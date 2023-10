Après des décennies d’activité, l’Arapahoe Cafe & Pub à Dillon dit au revoir

Doug Pierce, propriétaire de l’Arapahoe Cafe & Pub, et sa fille, Bonnie Lehman, photographiés le 15 octobre 2023, le dernier jour d’activité du restaurant

Robert Tann/Nouvelles quotidiennes du sommet

Nanci Campbell mange au Arapahoe Cafe & Pub depuis environ 60 ans.

Elle en a entendu parler pour la première fois à la fin des années 1950, lorsque, alors qu’elle était étudiante à l’Université du Colorado à Boulder, elle et ses amis faisaient des excursions d’une journée au domaine skiable d’Arapahoe Basin, la seule station de ski du comté de Summit à l’époque. Elle se souvient qu’on lui a dit de chercher le restaurant « avec toutes les camionnettes devant ».

«Nous n’avions pas d’argent. Nous campions avec des gens et nous débrouillions d’une manière ou d’une autre et allions au café de temps en temps pour un dîner ou une collation », qui consistait généralement en un hamburger et des frites, a déclaré Campbell.

Après s’être installée dans sa propre maison à Dillon dans les années 1960, Campbell a déclaré qu’elle emmènerait ses deux enfants au café pour le petit-déjeuner tous les dimanches après l’église.

« Nous nous asseyions tous les trois au comptoir et les enfants commandaient un sandwich aux crêpes qui était une crêpe avec un œuf et du bacon entre les deux », a plaisanté Campbell.

Des décennies plus tard, Campbell se joint à un chœur de clients de longue date pour dire au revoir à l’un des restaurants les plus appréciés de Dillon et Summit County. Alors que d’éventuels projets de réaménagement se profilent dans la région, les propriétaires de la propriété, qui possèdent également le Best Western Ptarmigan Lodge voisin, ont déclaré à l’Arapahoe Cafe qu’ils avaient l’intention de vendre le restaurant et qu’ils ne renouvelleraient pas son bail.

Le 15 octobre, dernier jour d’activité du Arapahoe Café, les invités se sont remémorés leurs souvenirs personnels du restaurant alors qu’ils savouraient leur dernier repas.

«C’est à la fois festif et triste», a déclaré Lindsay Rader, une résidente de Silverthorne qui a travaillé au Arapahoe Cafe ces 13 dernières années.

« Cela a été une période très émouvante pour moi. C’est une telle famille ici. Vous êtes embauché dans le personnel et vous en faites partie, ce qui est ce qui était si génial dans cet endroit », Rader. «C’était comme travailler avec vos frères et sœurs tous les jours.»

En tant que client, « vous avez également l’impression de faire partie de la famille », a ajouté Heather Ulrich, une résidente de Keystone, une amie de longue date de Rader. Ulrich a déclaré qu’elle avait rencontré Rader par l’intermédiaire d’un ami commun lors d’un road trip et l’avait reconnue comme serveur au Arapahoe Cafe, où Ulrich fréquentait régulièrement.

« Nous sommes vraiment devenus amis grâce à cet endroit », a déclaré Ulrich.

De gauche à droite : Lindsay Rader, Jeff Lehmann et Heather Ulrich photographiés à une table dans le pub du rez-de-chaussée du Arapahoe Cafe le 15 octobre 2023. Robert Tann/Nouvelles quotidiennes du sommet

Pour les étrangers qui ont fait de Summit County une destination régulière, l’Arapahoe Cafe a toujours fait partie intégrante de leur visite.

« Quand je monte dans les montagnes, je viens pour le petit-déjeuner », a déclaré Lynne Mathews, qui vit à Firestone, une ville juste au nord de Denver. «Je viens ici depuis des années, voire des décennies.»

Matthews a déclaré que le restaurant « propose probablement le meilleur hachis de corned-beef au monde » et a ajouté qu’elle se sentirait « un peu perdue » sans cela.

Wendie Fleming et D. Haven, un couple qui visite Summit depuis plus de 20 ans, ont déclaré que l’Arapahoe Cafe avait toujours été un incontournable pour eux.

« La nourriture est excellente, les gens sont toujours fantastiques, amicaux et ouverts. Et j’adore les vieilles photos historiques tout autour », a déclaré Haven.

Des photos historiques bordent le mur de l’Arapahoe Cafe, le 15 octobre 2023. Le restaurant a été construit dans les années 1940 dans la vieille ville de Dillon et a ensuite été déplacé dans les années 1960. Robert Tann/Nouvelles quotidiennes du sommet

Wendie Fleming, à gauche, et D. Haven sont assis à une table à l’intérieur du café Arapahoe pour un dernier repas au restaurant le 15 octobre 2023. Robert Tann/Nouvelles quotidiennes du sommet

En plus d’être un endroit fiable pour manger un morceau, le café est une incarnation de l’histoire vivante, ont-ils déclaré. Construit à l’origine dans les années 1940 dans ce qui est aujourd’hui considéré comme la vieille ville de Dillon, l’Arapahoe Cafe a été déplacé sur la colline au début des années 1960 jusqu’à son emplacement actuel sur Lake Dillon Drive après l’inondation de la vieille ville pour créer le réservoir Dillon.

« Il y a si peu de structures historiques qui ont été sauvées à Dillon, et c’est pourquoi nous souhaitons tant que cette structure puisse être sauvée », a déclaré Fleming. « Pour Dillon, le personnage et ce qui nous attire ici, c’est la nature historique. »

Le conseil municipal de Dillon a lancé l’idée de déplacer le bâtiment et de le préserver en tant que site historique, même s’il ne fonctionne plus comme restaurant.

Alors que le propriétaire de longue date, Doug Pierce, a déclaré qu’il était favorable à la protection de la structure historique du Arapahoe Cafe, sans l’agitation des serveurs, des invités et des conversations à table, ce ne serait plus la même chose.

« Vous pouvez sauver le bâtiment ou construire une réplique, mais je pense que l’esprit de l’Arapahoe Café aura disparu à jamais », a déclaré Pierce, qui possède et exploite l’entreprise depuis 2002, date à laquelle elle l’a achetée aux côtés de sa défunte épouse, Deb.

Construit à l’origine dans les années 1940 dans ce qui est aujourd’hui considéré comme la vieille ville de Dillon, l’Arapahoe Cafe a été déplacé sur la colline au début des années 1960 jusqu’à son emplacement actuel sur Lake Dillon Drive après l’inondation de la vieille ville pour créer le réservoir Dillon. Robert Tann/Nouvelles quotidiennes du sommet

Gérer le café « n’a jamais semblé être du travail » mais « un endroit où aller », a déclaré Pierce.

« Je pense qu’il a toujours été important que nous ne voulions pas que ce soit simplement un restaurant, nous ne voulions pas que ce soit simplement un travail, nous voulions que ce soit une communauté », a déclaré Bonnie Lehman, la fille de Pierce qui a aidé diriger l’entreprise à divers titres. « Et il était important que nous trouvions des personnes qui partageaient cette vision avec nous. »

Alors que Pierce et Lehman se préparent pour la suite, ils se disent incroyablement reconnaissants du soutien qu’ils ont reçu au cours des dernières années.

« Ils vont tous nous manquer. Nos employés vont nous manquer. Nos invités, notre famille vont nous manquer », a déclaré Pierce.

Et comme l’histoire l’a montré, le sort du café n’est peut-être pas encore scellé.

Campbell, le résident de Dillon qui a visité le café dans son ancien emplacement dans les années 1950, a déclaré que si l’entreprise avait survécu à un déménagement et à un nouveau propriétaire auparavant, elle pourrait le faire à nouveau.

«J’ai beaucoup d’espoir», dit-elle. « Mais on ne sait jamais, n’est-ce pas ? »