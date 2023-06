Après des décennies de tentatives, le projet de loi majeur de l’Alabama visant à réduire la taxe d’épicerie de 4 % de l’État remporte l’adoption finale

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Les familles de l’Alabama pourraient bientôt payer moins cher à l’épicerie après que les législateurs ont donné leur dernier vote jeudi à un projet de loi historique visant à supprimer la moitié de la taxe de vente de 4% sur les aliments, clôturant des décennies de tentatives infructueuses d’une telle réduction d’impôt.

La législation se dirige maintenant vers le bureau du gouverneur Kay Ivey, dont le bureau a déclaré qu’elle l’examinerait lorsqu’elle la recevrait. L’Alabama est l’un des trois seuls États à taxer les produits d’épicerie au même taux que les autres achats. Les partisans soutiennent depuis longtemps que la taxation de la nourriture est un fardeau injuste pour les familles dans un état pauvre où 16% des personnes vivent dans la pauvreté et le revenu médian des ménages oscille autour de 54 000 dollars.

Le Sénat a voté 31 contre 0 pour approuver jeudi une version modifiée d’un projet de loi adopté par la Chambre. La Chambre a ensuite voté 103-0 pour accepter le changement.

L’adoption législative finale est intervenue après des décennies de tentatives à la Statehouse de Montgomery, mais la mesure de cette année a obtenu un large soutien bipartite dans un contexte de flambée des prix des denrées alimentaires et d’un important excédent budgétaire de l’État.

La législation supprimerait progressivement la moitié de la taxe de vente de 4% de l’État sur les aliments d’ici le 1er septembre 2024, à condition que la croissance des revenus soit suffisante pour compenser la perte.

«Cela va être formidable pour les Alabamiens qui travaillent. Les gens ont du mal à mettre de la nourriture sur la table », a déclaré le sénateur républicain Andrew Jones, parrain de la version du Sénat, après son passage.

Jones a déclaré que la journée était historique en raison de l’ampleur de la réduction d’impôt, qui représenterait plus de 300 millions de dollars par an, et parce que la réduction d’impôt était recherchée depuis si longtemps. Une législation similaire avait été proposée sans succès à Montgomery depuis au moins le début des années 1990, mais ne s’est jamais concrétisée, en partie à cause des inquiétudes suscitées par la perte de financement de l’éducation.

La taxe actuelle de 4% fournit plus de 600 millions de dollars par an à l’État pour son fonds d’affectation spéciale pour l’éducation, ou ETF, qui totalise actuellement un peu plus de 8 milliards de dollars. Réduire la taxe de moitié coûterait au budget de l’éducation environ 300 millions de dollars par an.

Les législateurs de l’Alabama avaient proposé plusieurs réductions d’impôts cette année. Mais la proposition de taxe alimentaire a suscité un large soutien, la quasi-totalité des 140 législateurs s’étant portés sponsors.

«Des gens de tout l’État, de tous les partis, ont dit qu’ils voulaient l’abrogation de notre taxe sur les produits alimentaires. Et bien sûr, nous n’avons pas obtenu la totalité des 4 % à l’avance, mais c’est un début », a déclaré le représentant de l’État, Patrice McClammy, D-Montgomery.

McClammy et Jones ont déclaré que les législateurs créent une commission d’étude pour explorer la possibilité de supprimer éventuellement la totalité de la taxe.

Le projet de loi approuvé réduirait la taxe de 4 % sur les aliments à 3 % le 1er septembre. Elle tomberait à 2 % le 1er septembre 2024, à condition que les recettes fiscales du Fonds d’affectation spéciale pour l’éducation augmentent d’au moins 3,5 % pour compenser la perte. Si l’exigence de croissance n’est pas satisfaite pour réduire la taxe à 2 % en 2024, elle sera réduite l’année suivante si l’exigence de croissance est satisfaite.

Jeudi, le Sénat a accéléré le rythme de la suppression des impôts, mais a également augmenté la croissance des revenus requise de 2% à 3,5% pour se prémunir contre une perte de financement de l’éducation. La Chambre a accepté le changement jeudi après-midi alors que la mesure se dirigeait vers un passage complet.

« Je pense que les membres craignent que nous nous dirigions vers une période économique potentiellement périlleuse … nous voulions donc nous assurer que nous avons suffisamment de croissance dans l’ETF (Education Trust Fund) pour soutenir la baisse de la taxe sur les produits alimentaires », a déclaré Jones.

La législation empêcherait également les gouvernements locaux d’augmenter les taxes sur les produits d’épicerie si elle était promulguée.

Alabama Arise, un groupe de défense des familles à faible revenu, avait fait pression pour le retrait pendant des années. La directrice exécutive Robyn Hyden a déclaré que la réduction de la taxe de vente de l’État sur les produits d’épicerie « apportera une aide significative aux Alabamiens qui ont du mal à joindre les deux bouts ».

« Cette réduction de la taxe sur les produits d’épicerie profitera à tous les habitants de l’Alabam. Et c’est une étape importante vers la réparation des torts du système fiscal à l’envers de notre État, qui oblige les Alabamiens à revenus faibles et modérés à payer une part plus élevée de leurs revenus en impôts nationaux et locaux que les ménages les plus riches », a déclaré Hyden.