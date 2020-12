Le président Donald Trump et la première dame Melania Trump marchent sur la pelouse sud de la Maison Blanche le 23 décembre en route vers Mar-a-Lago en Floride. | Tasos Katopodis / Getty Images

L’hypothèse de travail parmi les négociateurs du plan de relance est que Trump était d’accord avec le projet de loi. Cette hypothèse était fausse.

Le président Donald Trump a finalement signé un projet de loi de secours de 900 milliards de dollars et un projet de loi de dépenses qui l’accompagne après des jours de gaufres inutiles.

Trump a signé le plan de relance qui a été adopté par le Congrès quelques jours avant Noël dimanche soir. Le paquet comprend également un projet de loi de financement de 1,4 milliard de dollars pour maintenir le gouvernement fédéral opérationnel jusqu’en septembre 2021. Cela met fin à un épisode déroutant et chaotique. Si le président n’avait pas signé, les États-Unis auraient pu voir le gouvernement fédéral se fermer (le financement actuel s’épuise à minuit lundi), et des millions d’Américains auraient manqué une aide indispensable.

Trump a attendu si longtemps pour signer le projet de loi que deux programmes d’assurance-chômage ont été autorisés à expirer, ce qui entraînera probablement des retards de prestations pour les chômeurs à travers le pays et pourrait coûter aux travailleurs une semaine de chèques en permanence.

Dans une déclaration publiée lors de la signature, Trump a vanté son travail sur la lutte contre la pandémie et les retombées économiques et a déclaré qu’il exigerait «de nombreuses annulations» du projet de loi. Il a dit qu’il envoyait un «message fort qui indique clairement au Congrès que les articles inutiles doivent être supprimés» et qu’il enverrait aux législateurs une version rédigée de l’accord avec ses demandes. Il est peu probable que ces demandes vont nulle part.

Dans sa déclaration, Trump a également fait un signe de tête au projet de la Chambre de voter pour augmenter les chèques de relance dans le paquet de 600 $ à 2000 $. Il a déclaré que le Sénat «lancerait le processus» pour un vote qui augmenterait les chèques mais abrogerait également l’article 230 – une loi sur la parole sur Internet – et ouvrirait une enquête sur les allégations (non fondées) de fraude électorale. Encore une fois, cela semble être un non-démarreur: dans un déclaration concernant la décision de Trump de signer le projet de loi de secours, le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, n’a pas répondu à ces nouvelles demandes.

Comment cela s’est-il passé, brièvement expliqué

Au cas où vous n’auriez pas suivi, voici un aperçu de base de la façon dont nous sommes arrivés ici: le Congrès est finalement parvenu à un accord pour un plan de relance de 900 milliards de dollars dans les jours précédant Noël. Le projet de loi comprend des chèques de relance de 600 $, 300 $ supplémentaires d’allocations de chômage hebdomadaires jusqu’en mars, l’extension d’autres programmes de chômage de la loi CARES, le soutien aux petites entreprises, l’aide au loyer et l’aide alimentaire, entre autres dispositions. Vous pouvez trouver une explication complète de ce que contient la législation ici. Les législateurs ont également inclus dans l’accord le projet de loi omnibus de dépenses qui est nécessaire simplement pour maintenir le gouvernement en place.

Les républicains et démocrates du Congrès ont fait des concessions pour y arriver – les démocrates ont abandonné leur demande d’aide publique et locale, et les républicains ont abandonné leur demande de boucliers de responsabilité des entreprises (ce qui aurait dit que les entreprises n’étaient pas responsables si les travailleurs ou les clients tombaient malades de Covid-19 ).

L’hypothèse de travail parmi les négociateurs était que Trump était d’accord avec l’accord et que le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin, qui a qualifié l’accord de «fabuleux», était sur la même longueur d’onde que le président. Le Congrès a adopté le projet de loi et a quitté la ville pour les vacances.

Mais cette hypothèse était fausse – dans un vidéo publiée sur Twitter Mardi soir, Trump a déclaré que le projet de loi était une «honte» et a demandé au Congrès de «l’amender» et d’augmenter les chèques de relance à 2000 $ (une demande à laquelle son propre parti n’était pas d’accord) et s’est plaint que le paquet contenait des «dépenses inutiles» il voulait être retiré.

Et donc le pays s’est dirigé vers Noël – et Trump vers sa station balnéaire de Mar-a-Lago – sans que personne ne sache ce qu’il allait faire. Le Wall Street Journal a rapporté qu’une copie du projet de loi avait été imprimée et envoyée par avion en Floride au cas où Trump déciderait de la signer. Le Washington Post a rapporté que le président avait changé d’avis à plusieurs reprises sur ce qu’il fallait faire.

Dimanche, il a cédé. Trump demande toujours des modifications au projet de loi, mais à ce stade, c’est assez improbable. Les démocrates de la Chambre vont toujours essayer d’obtenir des chèques de relance allant jusqu’à 2 000 $ à partir de 600 $. Même si le président soutient l’idée, elle ne va probablement nulle part. Les républicains de la Chambre ont bloqué un vote sur la mesure la semaine dernière. La Chambre tiendra un vote enregistré sur la question lundi, qui est susceptible de passer la chambre basse, mais a peu de perspectives au Sénat.

La décision de Trump de regrouper l’article 230 et les enquêtes sur la fraude électorale rend les progrès encore plus improbables. Il a également opposé son veto à la National Defense Authorization Act, essayant de forcer une abrogation de l’article 230, mais le Congrès annulera son veto. L’article 230 dit essentiellement que les entreprises Internet sont autorisées à contrôler leurs plates-formes en ligne comme elles le souhaitent, à quelques exceptions près et ne sont pas responsables de ce que les gens publient sur elles. Facebook et Twitter ont été de plus en plus agressifs quant à la police des propres affirmations fausses et trompeuses de Trump, et le président semble ennuyé par ces pratiques de modération du contenu, il a donc fait de l’article 230 la pièce maîtresse de ses plaintes.

Qu’il s’agisse d’une victoire pour Trump, c’est une perte pour les chômeurs

Après que Trump ait finalement cédé et signé le plan de relance, il y a eu un débat sur la question de savoir s’il s’agissait d’une victoire ou d’une perte pour lui. Le président n’a pas vraiment obtenu ce qu’il voulait ici – le projet de loi avance tel quel, et les chèques de relance de 2 000 $ vont probablement être stoppés par son propre parti. Il est bon que le gouvernement ne ferme pas ses portes et le plan de relance est important et utile.

Mais quels que soient les points politiques du conseil d’administration du président sortant, les va-et-vient ont causé beaucoup de stress aux chômeurs et, finalement, pourraient leur coûter de l’argent. Deux programmes pour les chômeurs mis en place en vertu de la loi CARES – un pour les entrepreneurs, les pigistes et les travailleurs de chantier, et un autre qui ajoute des semaines supplémentaires d’assurance – ont été autorisés à expirer le 26 décembre. prendre du temps. Le Congrès avait déjà tellement tergiversé qu’il y aurait des problèmes avec les programmes, et Trump a aggravé les choses. L’accord impliquait également un supplément de 300 $ en allocations de chômage hebdomadaires pendant 11 semaines. Puisque Trump a attendu pour signer le projet de loi, cela pourrait être réduit à 10.

Que le président ait finalement signé la législation est une victoire pour les gens qui ont besoin d’argent, mais c’est moins gagnant qu’il n’aurait dû l’être.