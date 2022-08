Après des problèmes cardiaques, Graham Hansen fatigué prend une pause internationale

Oslo (AFP) – L’attaquante norvégienne Caroline Graham Hansen a annoncé mercredi qu’elle prenait une pause dans le football international à 27 ans, invoquant des problèmes cardiaques et l’épuisement.

“Après un an avec des problèmes cardiaques et près de 50 matches, je ressens toujours une fatigue qui me fait choisir d’écouter mon corps. J’ai besoin de repos. Je dois rattraper mon retard », a-t-elle écrit sur Instagram.

L’annonce de la star de Barcelone est intervenue un jour après sa sélection dans l’équipe de Norvège pour disputer les éliminatoires de la Coupe du monde contre la Belgique le 2 septembre et l’Albanie le 6 septembre.

Hansen, qui a marqué en finale alors que Barcelone remportait la Ligue des champions 2021, a raté une partie de la saison dernière après avoir souffert de douleurs à la poitrine et d’une fréquence cardiaque élevée lors d’un match de club en novembre dernier.

Elle est revenue pour terminer la saison alors que Barcelone atteignait à nouveau la finale de la Ligue des champions.

Elle a joué pour la Norvège lors de leur désastreuse campagne aux championnats d’Europe.

Même si une autre attaquante vedette, Ada Hegerberg, est revenue après une pause internationale de cinq ans, les anciennes championnes du monde, d’Europe et olympiques n’ont pas réussi à sortir de leur groupe.

Ils ont subi une défaite record de 8-0 contre l’Angleterre.

“L’équipe nationale fait partie de ma vie depuis que j’ai 16 ans. J’ai grandi ici. J’ai eu des expériences, des souvenirs et des amis pour la vie. C’est la chose dont j’ai été la plus fière dans ma carrière », a-t-elle écrit.

“J’espère que ce n’est pas un adieu.”

Hansen a marqué 44 buts en 98 matchs pour la Norvège.

Après l’Euro 2022, Hege Riise a remplacé Martin Sjogren comme entraîneur.

“Je suis d’abord triste mais j’ai aussi du respect pour Caro et sa santé”, a déclaré Riise à l’agence de presse norvégienne NTB.