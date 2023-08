Après des incendies étrangement similaires à 20 ans d’intervalle, des experts frustrés affirment que les conseils pour Kelowna sont sensiblement les mêmes

Alors que la nuit tombait sur sa maison de Kelowna, en Colombie-Britannique, la semaine dernière, Scott Sieben a regardé de l’autre côté du lac Okanagan et a étudié la lueur orange menaçante qu’il ne connaissait que trop bien. Près de 20 ans jour pour jour après avoir perdu sa propre maison dans un incendie de forêt, un autre dévalait à toute vitesse le flanc de la colline opposée et réduisait des dizaines de maisons en ruines.

Puis son fils James a appelé.

L’incendie de forêt de McDougall Creek s’était propagé de la bordure ouest du lac vers la maison de James à Lake Country, à environ 45 kilomètres au nord de celle de Scott. James et son partenaire faisaient leurs valises et partaient, tout comme ses parents l’avaient fait en août 2003.

Deux générations, deux décennies, deux évacuations alors qu’un incendie de forêt brûlait une chaude nuit d’été à la mi-août.

« J’ai dit: ‘OK, super, assurez-vous d’avoir tous vos documents et choses dont vous avez vraiment besoin et vous savez, n’hésitez pas à venir ici et à rester' », se souvient calmement Scott Sieben, 58 ans, dans une interview.

« Une fois qu’il a quitté la zone où les incendies sévissaient, ce fut un énorme, immense soulagement pour nous. »

Les experts affirment que les similitudes « étranges » entre l’incendie du parc des montagnes Okanagan en 2003 et l’incendie de forêt de McDougall Creek la semaine dernière sont un signe que les autorités n’ont pas fait suffisamment de travail en matière de prévention et d’atténuation des incendies au cours des 20 dernières années, laissant encore une fois la Colombie-Britannique vulnérable. une époque où le changement climatique aggrave les incendies.

Ce qui est « frustrant », a déclaré un écologiste, c’est que les conseils sur la manière de prévenir le prochain incendie sont toujours les mêmes.

REGARDER | Scott Sieben parle de la perte de sa maison de Kelowna lors de l’incendie de 2003 : Père de 2 enfants qui ont perdu leur maison en 2003, l’incendie de forêt de Kelowna donne des conseils aux familles qui vivent la même chose aujourd’hui Scott Sieben, qui a perdu sa maison dans la région de Kettle Valley à Kelowna il y a 20 ans, parle du lien qu’il a tissé avec ses voisins après avoir survécu à ce qui était alors la pire saison d’incendies de l’histoire de la province.

Les incendies « se sont comportés à peu près de la même manière », disent les experts

Scott Sieben et sa femme ont emménagé dans leur maison située dans le lotissement convoité de Kettle Valley, à flanc de colline, au printemps 2003, accompagnés de James, trois ans, et de sa sœur de trois mois.

« Je conduisais partout à la recherche d’une nouvelle maison… Il y avait juste des tonnes de balançoires et, vous savez, des terrains de jeux, alors nous avons décidé à ce moment-là que ce serait un endroit idéal pour élever notre famille », a déclaré Scott. .

L’incendie du parc Okanagan Mountain s’est déclaré près de l’île Rattlesnake le 16 août 2003. La maison des Sieben, qui y avait vécu il y a moins de quatre mois, a été la dernière de leur série à brûler sept jours plus tard.

« C’est quelque chose que je ne souhaiterais jamais à mon pire ennemi », a déclaré Sieben, qui est également directeur de l’école secondaire Mount Boucherie à West Kelowna.

Les restes de la maison de Scott Sieben sont visibles depuis un hélicoptère survolant Kelowna, en Colombie-Britannique, le 24 août 2003. La maison de Sieben est la dernière incendiée sur la gauche, le garage détaché étant toujours intact. (Chuck Stoody/La Presse Canadienne)

« Est-ce que c’était difficile de perdre des souvenirs et des souvenirs que nous avions et, vous savez, des choses que nous voulions garder pour toujours et à jamais ? Absolument ça l’était », a-t-il ajouté.

« Mais comme vous le savez, ma femme et moi avons dit : ‘Nous sommes en sécurité et nos enfants sont en sécurité.’ Et lorsque nous avons parlé à tous nos voisins, toutes leurs familles étaient également en sécurité. Pour moi, c’est la plus grande, la plus grande chose. «

James Sieben et son partenaire ont évacué leur maison et sont restés avec son père, avant de partir pour Victoria pour un voyage planifié à l’avance. Sa maison était intacte.

À des centaines de kilomètres à l’ouest, Robert Gray a surveillé la propagation du feu la semaine dernière depuis son domicile dans la vallée du Fraser, en Colombie-Britannique. Écologiste des incendies de forêt depuis 43 ans, Gray a constaté des similitudes à partir de 2003..

« Ils se sont tous deux comportés à peu près de la même manière : les incendies de haute intensité et de grande gravité ainsi que leurs effets sont très similaires.

« Nous avons un paysage très dense, nous avons beaucoup d’arbres morts, beaucoup de combustible sur le sol forestier et c’est essentiellement ce qui détermine le comportement du feu, cela et les conditions météorologiques au moment de l’incendie. « Les mêmes caractéristiques : haute densité, combustibles lourds, terrain accidenté, pentes abruptes. Et les conditions météorologiques sont très similaires : des conditions chaudes, sèches et venteuses », a-t-il ajouté.

L’incendie du parc Okanagan Mountain est toujours l’un des incendies les plus connus de l’histoire de la Colombie-Britannique : il a causé 200 millions de dollars de dégâts, forcé 33 000 personnes à évacuer leurs maisons et détruit 239 maisons.

L’incendie de McDougall Creek est de moindre ampleur, mais il a quand même forcé plus de 10 000 personnes à fuir à son apogée et a endommagé ou détruit au moins 181 propriétés à West Kelowna, à Kelowna, dans la Première Nation de Westbank et dans les environs.

Malgré toutes leurs similitudes, le professeur Mike Flannigan a déclaré que l’incendie de cette année fait partie d’un schéma plus récent.

Il existe une multitude de raisons pour lesquelles les saisons d’incendie s’aggravent, mais le changement climatique est un facteur clé. Les incendies plus importants et agressifs d’aujourd’hui sont également plus susceptibles de brûler des maisons qu’il y a plusieurs décennies, simplement parce qu’il y a plus de ressources disponibles pour brûler.

« Il y a évidemment eu plus de développement depuis 2003. Il y a donc plus de gens et d’entreprises dans le paysage aujourd’hui qu’il y a 20 ans », a déclaré Flannigan, professeur de feux de forêt à l’Université Thompson Rivers à Kamloops, en Colombie-Britannique.

« C’était un peu étrange, le timing », a-t-il ajouté. « Je savais que le 20e anniversaire approchait, puis nous avons vu les choses se dérouler jeudi dernier et je me suis dit : ‘Putain de merde… C’est parti.' »

REGARDER | À partir de 2003 : une tempête de feu laisse Kelowna couverte de fumée de feu de forêt Extrait des archives : La fumée des incendies de forêt de 2003 recouvre l’Okanagan en Colombie-Britannique L’incendie de forêt du parc Okanagan Mountain en 2003 a détruit plus de 230 maisons, causé 200 millions de dollars de dégâts et craché une épaisse fumée dans l’air de l’Okanagan.

Les conseils de 2003 doivent encore être suivis

Après 2003, le gouvernement de la Colombie-Britannique a demandé à l’ancien premier ministre du Manitoba, Gary Filmon, de revoir la saison des incendies. Dans son rapport final, Filmon a formulé 42 recommandations, dont 18 concernaient la prévention et l’atténuation des incendies.

Le rapport prévient que des incendies de forêt plus graves pourraient survenir dans l’avenir de la province si les autorités ne prennent pas de mesures pour éliminer les combustibles tels que les semis, les arbustes et les débris de bois dans les forêts proches des communautés – une pratique connue sous le nom de brûlage dirigé, qui prévient les incendies de forêt intenses et les remplace. avec « des incendies de faible intensité plus fréquents, au bon moment et bien planifiés. »

Dans un communiqué, le BC Wildfire Service affirme que la province a investi environ 484 millions de dollars dans un certain nombre d’initiatives visant à atténuer les risques d’incendie depuis 2004. Aujourd’hui, ces programmes comprennent des programmes pour propriétaires et communautés ainsi que la réduction des risques d’incendies de forêt sur les terres de la Couronne, qui comprend le brûlage culturel et dirigé.

Le financement a considérablement augmenté depuis la saison des incendies de forêt de 2017, indique le communiqué.

L’année dernière, le budget de la Colombie-Britannique a réservé 145 millions de dollars sur trois ans à Emergency Management BC et au BC Wildfire Service afin de lancer la transition de la province vers une « approche plus proactive » en matière de préparation et d’intervention en cas d’incendies de forêt.

« Pour le BC Wildfire Service, cela marque une transition vers une lutte contre les incendies et une atténuation des risques tout au long de l’année », avait alors déclaré la ministre des Finances, Selina Robinson, à l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique.

L’incendie du parc Okanagan Mountain, le 18 août 2003, fait rage de manière incontrôlable. Cet incendie a causé 200 millions de dollars de dégâts, forcé 33 000 personnes à évacuer leurs maisons et détruit 239 maisons. (Kip Frasz/Presse Canadienne)

Le ministère a déclaré que le financement serait utilisé pour aider le service des incendies de forêt à renforcer son personnel permanent toute l’année afin que les équipes puissent se concentrer sur tous les aspects de la gestion des urgences pendant la saison des incendies, y compris la prévention et l’atténuation, la préparation, l’intervention et le rétablissement.

Dans un autre rapport publié en juin, le BC Forests Practices Board a déclaré que le gouvernement provincial devait encore entreprendre un « changement de paradigme » dans son plan de gestion forestière, car les plans actuels d’atténuation des risques laissent les forêts « gravement vulnérables » aux incendies. Encore une fois, ce rapport appelait à davantage de brûlages dirigés.

Dans sa déclaration, le BC Wildfire Service a déclaré que « la province s’engage à étendre l’utilisation sécuritaire du brûlage culturel et dirigé en partenariat avec les Premières Nations ».

Trois de ces brûlages ont eu lieu au cours de l’exercice 2020/21, a indiqué le service, dont 15 ont été achevés sur un objectif de 20 en 2022/23. L’objectif pour cette année est de 40.

Les dépenses préventives permettent d’économiser de l’argent, selon des rapports

Gray et Flannigan ont déclaré que les gouvernements doivent dépenser davantage dans la prévention et l’atténuation, citant des études montrant que la prévention est un investissement rentable avec des conditions météorologiques plus graves dans les prévisions en raison du changement climatique. En 2019, Sécurité publique Canada a estimé que chaque dollar dépensé pour atténuer les catastrophes futures pourrait économiser environ 6 $ en coûts de récupération à terme.

Un rapport de l’Agence fédérale américaine de gestion des urgences publié en 2018 a révélé que les Américains économisaient 6 dollars américains pour chaque dollar dépensé.

Il y a vingt ans, Filmon était d’accord.

« Un autre domaine de consensus clair est que la concentration des ressources et des efforts sur les questions qui anticipent, préviennent et préparent les catastrophes est un meilleur investissement que sur les dépenses engagées pour faire face aux catastrophes », a écrit Filmon dans son rapport de 2004.

« Nous pensons que les gouvernements ont une occasion unique de mettre en œuvre des politiques et des lois de réduction des risques alors que les ravages de la tempête de feu de 2003 sont frais dans l’esprit du public et que les coûts et les conséquences des différents choix sont bien compris. »

Les pompiers de Wildfire s’efforcent d’éteindre les points chauds de l’incendie de forêt de McDougall Creek, près des maisons de West Kelowna, dimanche. (Justine Boulin/CBC)

Gray et Flannigan ont déclaré que la cohérence des incendies était douloureuse.

« Chaque été est frustrant. Et ce n’est pas seulement moi », a déclaré Gray, qui a offert son expertise pour le rapport Filmon.

« Nous observons une autre catastrophe se dérouler et nous espérons et prions certainement pour que personne ne soit blessé ou tué dans ces choses et que tous les dégâts ne concernent que les maisons. Je déteste dire cela, ‘juste des maisons’, mais ce ne sont pas des personnes », a-t-il ajouté.

« C’est une frustration extrême qui mène à la dépression et à la colère. Nous ne devrions plus nous retrouver dans cette situation. »

Sieben a déclaré qu’il n’aurait « jamais » pensé que son fils subirait une évacuation en cas d’incendie de forêt comme l’ont fait ses parents, et encore moins voir ce scénario près de 20 ans plus tard jour pour jour.

« C’est une de ces choses où l’on se rend compte que Mère Nature est vraiment puissante », a-t-il déclaré.