Après des retards, la Californie dévoile le premier site d’un projet de petites maisons pour lutter contre les sans-abri

SACRAMENTO, Californie (AP) — Un parc de bureaux abandonné à Sacramento sera le site du premier groupe de 1 200 petites maisons à construire dans quatre villes pour répondre à la crise des sans-abri en Californie, a annoncé mercredi le bureau du gouverneur après avoir été critiqué pour le projet confronté à des difficultés. plusieurs retards.

Le gouverneur Gavin Newsom est sous pression pour tenir sa promesse de montrer qu’il s’attaque au problème. En mars, le gouverneur démocrate a annoncé un plan visant à offrir à plusieurs villes californiennes des centaines de petites maisons d’ici l’automne afin de créer de l’espace pour aider à éliminer les campements de sans-abri qui ont surgi dans les grandes villes de l’État. Le projet de 30 millions de dollars créerait des maisons, certaines mesurant seulement 120 pieds carrés (11 mètres carrés), qui pourraient être assemblées en 90 minutes et coûteraient une fraction de ce qu’il faut pour construire des logements permanents.

Plus de 171 000 sans-abri vivent en Californie, ce qui représente environ 30 % de la population sans abri du pays. L’État a dépensé environ 30 milliards de dollars ces dernières années pour les aider, avec des résultats mitigés.

Selon le plan de Newsom, Sacramento recevra 350 maisons, Los Angeles 500, San Jose 200 et San Diego 150. Mais sept mois après l’annonce, ces maisons n’ont pas été construites et l’État n’a pas encore attribué. aucun contrat pour les constructeurs, a rapporté le Sacramento Bee.

L’administration de Newsom a déclaré que l’État « avance à un rythme sans précédent » sur le projet et finalisera les contrats ce mois-ci, avec des plans pour commencer les travaux sur le site de Sacramento avant la fin de l’année. Les responsables ont également souligné une nouvelle loi signée par Newsom en juillet pour rationaliser la construction de petites maisons.

« Quand il s’agit de projets comme celui-ci, cela ne se fait pas du jour au lendemain », a déclaré Hafsa Kaka, conseillère principale de Newsom, lors d’une conférence de presse mercredi. « Il n’y a pas de retard. Nous poursuivons sur notre lancée. »

Mercredi, les dirigeants de la ville ont annoncé que 175 petites maisons seraient installées dans le parc de bureaux vacant de 13 acres, dont une partie serait à terme construite en un campus médical avec des lits de traitement, un centre de santé et d’autres services gérés par WellSpace Health, une organisation de santé à but non lucratif. système.

« Il s’agira d’une approche globale », a déclaré mercredi le maire de Sacramento, Darrell Steinberg. « Cela va aider des milliers de personnes qui en bénéficieront en raison de la nature globale de l’approche ici. »

Sacramento et l’État ont également convenu de placer les 175 autres petites maisons au parc des expositions de l’État de Californie.

San Jose a obtenu ce mois-ci un terrain de 7,2 acres appartenant à la Santa Clara Valley Transportation Authority pour ses 200 maisons. L’administration de Newsom n’a pas précisé mercredi quand elle démarrerait les projets à Los Angeles et à San Diego.