapidement suscité la colère de Biden pour ses efforts visant à remanier radicalement le système judiciaire israélien et ses actions considérées comme nuisant à la tentative de l’administration américaine de préserver les perspectives. pour une solution à deux États. Biden s’est rendu en Israël peu après l’attaque menée par le Hamas, dans le cadre du tout premier voyage d’un président américain dans l’État juif en pleine guerre.

L’invitation de vendredi est notamment intervenue quelques minutes après que Biden ait prononcé un discours présentant ce qu’il a dit être la dernière proposition israélienne d’accord d’otages et de cessez-le-feu pour mettre fin à la guerre, et appelant le Hamas à accepter l’offre.

Un collaborateur du Congrès a déclaré au Times of Israel que le bureau de Schumer s’était coordonné avec la Maison Blanche sur cette question.

S’il continue de prononcer ce discours, Netanyahu sera le premier dirigeant étranger à s’adresser quatre fois à des réunions conjointes du Congrès. Il est actuellement à égalité de troisième position avec le Premier ministre britannique en temps de guerre, Winston Churchill.