Après des places consécutives en séries éliminatoires, La Salle-Pérou cherche à passer à l’étape suivante – Shaw Local

Après s’être qualifiée pour les séries éliminatoires au cours de chacune des deux dernières saisons complètes avec une saison de printemps invaincue entre les deux, l’équipe de football de La Salle-Pérou cherche à passer à l’étape suivante.

“Nous sommes fatigués de perdre au premier tour chaque année, alors j’espère que c’est une motivation pour nous cette année”, a déclaré le secondeur senior Antonio Rodriguez. “Nous voulons essayer d’obtenir un match éliminatoire à domicile cette année, en jouant sur ce terrain [Howard Fellows Stadium] avec une foule à guichets fermés.

Cette motivation pour gagner un match d’après-saison – et avoir un match éliminatoire à domicile pour la première fois depuis 2003 – est essentielle pour faire avancer le programme, a déclaré l’entraîneur Jose Medina.

“Je pense que la motivation doit être de gagner ce match éliminatoire du premier tour”, a déclaré Medina. “S’ils croient en cela, je pense que cela peut être atteint.”

Medina a déclaré que les Cavaliers, qui ont perdu 68-26 contre Rochester au premier tour en 2019 et 42-0 contre Morris au premier tour l’automne dernier, doivent nettoyer leur jeu pour avoir plus de succès en séries éliminatoires.

“Je pense que la chose la plus importante est offensivement, nous ne pouvons pas avoir d’erreurs, et défensivement, nous ne pouvons pas abandonner de gros jeux”, a déclaré Medina. “Si nous pouvons contrôler ces deux choses et rester en bonne santé pendant la majeure partie de la saison, tout devrait bien se passer.”

Offensivement, les Cavs utiliseront toujours l’option triple, mais ils ont apporté quelques modifications, notamment au schéma de blocage. LP cherchera également à développer le jeu de passes play-action.

Junior Brendan Boudreau prend la relève en tant que quart-arrière après avoir occupé le poste au niveau JV et pris quelques clichés universitaires la saison dernière.

Les Cavs auront également d’autres nouveaux visages dans le champ arrière avec Brett Aimone, Peyton Ellermeyer et Rodriguez voyant le temps à l’arrière pour remplacer Matt Carrico (770 verges, six touchés en 2021) et Billy Mini et Mason Lynch occupant les postes d’ailier.

Maalik Madrigal et Tommy Hartman joueront le receveur.

À l’avant, les Cavs retournent les partants seniors Nik Belski au tacle gauche et Creed McCormick au garde droit, tandis qu’Adam Lane jouera le garde gauche et Ty Terzick prend le relais au centre. Gage Swiskoski et Aiden Anderson pouvaient voir le temps au bon tacle.

“Nous allons faire courir le ballon, alors cela devrait ouvrir le jeu des passes”, a déclaré Belski. “Si nous arrivons à nos missions, faisons en sorte que nos blocages se produisent, nous devrions plutôt bien déplacer cette balle.”

Défensivement, le lutteur de qualification d’État Connor Lorden est sorti et jouera l’ailier défensif, et Medina a déclaré “il va être un gros ajout à notre ligne défensive”.

Warren Mrowicki jouera le tacle au nez, tandis qu’Aimone obtiendra du temps à l’autre bout avec Gage Starkey une fois qu’il reviendra de blessure.

Rodriguez revient au poste de secondeur intérieur, tandis que Nolan Glynn y jouera également. Madrigal et Andy Medina – le fils de Jose Medina – occuperont les places de secondeur extérieur.

Au secondaire, Lynch revient à la sécurité. Hartman jouera également la sécurité et Caleb Burrell et Ethan Pohar occuperont les places de cornerback. Mini, Gunnar Skoog et Skylar Stephens pourraient également voir du temps dans le champ défensif.

“[Defensive coordinator Pat] Carney nous prépare toujours », a déclaré Lynch. “C’est un bon entraîneur. Je pense que nous serons bons. Nous sommes toujours assez bons en défense. Il nous prépare super bien à arrêter le jeu de course, donc ça les oblige à passer au ballon, et nos DB sont là. Nous sommes rapides et rapides.

Dans les équipes spéciales, le footballeur Seth Adams fera quelques coups de pied avec Mini. Madrigal – qui, selon Jose Medina, a une «jambe forte» – sera le parieur, et Lynch, Burrell, Stephens et Brady Romagnoli sont candidats pour renvoyer les coups d’envoi et les bottés de dégagement.

“Les enfants qui ont cette vitesse d’échappée et qui peuvent faire rater les gens sont ceux qui auront des opportunités là-bas”, a déclaré Jose Medina.

Les Cavs ouvrent à domicile contre United Township (4-5 en 2021), que LP n’a plus joué depuis 2017 après avoir affronté les Panthers à 10 reprises entre 2006-2017.

LP se rend à la puissance traditionnelle de la conférence Mid-Illini à Metamora (5-5) au cours de la semaine 2 avant d’ouvrir le jeu de la division blanche de la rivière Kishwaukee / Interstate 8 lors de la semaine 3 à Woodstock North (0-9).

Après un croisement Kishwaukee River/I8 à Plano (6-4) lors de la semaine 4, les Cavs reviennent au jeu de conférence avec des matchs à domicile contre Morris (10-1) et Woodstock (4-5), un déplacement à Ottawa (2-7 ) et un match à domicile contre Sycamore (9-3) avant de clôturer la saison régulière à Kaneland (5-5).