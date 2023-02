Après des mois d’impasse, il semble que la nouvelle offensive tant redoutée de la Russie en Ukraine ait commencé

Les menaces de la Russie d’un nouvel assaut contre l’Ukraine se concrétisent déjà, a déclaré un chef militaire.

Plusieurs rapports indiquent une vague d’attaques russes le long de la ligne de front dans l’est de l’Ukraine.

L’Ukraine dit que la Russie n’a pas eu beaucoup de succès jusqu’à présent mais “les combats se sont intensifiés”, a déclaré un soldat.

La Russie a commencé son escalade de la guerre promise depuis longtemps dans l’est de l’Ukraine, selon l’un des commandants militaires de l’est de l’Ukraine.

“Nous pouvons conclure qu’une certaine escalade a déjà commencé”, a déclaré Serhii Haidai, chef de l’administration militaire de la région de Louhansk, dans une interview. posté sur sa chaîne Telegram, selon la traduction de CNN.

Les attaques russes se sont intensifiées autour des tentatives de déplacement vers l’ouest depuis Kreminna, une ville occupée par les Russes à Louhansk qui est une plaque tournante clé dans ses lignes de communication terrestres.

Les forces ukrainiennes y ont “repoussé un grand nombre d’attaques”, a déclaré Haidai, les troupes russes n’ayant pas réussi, jusqu’à présent, à avoir beaucoup de succès.

“Nous pouvons dire de facto que cela fait partie de l’offensive à grande échelle que la Russie a planifiée”, a-t-il déclaré.

Cela confirme d’autres rapports publiés ces derniers jours.

Homme politique ukrainien Anton Geraschenko tweeté mercredi que l’offensive russe est déjà en cours.

“La Russie lance des quantités colossales d’armes et de personnes pour attaquer l’Ukraine et ce depuis un certain temps”, a-t-il déclaré.

Un soldat ukrainien combattant à Kreminna, identifié comme Anton, quant à lui, dit au Guardian: “Les combats se sont intensifiés. Ils ont lancé une autre offensive la nuit dernière. Jusqu’à présent, nous tenons notre position, mais c’est dur.”

Insider n’a pas été en mesure de confirmer immédiatement les affirmations, mais les rapports combinés du groupe de réflexion américain l’Institut pour l’étude de la guerre (ISW), ainsi que les mises à jour de la défense ukrainienne et russe décrivent tous une intensification de l’action autour de la zone clé de la ligne de front du Kreminna, ainsi comme combattant dans plusieurs autres endroits.

Parmi ceux-ci, l’ISW a noté une rafale de rapports d’attaques russes poussant vers l’ouest le long de la ligne de communication entre Kreminna et Svatove, une ville au nord, le 9 février.

Les rapports suggèrent que la Russie engage également de nouveaux équipements dans les attaques, selon l’évaluation.

Pendant ce temps, des mercenaires pro-russes du groupe Wagner se rassemblent autour de la ville férocement combattue de Bakhmut, selon une évaluation du renseignement du ministère britannique de la Défense.

Bakhmut, qui est toujours aux mains des Ukrainiens, se trouve à environ 30 miles au sud de Kreminna. La ville semble être une cible principalement de propagande pour le président russe Vladimir Poutine, des experts ont déclaré à Jake Epstein d’Insider.

L’ISW a enregistré jeudi des rapports sur six agressions terrestres distinctes près de villages autour de la ville – que l’Ukraine a affirmé avoir repoussées.

L’ISW a également noté des informations faisant état d’attaques du groupe Wagner dans la région. L’état-major ukrainien des forces armées a rapporté dès vendredi matin, Bakhmut avait subi de nouveaux bombardements.

Les responsables et les analystes prédisent depuis des mois qu’une nouvelle offensive russe commencerait au printemps, le pays engageant probablement des centaines de milliers de soldats supplémentaires dans le combat.