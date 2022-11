Après des décennies de résistance, les pays riches offrent une aide climatique directe

“Nous devons constituer le fonds pour les pertes et dommages dont nous parlons depuis des années”, a déclaré le président vénézuélien Nicolás Maduro lors d’un discours enflammé. Il a dénoncé le capitalisme et l’extraction des ressources naturelles comme les causes du changement climatique, mais n’a fait aucune mention de l’histoire de son propre pays en tant que producteur de pétrole.

Kausea Natano, le Premier ministre de Tuvalu, a déclaré que son pays était “le champion des pertes et dommages de la région du Pacifique” et a appelé à “une installation sécurisée et garantie pour les pertes et dommages”.

Le Premier ministre du Pakistan, Shehbaz Sharif, a détaillé la reprise continue après les inondations extraordinaires de cet été qui ont tué environ 1 700 personnes et laissé un tiers de son pays sous l’eau. “Tout cela s’est produit malgré notre très faible empreinte carbone”, a-t-il déclaré. “Les pertes et dommages doivent faire partie de l’agenda central de la COP27.”

Et Cleopas Dlamini, le Premier ministre d’Eswatini, anciennement connu sous le nom de Swaziland, a déclaré que des pays comme le sien avaient tellement de mal à se remettre d’une catastrophe climatique qu’il devenait difficile de se préparer à la suivante.

“Nous sommes arrivés à un point où l’urgence d’atténuer et d’adapter est éclipsée par la nécessité de faire face aux pertes et dommages auxquels nous sommes déjà confrontés et que nous subissons”, a déclaré M. Dlamini, “d’où la nécessité d’un financement des pertes et dommages”. facilité.”

D’autres dirigeants africains ont fait des remarques similaires, soulignant que leurs pays ne pouvaient pas se permettre le coût de l’adaptation au changement climatique ou de l’atténuation des catastrophes météorologiques extrêmes.