Après des mois de silence, les émissaires chinois et américains pour le climat s’expriment brièvement

Mercredi, Reuters a rapporté que M. Xie avait déclaré que la Chine soutenait une idée qui gagne du terrain – que les nations riches et polluantes paient les pays en développement pour les pertes et les dommages causés par le changement climatique.

Les pays pauvres réclament cette indemnisation, arguant qu’ils contribuent relativement peu à la pollution qui réchauffe la planète mais en souffrent de manière disproportionnée. La Chine, qui est considérée comme un pays en développement par les Nations Unies, ne contribuerait pas à un tel fonds, a déclaré Qian Zhang, un représentant de la délégation chinoise.

Pendant des décennies, les pays riches, qui ont émis la moitié de tous les gaz piégeant la chaleur depuis 1850, ont évité les appels pour aider les pays pauvres à se remettre des catastrophes climatiques, craignant que cela ne les expose à une responsabilité illimitée. Et, d’un point de vue juridique et pratique, il a été extraordinairement difficile de définir les « pertes et dommages » et de déterminer ce que cela pourrait coûter et qui devrait payer combien.

Mais lors du sommet de cette semaine, plusieurs pays européens, dont l’Ecosse, l’Irlande, l’Autriche, la Belgique et le Danemark, ont promis des contributions spécifiques à un tel fonds, tandis que le président de l’Union européenne a approuvé l’idée. Les États-Unis se disent prêts à discuter d’un tel plan mais ne se sont pas engagés à le financer.

M. Kerry, 78 ans, et M. Xie, 73 ans, sont tous deux sortis de leur retraite pour occuper les postes les plus importants de leur pays en matière de climat et ont travaillé ensemble sur certaines des percées politiques internationales déterminantes de la dernière décennie.

Lors du sommet des Nations Unies sur le climat de l’année dernière à Glasgow, ils ont travaillé ensemble pour annoncer que leurs deux pays feraient davantage pour réduire les gaz à effet de serre provenant de la combustion du pétrole, du gaz et du charbon qui sont à l’origine du changement climatique. Les termes de l’accord n’étaient pas révolutionnaires, mais c’était un signal pour les autres nations d’intensifier leurs ambitions.