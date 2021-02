Il semble que la Force ne soit plus forte avec Gina Carano.

Après que la star de « The Mandalorian » et ancien combattant d’arts martiaux mixtes ait reçu des réactions négatives en ligne mercredi pour avoir partagé une série de messages incendiaires sur les réseaux sociaux et de mèmes mentionnant Jeffrey Epstein et comparant les conservateurs aux États-Unis aux victimes de l’Holocauste, Lucasfilm a confirmé à USA TODAY que Carano ne faisait plus partie de la populaire émission Disney +.

Dans un communiqué, la société a déclaré qu’elle n’employait actuellement pas Carano, qui jouait l’ex-soldat rebelle Cara Dune, et qu’il n’était pas prévu qu’elle soit dans les prochains épisodes de « The Mandalorian ». Lucasfilm a simultanément dénoncé les messages de Carano comme dénigrant les identités culturelles et religieuses des gens, les qualifiant de répugnantes et inacceptables.

USA TODAY a contacté les représentants de Carano pour obtenir leurs commentaires.

La nouvelle vient dans la foulée du hashtag #FireGinaCarano tendance sur Twitter mercredi alors que les fans ont saisi l’écran de la starmessages supprimés, y compris un histoire Instagram antisémite qu’elle a partagé avec un autre utilisateur qui a assimilé le traitement des Juifs pendant l’Holocauste à un désaccord sur les croyances: « En quoi est-ce différent de haïr quelqu’un pour ses opinions politiques? » le mème lu.

Selon Variety, Carano a également partagé une photo d’une personne avec plusieurs masques en tissu couvrant son visage et sa tête avec la légende: «Pendant ce temps en Californie».

Les messages n’apparaissent plus sur le compte de Carano.

Carano était une guest star fréquente sur « The Mandalorian » depuis la première saison, avec Dune aidant souvent le personnage principal (joué par Pedro Pascal) dans sa mission de garder Grogu (alias Baby Yoda) à l’abri des forces impériales chassant la minuscule créature extraterrestre.