Des explosions font tomber les trois cheminées de la centrale Navajo le 18 décembre. | Wahleah Jones / Énergies renouvelables autochtones

La plus grande centrale au charbon de l’ouest des États-Unis est tombée en panne. Le nettoyage commence maintenant.

Les trois cheminées de 775 pieds de la centrale Navajo (NGS) de 2250 mégawatts – la plus grande centrale à charbon de l’Ouest – ont été démolies le 18 décembre, marquant symboliquement la fin de la domination du charbon dans une région où les sources d’énergie renouvelables comme le vent et le solaire sont devenues loin moins cher.

Le Salt River Project (SRP), propriétaires et exploitants majoritaires de NGS, a décidé de fermer l’usine en 2017 en raison de la hausse des coûts d’exploitation. Scott Harelson, un porte-parole de SRP, m’a dit: «Les prix du gaz naturel étaient bas depuis longtemps et sont bien inférieurs à ceux du charbon. L’usine était donc hors du marché, essentiellement.

La décision de fermer la centrale au charbon fait partie d’un changement plus large vers les énergies renouvelables qui se déroule aux États-Unis et dans le monde. Selon un rapport de l’Agence internationale de l’énergie, les énergies renouvelables générant de l’électricité auront augmenté d’environ 7% en 2020, malgré les retombées économiques de la pandémie de coronavirus. Ce changement a été motivé en partie par les préoccupations concernant le changement climatique – mais aussi par l’augmentation questions sur les effets potentiels des combustibles fossiles sur la santé.

Pendant plus de quatre décennies, la station située à la frontière entre l’Arizona et l’Utah avait été un employeur local essentiel, offrant à plus de 800 Autochtones des emplois bien plus rémunérés que la moyenne de la région. Harelson a déclaré que 90% des employés de l’usine étaient des Navajos.

La station a officiellement fermé ses portes en novembre 2019 une fois que son approvisionnement restant en charbon avait brûlé. La mine Kayenta, qui alimentait l’usine, a fermé ses portes en août 2019 car elle n’avait pas d’autres clients que NGS. Les emplois là-bas ont également bien payé: le salaire moyen par travailleur était de 117 000 $.

Mais pour de nombreux membres des tribus Navajo et Hopi de la région, ces salaires élevés ont également un prix élevé. Les détracteurs de l’installation ont souligné que ses coûts environnementaux étaient problématiques – à un moment donné, elle a émis plus de gaz à effet de serre à un taux horaire que presque toute autre installation aux États-Unis – et ont fait valoir qu’elle polluait les terres et l’eau utilisées par les éleveurs et les agriculteurs navajos.

Dans une déclaration vendredi, des membres d’organisations représentant les tribus Navajo et Hopi ont salué le rasage, tout en reconnaissant que l’usine a apporté des avantages financiers à leurs communautés.

«La démolition des cheminées de NGS est un événement solennel», a déclaré Nicole Horseherder, directrice exécutive de Navajo Environmental groupe de base Tó Nizhóní Ání. «C’est un rappel de décennies d’exploitation subventionnée par du charbon bon marché et de l’eau des Navajo et Hopi.»

Hier le #NavajoGeneratingStation a été démoli. Ce n’était qu’une étape dans notre travail de plusieurs décennies pour assurer une transition énergétique juste et équitable pour #Quatre coins communautés. Nous sommes ravis de la route à suivre. Grâce à @ EcoFlight1 pour l’incroyable vidéo pic.twitter.com/44rKKMApRa – SJCAlliance (@SJCAlliance) 19 décembre 2020

En particulier, Horseherder a soutenu que les avantages économiques étaient contrebalancés par le fait que les mineurs de charbon souffraient de problèmes respiratoires et que les terres étaient contaminées par de l’eau polluée. Le communiqué indiquait également que de nombreux Navajo et Hopi n’avaient pas pu profiter de l’électricité et de l’eau produites par l’usine – que la majeure partie était allée à Phoenix, en Arizona, à proximité.

Mais maintenant que la station a été démolie, certains membres Navajo et Hopi ont de grands espoirs pour un avenir solide sans la centrale au charbon.

Carol Davis, directrice exécutive du groupe de base Navajo Diné CARE, a déclaré dans un communiqué: «Nous espérons que cela marque la poursuite de notre transformation en une économie durable fondée sur le respect fondamental Navajo et Hopi de l’air, de la terre et de l’eau. et cela aura des avantages directs et mesurables pour nos communautés, pas pour les exploiter. »

Une opération de nettoyage massive a commencé

Maintenant que les cheminées ont disparu, les terres occupées par l’installation seront cédées à la nation Navajo – mais d’abord, SRP devra achever le processus compliqué et coûteux consistant à nettoyer l’infrastructure restante de l’usine et à remettre le terrain dans son état d’origine. .

«Tout compte fait, il s’agit d’un effort d’environ 150 millions de dollars pour supprimer toutes les infrastructures que la nation Navajo ne veut pas conserver», a déclaré Harelson. «L’entrepôt, le bâtiment administratif, le chemin de fer, la pompe du lac, ces installations resteront et deviendront la propriété de la Nation Navajo.»

Il y a aussi un nettoyage chimique à faire – les composés toxiques comme les cendres de charbon doivent être éliminés. «Tous les produits chimiques dangereux doivent être éliminés et éliminés correctement. Et il y a un vaste projet de remise en état pour ramener le projet à son état d’origine », a déclaré Harelson.

SRP a promis de le faire «conformément à la réglementation et à la sécurité», mais certains militants craignent qu’il y ait eu trop peu de transparence sur les normes suivies par l’entreprise.

«Nous devons informer les communautés des toxines qui s’y trouvent», a déclaré Kim Smith, scientifique citoyenne de Diné. «Simplement parce que les cheminées sont en train de s’effondrer, il y a ce mirage que tout ira bien, que nous allons obtenir ce que nous devons, que la terre redevient ce qu’elle était.

Les commentaires de Smith rappellent que la confiance dans SRP n’est pas universelle, car l’entreprise a déjà rompu ses promesses à la communauté autochtone.

Cassie Scott, par exemple, a déclaré à l’Associated Press que sa grand-mère avait autorisé une partie de son terrain à être utilisée pour construire l’usine en échange d’électricité. Cependant, a déclaré Scott, ce pouvoir n’est jamais venu et elle est décédée sans lui en 2013.

«L’usine a produit des quantités massives d’électricité, mais de nombreux foyers de la réserve Navajo manquaient d’électricité malgré la proximité de l’usine», m’a dit Michael Hiatt, un avocat de l’organisation de droit environnemental Earthjustice. En 2019, NPR a estimé que 10% des habitants de la réserve Navajo vivaient sans électricité.

Les militants ont déclaré qu’ils prévoyaient de surveiller attentivement le processus de restauration.

«Si les services publics ne respectent pas la lettre de la loi et ne nettoient pas ou ne corrigent pas, nous veillerons à apporter toutes les contestations ou pressions juridiques nécessaires pour s’assurer qu’il est nettoyé», a déclaré Hiatt.

Le nettoyage de l’usine devrait être terminé d’ici 2023 – et la mine devra également être remise en état. Ce travail pourrait employer plusieurs centaines de ceux qui ne travaillent plus dans la production d’énergie, selon l’Organisation occidentale des conseils de ressources, un groupe de défense de l’environnement, mais n’a pas encore commencé.