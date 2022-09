Après des décennies de montaisons décroissantes, les saumons rouges reviennent en masse dans le village de pêcheurs du Yukon

Cela fait plus de 20 ans que l’aîné de Champagne et d’Aishihik, Chuck Hume, n’a rien vu de proche du nombre de saumons rouges qui se sont présentés pour frayer au village de pêcheurs de Klukshu au Yukon cet automne.

“Il y avait autrefois un grand nombre de saumons”, a déclaré Hume, qui a grandi dans la région.

“Je me souviens avoir réveillé ma famille ici, et certains des anciens voulaient du saumon. Ils descendaient et gaffeaient du poisson et ils revenaient avec une centaine de saumon rouge, facilement.”

À environ une demi-heure de route au sud de Haines Junction, Klukshu est utilisé comme village de pêcheurs par les habitants de Champagne et d’Aishihik depuis des milliers d’années.

Le nombre de saumons rouges retournant dans la région pour frayer a commencé à baisser dans les années 1990, mais cette année, des centaines de poissons rouge vif bordent le petit ruisseau qui serpente à travers le village.

Le retour du saumon rouge à Klukshu a également signifié le retour des grizzlis affamés. (Matt Meuse/CBC)

La course de cette année n’est pas tout à fait à la hauteur de ces sommets historiques, mais c’est beaucoup plus que ce qui a été vu dans la région depuis des décennies. Pêches et Océans Canada (MPO) prévoit que plus de 25 000 saumons rouges retourneront dans la rivière Klukshu cette année, soit plus du double de l’objectif d’échappée de 11 000. Cela signifie que la pêche est ouverte à la fois à la pêche de subsistance et à la pêche récréative des Premières nations.

Le moment du retour est un mystère

Ni le MPO ni la Première nation ne savent vraiment ce qui a ramené le poisson.

“Je ne pense pas que quiconque ait une vraie réponse à cela”, a déclaré Steve Smith, chef des Premières Nations Champagne et Aishihik (CAFN).

“Au cours des deux dernières années, ’20 et ’21, vous avez vu vraiment, vraiment chaud [temperatures in the] fleuve Columbia et le fleuve Fraser », a-t-il dit. « Donc, l’une des théories est qu’ils essaient juste de trouver un ruisseau [cold enough] frayer.”

Bill Waugh, le directeur de la zone transfrontalière du Yukon au MPO, est également incapable d’expliquer le retour. C’est particulièrement surprenant, dit-il, parce que le fleuve Yukon vient de connaître sa plus faible montaison de saumon quinnat jamais enregistrée.

Le saumon rouge a couru en plus grand nombre que d’habitude sur toute la côte du Pacifique, il soupçonne donc que cela pourrait être lié à quelque chose qui se passe dans l’océan, comme la disponibilité de nourriture.

“Il est probablement trop tôt pour déterminer exactement pourquoi”, a-t-il déclaré. “[But] ce n’est pas vraiment une différence basée sur le drainage, je ne pense pas – c’est en grande partie basé sur les espèces.”

Retrouver les savoirs traditionnels

Hume et Smith sont encouragés par le retour du saumon. Mais ils disent que des années de mauvaises courses ont obligé les citoyens de Champagne et d’Aishihik à se tourner vers d’autres sources de nourriture, ce qui a entraîné une perte des connaissances traditionnelles sur la façon de récolter le saumon rouge.

“Auparavant, c’était un pèlerinage annuel pour beaucoup de nos concitoyens”, a déclaré Smith.

Au cours des années passées, les séchoirs traditionnels auraient été remplis de saumon rouge récolté à Klukshu, mais des décennies de faibles parcours ont conduit les citoyens de Champagne et d’Aishihik à se tourner vers d’autres sources de nourriture. (Matt Meuse/CBC) Le corps du saumon rouge devient rouge vif lorsqu’il revient de l’océan vers les cours d’eau douce pour frayer. Les mâles développent également des dents acérées, un museau prononcé et une bosse sur le dos. (Matt Meuse/CBC)

“Nous allions à Klukshu et Dalton Post et y passions une semaine ou deux pour pêcher [but] il n’en a tout simplement pas été ainsi depuis tant d’années que nous n’avons pas cette infrastructure et les connaissances de nos jeunes.”

Smith a déclaré que les PNCA travaillent sur de multiples initiatives pour profiter de l’occasion pour réintroduire les jeunes aux techniques traditionnelles de pêche et de transformation.

“Nous avons beaucoup d’intérêt”, a-t-il déclaré. “[But] il y a toujours un “mais” là-bas, parce que nous ne savons pas – l’année prochaine, cela pourrait revenir au retour “normal”, puis nous revenons presque à la case départ.”

Sans une idée claire de ce qui cause le retour, il est difficile de savoir quoi faire pour maintenir les chiffres.

Hume et Smith disent tous deux qu’il est important de protéger les zones où le poisson fraie et de travailler en étroite collaboration avec ceux qui pêchent le saumon rouge dans les parties américaines du bassin versant.

“Si nous avons ces deux combinaisons, je pense que nous pourrions voir ces courses rebondir”, a déclaré Smith.