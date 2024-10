Après des décennies dans la comédie, Tim Heidecker est prêt à se consacrer sérieusement à la musique

LOS ANGELES (AP) — Tim Heidecker travaille sur sa peur existentielle.

« Il y a un million de choses auxquelles penser lorsque vous essayez de vous endormir la nuit », a-t-il déclaré. » Post-pandémieà l’âge de Trump, Vous savez, Corée du Nord, quoi que ce soit.

Mieux connu pour sa comédie absurde et son partenariat créatif avec Éric WareheimHeidecker s’est davantage tourné vers l’écriture de chansons ces dernières années. Grâce à la musique, il a enregistré certaines des sombres méditations qui le maintiennent éveillé.

« Slipping Away », son dernier album sorti vendredi, oscille entre une narration apocalyptique semi-fictionnelle et des réflexions poignantes et vulnérables sur la paternité, le vieillissement et le succès. « J’ai des factures à payer / Je dois continuer à travailler tous les jours / Je ne vais pas entrer dans l’histoire / Seule ma famille se souviendra de moi », chante-t-il sur « Papa de l’année ».

Bien que Heidecker communique de véritables peurs dans ses chansons les plus fictives, en particulier lorsqu’il réfléchit à ce que sera le monde pour ses enfants lorsqu’ils auront son âge, il pense également que ces histoires constituent un art intéressant. « Les oiseaux tombent tous du ciel / Les abeilles ne piquent pas et personne ne sait pourquoi / L’air est épais, je ne peux pas respirer / Si j’avais un endroit où aller, tu sais, je partirais », chantonne-t-il sur « Bows ». et des flèches.

« Le sujet des chansons qui traitent de ce monde infernal post-apocalyptique et des gens qui souffrent – ​​tout cela semble très amusant, je sais », a-t-il ri. «Mais je pense que je suis fan de ce genre d’émissions de télévision et de films. Je ne vois pas beaucoup cela dans la musique rock ou dans la musique pop, mais c’est un matériau fertile sur lequel réfléchir.

Souvent, lorsque les comédiens s’aventurent artistiquement en dehors de ce pour quoi ils sont connus, le public ne sait pas trop comment réagir. Et même si Heidecker, qui a commencé à jouer de la guitare à l’adolescence, fait de la musique en plus de ses innombrables projets comiques depuis des années, il admet qu’il a fallu du temps aux gens pour comprendre sa sincérité.

Mais les sceptiques n’ont pas dissuadé Heidecker. L’homme de 48 ans a eu des collaborateurs musicaux impressionnants au fil des ans, notamment Mac DeMarcoWeyes Blood et le père John Misty.

Même s’il passe plus de temps à créer et à tourner sa musique, Heidecker a maintenu sa vaste construction d’un monde comique à travers son émission hebdomadaire, « Office Hours Live », et sa vaste série de critiques de films satiriques « On Cinema », qu’il a hébergé avec Gregg Turkington pendant plus d’une décennie.

Même si les motivations pour un tel niveau de production peuvent parfois être financières ou découler du besoin de rester occupé, Heidecker dit pour lui que la collaboration artistique avec d’autres – qu’il s’agisse de musique ou de comédie – est ce qui l’inspire à être prolifique.

« L’esprit de créativité doit être complètement lié à la communion d’amitié et au fait de faire des choses avec des gens avec qui on a envie de faire des choses », a-t-il déclaré. « Je veux faire plus de choses avec ces gens, tu sais ? Et quoi que ce soit, ce sera soit bon, soit mauvais, ou il se connectera avec un public, ou il ne se connectera pas avec un public. C’est un peu comme secondaire.

Cette philosophie a poussé Heidecker à effectuer le travail parfois difficile requis pour maintenir ces amitiés et ces collaborations, ce pour quoi Wareheim pense que Heidecker est particulièrement doué.

« Nous travaillons ensemble depuis plus de 25 ans et c’est difficile. Depuis, j’ai vécu de nombreuses relations qui n’ont pas fonctionné », a ri Wareheim. « Tim a toujours été super, super juste et il donne toujours du crédit et renforce les gens autour de lui. »

Le couple, connu professionnellement sous le nom de Tim et Eric, s’est rencontré alors qu’il assistait à Université du Temple. Ils se sont immédiatement entendus. Même s’ils ont commencé à faire des sketchs ensemble, tous deux ont maintenu leurs intérêts divers – ce qui est toujours vrai aujourd’hui.

Heidecker a poursuivi ses activités musicales et a joué dans plusieurs groupes différents, jusqu’à ce que l’écrivain et acteur Bob Odenkirk découvert le duo comique. Odenkirk a travaillé avec eux sur un pilote, qui a finalement été repris par Adult Swim, et leur sort a été scellé. « C’était comme : ‘D’accord, c’est ce que nous faisons' », se souvient Heidecker.

Il a souvent fait de la musique pour leur spectacle mais n’a jamais sérieusement poursuivi cette carrière. Mais après avoir eu des enfants et renoué avec les chansons de Randy Newman et Warren Zevon, Heidecker a eu une sorte de révélation.

« J’ai en quelque sorte découvert vers la quarantaine que c’étaient des gars qui me ressemblaient beaucoup », a-t-il déclaré. «Ils n’avaient pas besoin de laisser leur sens de l’humour de côté. Ils pourraient l’incorporer dans de vraies chansons. Ce n’étaient pas des chansons parodiques.

Il a donc progressivement commencé à s’éloigner des chansons satiriques et idiotes qu’il sortait, comme son album concept de 2017 critiquant l’ancien président Donald Trump ou son disque « Urinal St. Station », sorti en 2013 par l’un de ses groupes, The Yellow. Garçons de la rivière.

« J’ai tâté le terrain et parlé de choses un peu plus personnelles et un peu plus privées et je suis devenu plus à l’aise en le faisant », a-t-il déclaré.

Et même si Heidecker s’est résigné au fait que certains fans de sa comédie ne comprendront jamais, il a également été agréablement surpris par des personnes qui ont exprimé leur appréciation pour sa vulnérabilité, notamment en réponse à son précédent disque, « High School ».

« J’ai trouvé beaucoup de gars de mon âge ou dans la quarantaine qui ont vécu des expériences similaires ou se trouvaient à un stade similaire de leur vie », a-t-il déclaré. « C’est quelque chose que je n’ai jamais vraiment tiré des comédies que nous avons faites, c’était ce sentiment du genre : ‘Cela m’a lié et je m’identifie à ces expériences.' »