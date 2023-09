Après des incendies qui ont fait 26 morts, les inondations en Grèce ont fait au moins 15 morts

Au moins 15 personnes sont mortes dans des inondations en Grèce.

Les incendies de forêt dans le pays ont fait au moins 26 morts.

Certaines régions du pays continuent de rencontrer des difficultés d’approvisionnement en eau et en électricité.

Le bilan des inondations qui ont ravagé des villages du centre de la Grèce s’est alourdi à 15 morts, ont annoncé dimanche les secours.

Le corps d’un homme de 42 ans a été retrouvé en mer dans la région du Pélion par les garde-côtes.

Plus tôt dans la journée, trois corps, dont celui d’un homme de 65 ans et de sa mère de 88 ans, ont été retrouvés près de la ville de Karditsa, où les opérations de secours se poursuivent sans relâche.

Le bilan de samedi fait état de 11 morts suite aux inondations dévastatrices.

Au total, 4 250 personnes ont été secourues et mises en sécurité samedi et dimanche matin, ont indiqué les pompiers grecs dans un communiqué.

La tempête surnommée « Daniel » a frappé lundi et mardi la région côtière de Magnésie, en particulier sa capitale, la ville portuaire de Volos et les villages autour du mont Pélion, avant de frapper mercredi les localités autour de Karditsa et Trikala, plus à l’intérieur des terres.

Les experts ont qualifié l’événement d' »extrême en termes de quantité d’eau tombée en l’espace de 24 heures ».

Les fortes pluies et les inondations font suite aux incendies dévastateurs qui ont frappé la Grèce cet été et qui ont tué au moins 26 personnes.

Les inondations ont ravagé des milliers d’hectares de riches terres agricoles et les agriculteurs ont également perdu un nombre important de têtes de bétail.

Deux personnes restent portées disparues suite aux inondations.

Dans la ville portuaire de Volos, l’approvisionnement en eau est devenu un problème car les stations de pompage et une grande partie du réseau d’approvisionnement ont été endommagées. Le ministère de la Santé a averti que l’eau n’est pas potable et des cas de gastro-entérite ont été signalés.

Toute la région de la péninsule du Pélion est toujours touchée par des coupures d’électricité et d’eau, tandis que les routes principales ont été endommagées par les pluies torrentielles.

La situation reste également préoccupante près de la ville de Larissa, où la rivière Pinios a débordé et où l’eau monte dangereusement aux abords de la ville.

À mesure que la planète se réchauffe, l’atmosphère contient davantage de vapeur d’eau, ce qui augmente le risque de fortes précipitations dans certaines régions du monde, notamment en Asie, en Europe occidentale et en Amérique latine.

Combinés à d’autres facteurs tels que l’urbanisation et l’aménagement du territoire, ces précipitations plus intenses contribuent aux inondations.

De graves inondations cette semaine en Turquie et en Bulgarie voisines ont fait 12 morts.