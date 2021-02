Après des protestations écrasantes, le président de la Biélorussie revendique sa revanche

MOSCOU – Dans une décision reflétant la répression plus large de la dissidence par le président Aleksandr G.Lukashenko de Biélorussie, un tribunal a condamné jeudi deux jeunes journalistes à deux ans de prison pour avoir couvert une manifestation contre son pouvoir. Un tribunal de district de la capitale, Minsk, a jugé que les journalistes, Catarina Andreeva, 27 ans, et Darja Chulcova, 23 ans, avaient provoqué des troubles en reportant pour la chaîne de télévision polonaise Belsat via un flux vidéo d’un rassemblement de protestation. Le tribunal a déclaré que, ce faisant, les journalistes avaient attiré plus de personnes au rassemblement, créant plus de travail pour les forces de l’ordre et obstruant les transports publics. Les journalistes ont déclaré qu’ils faisaient leur travail d’information du public. «Chaque jour, je risquais ma vie et ma santé pour faire mon travail», a déclaré Mme Andreeva au tribunal mercredi. En fin de compte, a-t-elle dit, elle pourrait se réconforter en sachant que sa «conscience est propre».

La condamnation de jeudi était le dernier épisode d’une campagne visant à faire taire toutes les formes d’opposition à M. Loukachenko, qui dirige la Biélorussie depuis plus de 26 ans. Et après des mois de répression soutenue, M. Loukachenko semble convaincu d’avoir surmonté la plus grande menace pesant sur son pouvoir depuis des décennies. «Nous avons gardé notre pays intact», a déclaré la semaine dernière M. Loukachenko dans un discours lors d’une réunion avec des alliés. « Pour le moment. » Parler pendant plus de quatre heures dans un auditorium bondé – avec peu de gens dans la foule qui semblent porter des masques pour se prémunir contre la propagation du coronavirus – il a dit que «la blitzkrieg» contre la Biélorussie, lancée par les États occidentaux, avait échoué. La réunion, qui a attiré plus de 2 500 bureaucrates et militants pro-Loukachenko de tout le pays, a été soigneusement chorégraphiée pour affirmer que la vague de manifestations était une attaque externe qui a été vaincue avec succès.

La mainmise de fer de M. Loukachenko sur le pouvoir semblait glisser en août, après une élection présidentielle largement considérée comme truquée pour assurer sa victoire. Les manifestations appelant à son éviction ont attiré des centaines de milliers de personnes, éclipsant les rassemblements organisés par le gouvernement pour sa défense. Dans une usine de tracteurs, des ouvriers, toujours considérés comme le principal électorat de M. Loukachenko, l’ont hué. À l’époque, M. Loukachenko avait l’air de plus en plus désorienté, cherchant l’aide du président russe Vladimir V. Poutine, son allié autoritaire. Le Kremlin lui a jeté une bouée de sauvetage en lui offrant un prêt et en envoyant un groupe de spécialistes de la propagande en Biélorussie. Soutenu par M. Poutine, le dirigeant biélorusse n’avait pas besoin de chercher l’approbation de l’Occident. Il était libre d’aller aussi loin que possible pour s’assurer que les manifestations étaient réprimées.

Il a déclenché une répression des manifestations avec un niveau de brutalité jamais vu en Europe depuis des décennies. La police a utilisé des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc contre des manifestations pacifiques sans discrimination. Des centaines de personnes ont été torturées dans les commissariats de police et les centres de détention. Au moins quatre personnes ont été tuées. Au total, plus de 1800 affaires pénales ont été ouvertes contre des militants, selon à Viasna, un groupe de défense des droits de l’homme. Plus de 33 000 personnes ont été arrêtées par les forces de l’ordre à la suite de l’élection présidentielle, le groupe a dit. Rétrospectivement, l’aide de Moscou a semblé être la clé pour permettre à M. Loukachenko de survivre à la plus grande vague de manifestations sous son règne, a déclaré Yauheni Preiherman, directeur du Minsk Dialogue Council on Foreign Relations, un groupe de réflexion.