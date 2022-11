Après des jours calmes, quelques manifestations au sommet de l’ONU sur le climat

SHARM EL-SHEIKH, Égypte (AP) – Après des jours sans presque aucune manifestation, il y a eu plusieurs petites manifestations lors de la conférence des Nations Unies sur le climat de cette année appelant vendredi le monde développé à lutter plus équitablement et plus efficacement contre le réchauffement climatique.

Les manifestants ont appelé les pays riches à indemniser les pays en développement pour le changement climatique, exigé l’abandon d’un projet de pipeline au Congo et se sont plaints d’un manque de volonté politique pour réduire fortement les émissions de gaz à effet de serre, principale cause du changement climatique.

Le président américain Joe Biden est arrivé vendredi en Égypte pour rencontrer le président égyptien Abdel Fattah El-Sisi, puis s’adresser aux délégués d’autres pays.

“Je me tiens côte à côte avec mes sœurs et mes frères de Mère Afrique”, a déclaré l’imam Saffet Catovic de la Société islamique d’Amérique du Nord. “Il est temps que les pays du Nord paient pour leur responsabilité.”

Lucky Abeng, un militant nigérian de l’Alliance panafricaine pour la justice climatique, a déclaré que le groupe continuerait de faire pression sur les dirigeants mondiaux pour qu’ils en fassent plus et “ne sera pas intimidé”.

Souvent très présents lors des négociations sur le climat, les protestations ont été pour la plupart discrètes cette année. Les militants ont blâmé les coûts élevés des déplacements et de l’hébergement dans cette station balnéaire et craignent que le gouvernement égyptien puisse sévir malgré la promesse d’autoriser les manifestations. Les militants doutent également de plus en plus de l’utilité des manifestations.

Les manifestations se sont déroulées à l’intérieur et autour du centre de conférence principal. D’autres réunions de la Conférence des partis ont vu des protestations bruyantes dans diverses parties des villes hôtes.

« Nous avons besoin que des pays comme les États-Unis soient un leader climatique, qu’ils soient aux côtés du peuple, qu’ils soient aux côtés de la planète, qu’ils soient aux côtés des générations à venir », a déclaré Vanessa Nakate, militante ougandaise pour le climat et ambassadrice itinérante de l’UNICEF. « Alors mon message au président Biden : allez-vous nous montrer l’argent ? Serez-vous aux côtés des communautés les plus vulnérables ? »

Lors d’une manifestation, des dizaines de travailleurs médicaux de divers pays se sont couchés pour effectuer ce qu’ils ont appelé un «die-in» et ont effectué une réanimation cardiopulmonaire pour montrer l’urgence de faire face aux impacts du changement climatique.

« C’est la première étape de cette urgence. Et à plus long terme, la thérapie à long terme est la justice climatique et le changement systémique », a déclaré Bea Franziska Albermann, médecin suisse et militante pour le climat.

D’autres manifestations comportaient des pancartes avec des messages et des chants tels que « Payez pour les pertes et les dommages ! et “Les gens contre les combustibles fossiles !”

“Les principaux producteurs de pétrole sont ici à ce sommet”, a déclaré Philbert Aganyo du Kenya, protestant contre un grand oléoduc au Congo. « Pourquoi invitons-nous les pollueurs à discuter d’un problème qu’ils ont causé ? »

“Nous sommes conscients qu’une transition énergétique juste ne se fera pas du jour au lendemain et c’est pourquoi nous appelons à une réduction systématique de l’utilisation des combustibles fossiles”, a-t-il déclaré.

Le pipeline, détenu par Total Energies, China National Offshore Oil Corporation et les gouvernements ougandais et tanzanien, relie le district de Hoima en Ouganda au port de Tanga en Tanzanie. Il est critiqué par les groupes environnementaux internationaux et les communautés le long du tracé proposé.

Le pipeline représente “1443 kilomètres (897 miles) de pollution, de douleur et de misère”, a déclaré Philbert Aganyo, de Green Faith au Kenya.

Au cours de la première semaine du sommet de deux semaines, plusieurs dirigeants mondiaux ont appelé les pays développés à dépenser beaucoup plus pour aider les pays en développement à faire face aux impacts du changement climatique et à financer une transition vers les énergies renouvelables. Des appels ont également été lancés pour des réductions drastiques des émissions de gaz à effet de serre, qui continuent d’augmenter. Au-delà des dirigeants et des négociateurs, le sommet comprend des scientifiques, des universitaires, des journalistes et des représentants d’entreprises allant de celles qui développent des projets à faible émission de carbone aux entreprises pétrolières et gazières traditionnelles.

Global Witness, Corporate Accountability et Corporate Europe Observatory ont déclaré avoir compté 636 personnes liées à des entreprises de combustibles fossiles sur la liste provisoire des participants à la réunion, soit une augmentation de plus de 25 % par rapport aux 503 lobbyistes des combustibles fossiles dénombrés lors des pourparlers sur le climat de l’année dernière en Glasgow, Ecosse.

“Les lobbyistes du tabac ne seraient pas les bienvenus aux conférences sur la santé, les marchands d’armes ne peuvent pas promouvoir leur commerce lors des conventions de paix”, ont déclaré les groupes. “Ceux qui perpétuent la dépendance mondiale aux combustibles fossiles ne devraient pas être autorisés à franchir les portes d’une conférence sur le climat.”

Vendredi est une journée pour les manifestations climatiques dans le monde entier depuis que l’activiste suédoise Greta Thunberg a lancé le mouvement Fridays for Future en 2018. Des manifestations climatiques ont eu lieu vendredi dans plusieurs pays, dont l’Afrique du Sud, l’Italie et la Suède.

Comme la plupart des vendredis, Greta Thunberg a fait du vélo devant le parlement de son pays. Thunberg n’avait pas prévu d’assister à la conférence de cette année, mais a déclaré que la présence des militants était importante.

“Si nous n’avons pas la pression publique de l’extérieur dont nous avons besoin, le COPS tel qu’il est actuellement ne mènera à rien de grand”, a-t-elle déclaré.

La rédactrice d’Associated Press, Charlène Pelé, a contribué depuis Stockholm.

