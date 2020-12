Craignant pour la sécurité de sa famille et la sienne, Mme Warshaw, 69 ans, a démissionné de son poste de maire mardi, quelques semaines avant la fin de son mandat d’un an.

Mais alors le mandat a été adopté, et USA Today a publié un article la semaine dernière à propos des luttes de Dodge City avec le coronavirus – et l’hostilité vient de déborder, a déclaré Mme Warshaw.

«Je peux dépasser les mots», a déclaré Mme Warshaw, directrice d’école primaire à la retraite, lors d’une entrevue mercredi. «Mais je pense qu’en ce moment, notre nation connaît tant de divisions et tant d’intimidation inappropriée qui sont acceptées, et cela m’inquiète. Je ne sais pas si ces gens agiraient selon leurs paroles.

L’expérience de Mme Warshaw fournit un exemple frappant des défis auxquels les fonctionnaires ont dû faire face au milieu de la bataille émotionnelle et politique autour du virus. Les dirigeants des services de santé locaux et étatiques ont été victimes de harcèlement, d’insultes personnelles et de menaces de mort pour leur rôle dans l’imposition de restrictions virales. Les dirigeants politiques ont également été critiqués.

Les procureurs ont accusé un homme de Wichita, Kan., De menaçant de kidnapper et de tuer le maire de cette ville sur une ordonnance de masque. Et le maire de Kansas City, Mo., a reçu un SMS qui faisait référence à lui en utilisant une insulte raciale et suggéré il devrait être lynché pour exiger des masques. Les membres du conseil à Green Bay, Wisconsin, ont déclaré avoir reçu des menaces pour leurs mandats de masques, et le directeur d’un district scolaire en Arizona a démissionné au milieu des allégations selon lesquelles il avait été harcelé pour avoir décidé de passer à l’apprentissage virtuel.

Mme Warshaw a dit qu’elle comprenait que les gens pouvaient ne pas être d’accord, mais qu’elle était découragée par le manque de courtoisie. Même quand elle essayait d’expliquer les choses aux critiques, ils la renvoyaient et lui disaient qu’elle mentait, dit-elle. Elle espère que sa démission pourrait aider une partie de la colère suscitée par le mandat de masque que la ville a adopté en réponse à la décision du comté de Ford de se retirer de l’ordonnance de masque de l’État.

Un habitant sur sept de ce comté a été testé positif au virus depuis le début de la pandémie, ce qui en fait l’un des comtés les plus durement touchés du pays. Plusieurs des proches de Mme Warshaw, dont sa fille, ont contracté le virus et sa tante est décédée de Covid-19, a-t-elle déclaré.