Après des inondations dévastatrices au Pakistan, certains se sont rétablis mais beaucoup se débattent un an plus tard

ISLAMABAD (AP) – Les inondations de l’été dernier au Pakistan ont tué au moins 1 700 personnes, détruit des millions de maisons, anéanti des étendues de terres agricoles et causé des milliards de dollars de pertes économiques. Le tout en quelques mois. À un moment donné, un tiers du pays était sous l’eau. Les dirigeants pakistanais et de nombreux scientifiques du monde entier blâment le changement climatique pour les pluies de mousson exceptionnellement précoces et abondantes.

Un an plus tard, le pays ne s’est pas complètement remis. Les conséquences s’étendent sur toute la longueur du pays; des survivants vivant dans des huttes de fortune là où se trouvaient leurs maisons, des millions d’enfants non scolarisés, des infrastructures endommagées attendant d’être réparées.

L’autorité nationale pakistanaise des catastrophes a déclaré que la plupart des gens sont retournés dans leurs villes ou villages, mais ses records d’inondations s’arrêtent en novembre 2022. Près de 8 millions de personnes ont été déplacées au plus fort de la crise. Mais il n’y a aucune information sur le nombre de personnes qui restent sans abri ou vivent dans des abris temporaires. Les agences d’aide et les organisations caritatives fournissent des images actualisées de la vie, affirmant que des millions de personnes restent privées d’eau potable et que les taux de malnutrition infantile ont augmenté dans les zones touchées par les inondations.

Et l’impact des fortes précipitations récentes est de mauvais augure pour le Pakistan s’il devait y avoir davantage d’inondations cette année. Les torrents ont provoqué des débordements de rivières, des crues soudaines, des décès, des dommages aux infrastructures, des glissements de terrain, des pertes de bétail, des récoltes ruinées et des dommages matériels dans certaines parties du pays.

L’UNICEF estime qu’environ 20 millions de personnes, dont 9 millions d’enfants, ont encore besoin d’aide humanitaire dans les zones touchées par les inondations. Bon nombre des districts les plus durement touchés figuraient déjà parmi les endroits les plus pauvres et les plus vulnérables du Pakistan. Ce que peu de gens avaient a été emporté, les forçant à recommencer leur vie.

Ce voyage à travers le Pakistan examine comment les inondations sans précédent de 2022 ont affecté la vie quotidienne – et les générations futures.

RESTAURATION DE L’EAU

Les hautes altitudes et les pics acérés des montagnes de l’Hindu Kush signifient que de fortes pluies déferlent sur la province nord-ouest de Khyber Pakhtunkhwa. C’est bien parce que les eaux s’écoulent rapidement vers les zones plus basses. Mais c’est mauvais à cause des dégâts qu’ils causent en cours de route.

Les crues déchaînées de l’été dernier ont été si puissantes que certaines rivières ont changé de cap. Ils ont détruit plus de 800 systèmes d’approvisionnement en eau potable dans près de la moitié des 34 districts de la province, endommageant des pipelines, des conduites d’approvisionnement, des réservoirs de stockage et des puits.

L’impact sur les résidents vivant près de l’eau stagnante et contraints de dépendre de l’eau contaminée pour boire a été observé environ deux semaines après l’inondation. Les équipes de soins de santé ont commencé à recevoir des milliers de patients atteints de maladies comme la dengue, le paludisme, la diarrhée aiguë, le choléra et les infections cutanées.

Les villageois devaient souvent marcher plusieurs kilomètres pour trouver de l’eau. Avec un accès plus difficile, la consommation d’eau a chuté de façon drastique, passant de 30 litres (8 gallons) par personne et par jour avant les inondations à seulement 10 litres (2,6 gallons) après, selon l’organisation caritative basée au Royaume-Uni WaterAid.

L’utilisation de sources d’eau non protégées et un mauvais assainissement sont les principales causes de morbidité dans certaines régions, a-t-il déclaré, en particulier chez les nourrissons et les enfants. Les dégâts causés aux établissements de santé et les interruptions des campagnes de vaccination ont aggravé la crise.

Rizwan Khan, 48 ans, a déclaré que le mois d’août dernier avait été un cauchemar pour lui et sa famille. Il a perdu sa maison, ses biens et ses récoltes. Il a été transféré dans un camp de la ville de Charsadda, mais celui-ci n’offrait pas suffisamment de services médicaux. Il ne fallut pas longtemps avant que lui et d’autres souffrent de maladies d’estomac, d’infections cutanées et de fièvres.

WaterAid a déclaré que l’ampleur et la portée des inondations de 2022 auraient mis à l’épreuve la capacité de tout gouvernement dans tous les domaines. Mais au cours de l’année écoulée, les habitants, avec l’aide du gouvernement local, ont réussi à réparer la plupart des puits et des systèmes d’approvisionnement en eau, et la situation s’est améliorée à Khyber Pakhtunkhwa.

Mais les inondations de l’an dernier ne seront pas la dernière ni la pire catastrophe à laquelle la province pourrait être confrontée à l’avenir.

La province est « chargée d’un portefeuille alarmant et diversifié » de catastrophes météorologiques et hydriques potentielles en raison de sa géographie, a déclaré Taimur Khan, porte-parole de l’Autorité provinciale de gestion des catastrophes.

Le Khyber Pakhtunkhwa est traversé par huit grands fleuves, ainsi que des chaînes de montagnes, des collines, des plaines verdoyantes et des plateaux arides. Cela le rend vulnérable aux tremblements de terre, aux glissements de terrain, aux crues soudaines, aux crues des lacs glaciaires et à la fonte des glaciers.

Le changement climatique, le réchauffement de la planète et l’évolution des modèles de mousson augmentent la fréquence et l’impact de ces catastrophes.

Les autorités prennent des mesures pour se préparer. Ils ont installé un système d’alerte précoce sur sept des principaux fleuves pour surveiller les niveaux d’eau, et un plan d’urgence contre la mousson est mis en place pour minimiser les pertes de vie et les dommages matériels. Les digues ont été renforcées l’année dernière avant les inondations, ce qui a permis d’éviter une plus grande catastrophe, et les berges endommagées par les inondations ont été réparées et renforcées.

COUP DE CHANCE POUR L’AGRICULTURE

Ce ne sont pas les inondations qui ont failli tuer Razia Bibi, 80 ans, et sa famille, c’est la faim.

Ils avaient l’habitude de donner du blé aux personnes dans le besoin, mais les inondations ont emporté le blé qu’ils avaient stocké toute l’année dans leur maison de Rojhan, dans le district de Rajanpur. Ensuite, ils ont dû attendre des semaines, à chercher de la nourriture, avant que les vivres n’arrivent du gouvernement et des groupes d’aide.

« Le gouvernement ne nous a pas donné suffisamment de rations et aucune équipe de secours n’a pu atteindre notre village à cause de la rupture d’un barrage », a-t-elle déclaré. Un don en espèces de 175 $ du gouvernement a aidé à atténuer leur calvaire, a-t-elle déclaré, ajoutant que c’était grâce à Dieu qu’aucun membre de sa famille n’était tombé malade.

Les images de l’année dernière de vastes étendues de terres agricoles sous l’eau dans la province du Pendjab ont sonné l’alarme sur d’éventuelles pénuries alimentaires massives. Le Pendjab est le plus grand producteur agricole du Pakistan et sa province la plus peuplée. Des millions d’acres de cultures dans tout le pays ont été détruites par les eaux, et une grande agence d’aide internationale a averti que la perte pourrait se faire sentir pendant des années.

En fin de compte, le Pendjab a été épargné, en grande partie par chance plutôt que par préparation. Les autorités ont installé des pompes qui se sont débarrassées d’une partie de l’eau stagnante sur les terres agricoles, mais la plupart des eaux se sont drainées d’elles-mêmes, certaines coulant dans la province du Sindh, d’autres se répandant dans des zones désertes et ouvertes.

Les eaux se sont retirées à temps pour que les agriculteurs du Pendjab puissent faire la saison des semailles d’octobre et le résultat a été une récolte exceptionnelle. En fait, la récolte a été stimulée parce que les inondations ont également apporté avec elles un sol de bonne qualité, une bénédiction déguisée, et ont permis d’étendre les plantations dans des zones généralement stériles.

Pourtant, le soulagement est venu après des mois de véritable pénurie alimentaire qui ont suivi les inondations – et cela risque de se répéter lors de futures catastrophes.

Dans tout le Pendjab, les réserves de céréales ont été anéanties ainsi qu’au moins un demi-million d’acres de cultures et de vergers. Les canaux d’irrigation et les routes reliant les fermes aux marchés ont été détruits. Au plus fort de la crise, les prix des denrées alimentaires ont fortement augmenté, tout comme ceux des produits de consommation courante comme le thé et le sucre, qui ont doublé. Les légumes étaient rares.

Le gouvernement s’est empressé d’aider l’industrie agricole, un moteur clé de la croissance nationale et un employeur majeur, à travers la distribution de semences et d’engrais.

Mais les infrastructures telles que les routes et les ponts ne sont toujours pas réparées au Pendjab, qui contribue à plus de la moitié du PIB national.

Ghulam Nabi, 42 ans, a tout perdu lorsque les inondations ont balayé sa ville de Fazilpur. Au début, lui, sa femme et ses cinq enfants ont emménagé dans une école qui avait été transformée en refuge public pour les sans-abri. Mais quand il est devenu surpeuplé, ils ont déménagé dans une tente.

« Moi et ma femme enceinte vivions juste sur l’eau sans nourriture disponible pour nous. Ce n’était même pas assez pour nos quatre enfants », a-t-il dit. « Vivre n’importe où après avoir été déplacé n’est pas facile. Je prie pour que personne ne soit confronté à cette situation.

LAISSÉ SANS ÉCOLES

Situé en aval des autres provinces pakistanaises, le Sind a subi un coup dur lors des inondations de l’année dernière et a mis du temps à se rétablir. Un impact que les résidents craignent de durer est la destruction des écoles de la province.

Environ la moitié des 40 356 écoles du Sindh ont été entièrement ou partiellement endommagées, affectant 2,3 millions de ses 4,5 millions d’élèves, selon le responsable local de l’éducation, Abdul Qadeer Ansari. L’une des raisons de l’ampleur des dégâts était l’âge des bâtiments de l’école, entre 25 et 30 ans, a-t-il déclaré. Une autre est qu’ils n’étaient pas résistants au climat ou construits pour résister aux inondations, bien que la province souffre de certaines des conditions météorologiques les plus extrêmes au Pakistan.

Jusqu’à présent, seules environ 2 000 écoles sont en cours de reconstruction, avec des contributions importantes du gouvernement chinois et de la Banque asiatique de développement. Ansari estime que la reconstruction prendra au moins deux ans, les nouvelles écoles devant être résistantes au climat.

Dans le village de Maskran Brohi, 115 élèves suivent des cours dans un centre d’apprentissage temporaire sous une tente. La tente de 72 mètres carrés n’a pas d’électricité, elle n’a donc ni lumières ni ventilateurs. Il n’y a pas non plus de toilettes et pas d’eau potable.

La seule enseignante, Zarina Bibi, s’inquiète de ce que l’été apportera, lorsque les températures peuvent atteindre 50 degrés Celsius (122 degrés Fahrenheit), et la chaleur à l’intérieur de la tente deviendra insupportable.

L’UNICEF a fourni quelques livres, mais la plupart des élèves doivent se contenter de vieux livres – s’ils en ont. Beaucoup ont perdu leurs livres dans le déluge.

Au début, après les inondations, Bibi donnait des cours à l’ombre d’un arbre. Elle ne voit pas la plupart des 87 enfants auxquels elle a enseigné avant les inondations – les familles se sont dispersées lorsque les inondations sont arrivées – et la pluie a aplati le toit et les murs de l’école primaire à une seule pièce dans laquelle elle enseignait. Son seul collègue a démissionné en janvier dernier, des mois avant la mousson. saison, pour protester contre le manque d’installations.

Même avant les inondations, l’enseignement primaire dans le Sindh était en dessous de la moyenne, a déclaré Noorul Huda Shah, militant et écrivain. Les écoles publiques ne pouvaient accueillir qu’environ la moitié des enfants d’âge scolaire de la province, et il y avait déjà un taux d’abandon élevé chez les filles après la 5e année, car les écoles intermédiaires ne pouvaient pas accueillir tous les élèves. Maintenant, après les dégâts, c’est encore pire.

« L’impact à long terme de cette perte sur les générations futures est une préoccupation majeure », a déclaré Shah.

FAIM D’ÉNERGIE

La plus grande province du Pakistan est aussi la plus affamée d’énergie.

Une grande partie de la population du Balouchistan dépend des panneaux solaires, non pas en raison de leurs références écologiques, mais parce qu’ils sont le seul moyen d’alimenter les ventilateurs, les lumières et les téléphones portables.

En dehors des villes comme Quetta et Gwadar, il n’y a presque pas d’électricité centrale. La population en grande partie rurale est dispersée dans le paysage montagneux, paralysée par un système féodal enraciné, le sous-développement et la négligence du gouvernement local et central.

Ils ont dû perdre le peu qu’ils avaient lors des inondations de l’année dernière. L’année dernière a été la plus humide au Baloutchistan depuis 1961, et le seul mois d’août a vu une augmentation de 590 % de ses précipitations moyennes pour ce mois. Même ceux qui ont eu la chance d’avoir accès à l’électricité centrale ont souffert lorsque les inondations ont détruit 81 stations de réseau et coupé des lignes électriques.

Beaucoup de ceux qui ont perdu leur maison ont également perdu leurs panneaux solaires, et les autorités locales n’ont pas distribué de remplacements. Les survivants des inondations vivant dans des abris temporaires ont cité à plusieurs reprises le manque d’électricité ou de lumière comme une préoccupation majeure, a déclaré l’agence des migrations de l’ONU dans un rapport à la fin de l’année dernière, des mois après l’arrêt des pluies. Cela a affecté la sécurité, l’intimité et le confort des gens. Certaines des personnes interrogées pour le rapport ont déclaré que l’électricité n’avait jamais existé dans leur région.

« Même maintenant, plus de 4,5 millions de personnes (dans tout le pays) sont obligées de boire de l’eau sale alors que l’approvisionnement limité en électricité et en gaz dans ces zones a accru le sentiment de privation ou de négligence », a déclaré Syed Waqas Jafri, le secrétaire général du Pakistan. Fondation caritative Al-Khidmat.

Certains ont fait du sauvetage de leur panneau solaire une priorité alors qu’ils fuyaient leurs maisons face à la montée des inondations, pataugeant avec leur panneau dans l’eau stagnante.

Muhammad Ibrahim, 32 ans, père de cinq enfants, a réussi à sauver son panneau de son toit. Toujours sans abri un an plus tard, il l’utilise dans le camp de tentes où il vit dans le district de Sohbat Pur.

« C’est tellement chaud. Nous utilisons des panneaux solaires pour faire fonctionner des ventilateurs pour avoir de l’air frais », a-t-il déclaré. « Sinon, vivre dans ces tentes n’est pas possible. »

Il ne se sent pas préparé pour la prochaine grande inondation. « Nous avons peur de ce qui va arriver. Mais s’il vient, nous nous enfuirons loin.

Munir Ahmed, Riaz Khan, Babar Dogar, Abdul Sattar et Adil Jawad ont contribué à ce rapport à partir de divers endroits au Pakistan.

Riazat Butt, L’Associated Press