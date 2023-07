Après des décennies de lutte pour une place en Israël, des dizaines d’Hébreux noirs sont menacés d’expulsion

DIMONA, Israël (AP) – Pendant deux ans, Toveet Israel et des dizaines d’autres habitants du Village de la paix ont vécu dans la peur.

Dimona, une ville au bord de la nation du désert du Néguev en Israël, est sa maison depuis 24 ans. Ses huit enfants sont nés ici et ne connaissent aucun autre pays. Maintenant, elle et 44 autres membres sans papiers des Israélites hébreux africains de Jérusalem risquent la déportation.

Recevoir l’ordre de partir il y a deux ans a été un « moment d’incrédulité » pour Israël, 53 ans. « J’ai l’impression que le gouvernement a été impitoyable envers moi et mes enfants », a-t-elle déclaré.

Les Hébreux noirs, comme les membres de la communauté spirituelle sont communément appelés, ont d’abord fait leur chemin vers Israël depuis les États-Unis dans les années 1960. Bien que les membres ne se considèrent pas juifs, ils revendiquent un lien ancestral avec Israël.

Environ 3 000 Hébreux noirs vivent dans des villes isolées et difficiles du sud d’Israël. Le Village de la Paix, un groupe de bâtiments bas entourés de potagers et de jardins immaculés à Dimona, est l’épicentre de la communauté.

Au fil des décennies, les Hébreux noirs ont fait des incursions progressives dans la société israélienne. Après des années de querelles bureaucratiques, environ 500 membres détiennent la citoyenneté israélienne, et la plupart des autres ont la résidence permanente.

Mais environ 130 n’ont aucun statut officiel et risquent maintenant d’être expulsés. Certains n’ont pas de passeport étranger et disent qu’ils ont passé toute leur vie d’adulte en Israël et qu’ils n’ont nulle part où aller.

Le long combat de la communauté pour obtenir son statut met en lumière la politique d’immigration stricte d’Israël, qui accorde aux personnes qu’elle considère comme la citoyenneté juive automatique mais limite l’entrée à d’autres qui ne relèvent pas de sa définition.

Les Israélites hébreux africains font partie d’une constellation de groupes religieux noirs aux États-Unis qui ont émergé à la fin des XIXe et XXe siècles et englobent un large éventail de croyances d’inspiration chrétienne et juive.

Certains groupes marginaux noirs hébreux aux États-Unis ont des opinions extrémistes ou antisémites, selon les groupes de défense des droits civiques ADL et le Southern Poverty Law Center. La communauté de Dimona n’adhère pas à de telles croyances.

André Brooks-Key, professeur d’études africaines et afro-américaines à l’Université Claflin en Caroline du Sud, a déclaré que ces différentes communautés religieuses partagent la conviction que certains peuples africains sont des descendants des Israélites bibliques et que la traite transatlantique des esclaves a été prophétisée dans la Bible.

« Indépendamment de la façon dont ils comprennent Jésus ou comment ils s’habillent ou l’un de ces autres aspects, ce point théologique sous-jacent est ce qui les lie », a déclaré Brooks-Key.

Les Hébreux noirs croient qu’ils sont les descendants des tribus bibliques d’Israël qui, après la conquête romaine de la Judée en 70 après JC, ont fui le Nil et l’ouest vers l’intérieur de l’Afrique et ont finalement été emmenés comme esclaves en Amérique du Nord des siècles plus tard.

Ils observent une interprétation des lois bibliques formulées par leur défunt fondateur qui comprend le véganisme strict, l’abstention de tabac et d’alcool fort, le jeûne le jour du sabbat, la polygamie et l’interdiction de porter des tissus synthétiques.

Ben Ammi Ben-Israel, le chef spirituel du groupe né à Chicago, a eu une vision en 1966 de l’ange Gabriel selon laquelle les descendants noirs des Israélites devraient « retourner à la Terre promise et établir le Royaume de Dieu », selon le site Web de la communauté.

Après un bref passage au Libéria, Ben-Israel et plusieurs dizaines de familles de partisans sont arrivés en Israël en 1968.

Ben-Israel est décédé en 2014 à l’âge de 75 ans et est vénéré comme une figure messianique, Ahmadiel Ben Yehudah, un ancien et porte-parole de la communauté.

« Nous sommes Judéens par notre affiliation tribale », a-t-il déclaré. « Il y a une longue tradition et une continuité de liens culturels qui nous enracinent ici dans ce pays. Nous ne sommes pas simplement tombés du ciel.

Peu de temps après leur arrivée, les problèmes juridiques des Israélites noirs hébreux ont commencé. Israël leur a d’abord accordé la citoyenneté, mais l’a ensuite révoquée après des modifications de sa loi du retour, qui accorde automatiquement la citoyenneté aux Juifs.

Ils sont restés des étrangers illégaux, certains d’entre eux apatrides après avoir renoncé à leur citoyenneté américaine, jusqu’au début des années 1990, lorsqu’ils ont commencé à recevoir la résidence israélienne temporaire.

Un tournant s’est produit en 2002, après qu’un tireur palestinien a tué six personnes lors d’une fête de bat mitzvah, dont un chanteur hébreu noir de 32 ans qui se produisait. En réponse, Israël a commencé à accorder aux membres de la communauté la résidence permanente.

En 2015, environ 130 d’entre eux sans papiers ont soumis des demandes de droit de séjour, affirmant que les autorités avaient renié leurs promesses antérieures de légaliser leur statut.

Le ministère de l’Intérieur a rejeté les demandes en 2021 et émis des arrêtés d’expulsion à l’encontre de 49 personnes. Quatre ont quitté le pays, tandis que les 45 autres ont fait appel. Les autres restent dans les limbes juridiques.

L’Autorité de la population et de l’immigration du ministère a déclaré que les personnes susceptibles d’être expulsées n’avaient jamais figuré sur les listes soumises par les dirigeants noirs hébreux et que certaines étaient entrées en Israël récemment.

« On ne sait pas pourquoi leurs premières demandes (de résidence) n’ont été soumises qu’en 2015 », a déclaré l’autorité, ou pourquoi la communauté n’a pas soumis de demandes au nom de ces personnes.

L’intégration approfondie de la communauté dans la société israélienne au fil des ans a rendu l’idée de la déportation particulièrement douloureuse. Des dizaines de jeunes Hébreux noirs servent dans l’armée israélienne et beaucoup travaillent pour Teva Deli, un fabricant d’aliments végétaliens.

La communauté gère une école où ses élèves apprennent l’histoire de l’hébreu et des Noirs dans le cadre de leur éducation. La majorité des résidents du Village de la Paix, en particulier les membres de la jeune génération qui a grandi en Israël, parlent couramment l’hébreu.

Le 1er juin, la communauté a célébré la Pâque du Nouveau Monde, une fête marquant l’exode des États-Unis des Hébreux noirs venus en Israël dans les années 1960.

Des familles vêtues de tenues à motifs vibrantes se sont réunies dans un parc public adjacent au Village de la paix pour écouter de la musique en direct et un barbecue végétalien soul food.

Ensuite, la communauté s’est rassemblée autour d’une scène pour un spectacle de danse et une marche célébrant les soldats noirs hébreux servant dans l’armée israélienne aux chants de « Nous sommes des soldats de notre Dieu ».

Des mois se sont écoulés sans décision des autorités israéliennes, laissant les Hébreux noirs sans papiers suspendus entre leurs maisons en Terre Sainte et ce qu’ils considèrent comme l’exil.

Ben Israel, 55 ans, qui a grandi aux Bermudes et a déménagé en Israël depuis les États-Unis en 1991, devrait être expulsé avec quatre de ses cinq enfants.

« Je ne sortirai pas d’ici, dit-il. « Nous venons servir le dieu d’Israël, le dieu de nos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Nous sommes des Israélites hébreux. Alors pourquoi pas bras dessus bras dessous ?

