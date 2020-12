BANGKOK (AP) – Après avoir géré contre toute attente pour garder le coronavirus largement sous contrôle pendant la majeure partie de l’année, la Thaïlande s’est soudainement retrouvée confrontée à une épidémie croissante parmi les travailleurs migrants aux portes de la capitale, Bangkok.

La flambée de cas dans la province de Samut Sakhon menace d’annuler des mois d’efforts pour contenir le virus et accélérer la reprise de l’économie en difficulté de la Thaïlande.

Des cas liés à l’épidémie ont déjà été découverts dans plus d’une douzaine d’autres provinces, dont Bangkok. Les responsables de la capitale ont ordonné que les mesures de sécurité existantes, telles que la distanciation sociale, le port de masques et le contrôle de la fièvre, soient plus strictement observées sur les marchés, les temples, les parcs et les lieux de divertissement.

La recherche des contacts a détecté des cas suspects à tester ainsi que des zones à désinfecter. Dans un centre commercial du quartier commerçant populaire de Siam Square, au centre de Bangkok, trois magasins visités par une Thaïlandaise testée positive ont été temporairement fermés pour un nettoyage en profondeur, tout comme une aire de restauration dans le centre commercial MBK situé à proximité.

La nouvelle vague de cas de coronavirus à l’étranger signifie déjà que le rebond économique de la Thaïlande sera ralenti car l’économie mondiale mettra plus de temps à se redresser, a déclaré le Premier ministre Prayuth Chan-ocha dans un discours télévisé mardi soir.

« Ce que nous avons vu maintenant, c’est qu’être trop détendu sur les mesures de précaution COVID peut conduire à une plus grande souffrance économique », a-t-il déclaré.

Prayuth a déclaré que la situation signifie que la Thaïlande doit faire preuve de prudence en assouplissant les règles d’admission des visiteurs d’autres pays – une approche qui pourrait entraver les efforts visant à relancer l’industrie touristique lucrative du pays, dont les activités se sont taries après la fermeture précoce du pays aux vols réguliers de passagers d’outre-mer. Avril.

Peu de temps avant la découverte de la dernière épidémie la semaine dernière, une nouvelle liste élargie de pays dont les touristes seraient autorisés à entrer sous des restrictions strictes a été publiée, et l’idée de raccourcir une quarantaine obligatoire de 14 jours à l’arrivée était en discussion.

Les 576 nouveaux cas de coronavirus en Thaïlande signalés dimanche – une augmentation de 13% par rapport au précédent total global de 4907 de la Thaïlande – représentaient le plus grand pic quotidien du pays. Pendant des mois, la quasi-totalité des cas détectés concernaient des personnes déjà en quarantaine après leur arrivée de l’étranger.

D’autres nouveaux cas signalés lundi et mardi ont porté le total de la Thaïlande à 5716. Pratiquement tous étaient des travailleurs migrants à Samut Sakhon ou étaient liés d’une autre manière à un grand marché de fruits de mer de la province. Les responsables de la santé ont déclaré que 44% des travailleurs migrants et des personnes ayant des liens directs avec le marché qui ont été testés jusqu’à présent se sont révélés infectés, bien que la plupart ne présentent pas de symptômes.

Le marché des fruits de mer a été bouclé pendant le week-end et d’autres restrictions locales ont été imposées, notamment un couvre-feu nocturne, l’interdiction de voyager hors de la province et la fermeture de nombreux lieux publics. Tard mardi soir, deux provinces voisines ont également imposé des mesures de verrouillage, notamment l’interdiction des célébrations du Nouvel An. La ville balnéaire de Pattaya a également annulé les projets de célébrations publiques.

Le Center for COVID-19 Situation Administration a déclaré mercredi 23 provinces – près d’un tiers du total – à haut risque sur la base des fournisseurs identifiant d’où venaient leurs principaux clients.

Même si des cas liés au marché des fruits de mer se sont répandus dans tout le pays, Prayuth a exprimé sa confiance que la Thaïlande «peut continuer à être parmi les pays les moins touchés au monde par cette terrible maladie».

Le chef de l’Organisation mondiale de la santé, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a à plusieurs reprises salué la gestion par la Thaïlande de sa crise des coronavirus, citant dans un tweet de septembre «Une réponse de l’ensemble de la société et de l’ensemble du gouvernement, des tests approfondis, la recherche des contacts, l’engagement communautaire et la mobilisation nationale de la communauté. #travailleurs du domaine de la santé. »

La déclaration d’état d’urgence par Prayuth en mars a également permis à son gouvernement de mettre en œuvre des mesures allant des verrouillages et de la censure à rendre obligatoire le port du masque et à interdire la vente d’alcool pour lutter contre le virus.

Le président de la Fédération des industries thaïlandaises, Supan Mongkolsuthree, a déclaré qu’en raison de la nouvelle épidémie, le secteur industriel de Samut Sakhon faisait face à des pertes estimées à environ 1 milliard de baht (33,1 millions de dollars) par jour.

Supan a déclaré que la fédération s’opposait aux mesures de verrouillage dans d’autres domaines, car le problème était localisé et le gouvernement pourrait le contenir.

Thai Union Group et Charoen Pokphand Foods, deux grands producteurs de fruits de mer implantés à Samut Sakhon, ont déclaré qu’ils s’attendaient à peu ou pas de perturbation de leurs chaînes d’approvisionnement.

L’origine de la dernière épidémie n’est pas encore claire, mais pratiquement tous les nouveaux cas impliquent des travailleurs migrants du Myanmar voisin de la Thaïlande travaillant dans l’industrie des fruits de mer.

Les travailleurs migrants à bas salaires alimentent une grande partie de l’économie thaïlandaise, des usines à la pêche et à la construction. Selon le ministère du Travail thaïlandais, il y a plus de 233 000 travailleurs migrants documentés à Samut Sakhon, en plus d’un nombre inconnu travaillant illégalement. Il y a entre 4 et 5 millions de travailleurs étrangers en Thaïlande, selon l’Organisation internationale pour les migrations affiliée à l’ONU.

Malgré les efforts pour régulariser leur statut, de nombreux travailleurs migrants sont emmenés en Thaïlande par des trafiquants d’êtres humains, puis contraints de travailler dans des conditions proches de l’esclavage pour de petites entreprises, comme l’a révélé une enquête menée en 2015 par l’Associated Press en examinant certaines des centaines de crevettes. abris de pelage cachés à la vue de tous dans les rues résidentielles ou derrière les murs sans signes à Samut Sakhon.

Les origines birmanes des travailleurs ont déjà conduit à pointer du doigt l’épidémie actuelle, depuis qu’une épidémie de coronavirus qui a commencé en août dans l’État de Rakhine, à l’ouest du Myanmar, s’est étendue à la capitale commerciale, Yangon, puis plus à l’est jusqu’à la frontière avec la Thaïlande.

Les autorités thaïlandaises ont essayé de limiter le trafic transfrontalier, mais la frontière est notoirement poreuse. Début décembre, des cas originaires du Myanmar ont été découverts dans le nord de la Thaïlande. C’étaient des Thaïlandais qui étaient revenus de séjours au Myanmar et avaient échappé aux contrôles aux frontières qui les auraient obligés à se mettre en quarantaine. Au moins deux ont volé vers le sud jusqu’à Bangkok avant de pouvoir être retracés.

Pourtant, un segment de l’opinion populaire blâme les travailleurs migrants qui se seraient faufilés en Thaïlande pour la nouvelle épidémie.

« Cette dernière poussée d’infections à Samut Sakhon est principalement due à ces immigrants illégaux », a déclaré mardi le Premier ministre Prayuth, sans fournir de preuves.

Les militants pour les travailleurs migrants présentent la situation différemment et soulignent que deux autres pays d’Asie du Sud-Est, Singapour et la Malaisie, ont également connu d’importantes flambées parmi les travailleurs migrants.

«Les travailleurs migrants à travers l’Asie continuent de courir un risque élevé de contracter et de propager le COVID-19 en raison de leur incapacité à pratiquer la distanciation sociale à la fois sur leurs lieux de travail à forte intensité de main-d’œuvre et dans leurs logements surpeuplés et souvent insalubres», a déclaré Andy Hall, un travailleur migrant. spécialiste des droits travaillant à travers l’Asie.