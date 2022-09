Avertissement : Cette histoire contient des détails

Les dirigeants locaux et provinciaux demandent plus de services de police des Premières Nations en Saskatchewan à la suite du saccage au couteau dans la province qui a attiré l’attention nationale et internationale.

Dix personnes ont été tuées et 18 blessées – sans compter les deux hommes accusés – lors des coups de couteau dans la région de la nation crie de James Smith et dans le village voisin de Weldon dimanche dernier, ce qui a également conduit à une chasse à l’homme de plusieurs jours couvrant une grande partie de la Saskatchewan.

Cela s’est terminé mercredi lorsque Myles Sanderson, 32 ans, le principal suspect des violentes attaques, est décédé après avoir été en détresse médicale peu de temps après son arrestation. Son frère Damien Sanderson, 31 ans, qui faisait également face à des accusations dans les attentats, a été retrouvé mort lundi.

Lors d’une conférence de presse jeudi, le chef de la nation crie de James Smith, Wally Burns, a déclaré que la communauté avait besoin de son propre système de justice tribale, y compris une certaine forme de force de police.

“Nous devons dire haut et fort que nous sommes sérieux. Nous devons protéger notre peuple”, a déclaré Burns. “Nous devons les protéger, car personne au Canada ne devrait avoir peur d’aller d’ici à là-bas.”

REGARDER | Les dirigeants des Premières Nations demandent un service de police des Premières Nations :

Demandes de services de police des Premières Nations après les meurtres en Saskatchewan Les appels se multiplient pour des services de police dévoués aux Premières Nations après qu’une série de meurtres à l’arme blanche en Saskatchewan a entraîné la mort de 10 personnes, dont neuf membres de la Nation crie de James Smith.

Il envisage une force policière qui travaillerait main dans la main avec la GRC, qui dessert actuellement la communauté. Cela profiterait non seulement à James Smith, mais également aux communautés de la nation crie, a déclaré le chef.

Darryl Burns, dont la sœur Gloria Lydia Burns faisait partie des personnes tuées dans les attentats, a déclaré qu’il soutenait pleinement la présence d’une force de police dans sa communauté d’origine.

“L’une des choses dont je parle toujours avec ces meurtres qui se sont produits ici dans notre communauté, ils se sont étalés sur de nombreuses périodes de temps différentes”, a-t-il déclaré après la conférence de presse de jeudi à la James Smith Cree Nation – une conférence conjointe qui comprenait des Des dirigeants autochtones ainsi que des représentants de la Fédération des nations autochtones souveraines, de la GRC et du gouvernement provincial.

“Donc, si les flics répondaient au premier appel, certaines de ces personnes seraient-elles encore en vie?”

Darryl Burns, de la nation crie de James Smith, était parmi ceux présents à la conférence de presse de jeudi. Gloria Lydia Burns, sa sœur, faisait partie des 10 personnes tuées dans les coups de couteau du dimanche 4 septembre. (Karen Pauls/CBC)

Les agents de la GRC ont été contactés pour la première fois au sujet du déchaînement de coups de couteau à 5 h 43 HNC le dimanche 4 septembre. Les agents ont été envoyés trois minutes plus tard et sont arrivés sur les lieux à 6 h 18, environ 35 minutes après le premier appel. .

Les préoccupations de Darryl Burns concernant les délais de réponse ont été reprises lors de la conférence de jeudi par le grand chef du Grand Conseil de Prince Albert, Brian Hardlotte, qui a déclaré que c’était un sentiment courant dans les communautés des Premières Nations.

“Beaucoup de fois [community] les membres appellent certains des [RCMP] détachements, [but] leur appel va jusqu’à Regina. Imaginez le temps de réponse à ce sujet”, a déclaré Hardlotte.

“Il existe des modèles où ils ont des gardiens de la paix, ils ont des agents de sécurité communautaire. Certaines communautés les appellent simplement des gardes de sécurité communautaires. Ce sont des modèles qui travaillent avec la GRC aujourd’hui pour assurer la sécurité de la communauté.”

Hardlotte s’est engagé à travailler avec les communautés qui composent le Grand Conseil de Prince Albert pour concevoir des stratégies de sécurité communautaire, un travail qui, selon lui, était déjà en cours.

Brian Hardlotte est grand chef du Prince Albert Grand Council, qui représente la nation crie de James Smith. Des travaux sont en cours pour lancer une étude de faisabilité sur les services de police des Premières Nations parmi les 12 communautés que le conseil représente, a-t-il déclaré. (Bryan Eneas/CBC)

Des membres de la nation crie de James Smith ont remis un médaillon au premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, lors de la conférence de presse de jeudi.

On lui a demandé si, en acceptant le cadeau, il montrait qu’il honorerait ses promesses d’appuyer les appels de la nation crie à établir une force de police des Premières Nations dans la communauté.

Moe a dit qu’il le ferait et a ajouté que tous les niveaux de gouvernement – ​​local, provincial et fédéral – doivent être impliqués dans ces discussions.

Nécessité de “redoubler d’efforts”: le ministre de la sécurité

Dans une entrevue avec CBC News vendredi, le ministre fédéral de la Sécurité publique a déclaré que des mesures avaient déjà été prises par le gouvernement libéral pour s’attaquer aux services de police des Premières Nations.

Marco Mendicino a dit plus que 850 millions de dollars, sur une période de cinq ansa été consacré au soutien des services de police et de sécurité dans les communautés autochtones dans le budget fédéral de 2021.

Cela comprend plus de 43 millions de dollars pour l’élaboration conjointe d’une législation qui reconnaîtrait les services de police des Premières Nations comme un service essentiel – un travail qui se fera avec des groupes locaux, régionaux et nationaux des Premières Nations, a déclaré Mendicino.

Mais les événements de la semaine dernière montrent qu’on n’en a pas fait assez, a-t-il dit.

“Nous avons fait des progrès, mais ce n’est pas le moment de nous féliciter”, a déclaré le ministre. “Je pense que nous devons vraiment redoubler d’efforts.”

Le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, a rencontré brièvement des survivants lorsqu’il a assisté à la conférence de presse de jeudi sur la nation crie de James Smith. Les membres et les dirigeants de la communauté ont réclamé un service de police dirigé par les Premières Nations. (Bryan Eneas/CBC)

Il a déclaré que 13 sessions d’engagement virtuelles avaient déjà eu lieu pour aider à guider ce travail, et qu’un premier rapport – un document «ce que nous avons entendu» – serait publié plus tard ce mois-ci.

Mendicino a déclaré qu’il était impatient de voir le travail sur les services de police des Premières Nations effectué afin de prévenir de nouvelles tragédies, et travaille avec ses homologues ministériels des Services aux Autochtones pour y parvenir, tout en gardant à l’esprit les besoins de chaque communauté.

«Nous sommes à la table et nous allons suivre toutes les voies possibles pour nous assurer que nous offrons non seulement plus d’initiatives de police dirigées par des Autochtones… mais que nous nous assurons également qu’elles atterrissent d’une manière qui reflète vraiment tous ces principes de réconciliation », a-t-il déclaré.

Services de police pour les Premières Nations par les Premières Nations

La Saskatchewan compte déjà un service de police des Premières nations.

Le service de police des Premières Nations de File Hills a été formé en 2002 et dessert cinq communautés situées dans le territoire du Traité 4 en Saskatchewan : Okanese, Peepeekisis, Carry the Kettle, Star Blanket et Little Black Bear.

Const. Kelsey Starblanket Jr., de la nation crie Star Blanket, au nord-est de Regina, a déclaré qu’il voulait être policier depuis l’âge de quatre ans.

C’est à ce moment-là qu’il a visité le Centre du patrimoine de la GRC et s’est vu vêtu d’une serge rouge, et a immédiatement compris sa vocation.

Il a commencé sa carrière il y a deux ans au service de police des Premières nations de File Hills.

Const. Kelsey Starblanket Jr., 25 ans, a commencé sa carrière au service de police des Premières nations de File Hills il y a deux ans. (Sam Samson/CBC)

“L’un des avantages [of being an Indigenous officer] c’est que je connais les gens”, a-t-il déclaré vendredi à CBC News.

“Si je ne les connais pas, il m’est facile de savoir qui ils sont ou d’où ils viennent, simplement en discutant avec des gens que je connais. Ce rapport que j’ai construit m’aide toujours lorsque je réponds à des appels.”

Il croit que le service de police prendra de l’expansion et travaillera dans un plus grand nombre de collectivités, car c’est ce dont on a besoin : le maintien de l’ordre auprès des Premières Nations par des membres des Premières Nations.

Les sentiments de Starblanket étaient partagés par le chef de la police de File Hills, Paul Avanthay, qui a déclaré qu’il estimait que la sécurité publique était un droit fondamental que chaque personne au Canada devrait avoir, y compris les membres des Premières Nations dans leurs communautés.

Sa force de police offre plus de stabilité aux communautés que la GRC, a-t-il dit, qui compte «des membres qui entrent et sortent de façon continue», ajoutant qu’il pense que le modèle de File Hills pourrait être reproduit ailleurs.

“Le modèle que nous construisons est que nos membres viennent de ces communautés et ils ont cet investissement et cet enjeu dans ces communautés.”

Une assistance est disponible pour toute personne concernée par les derniers rapports. Vous pouvez parler à un professionnel de la santé mentale via Espace mieux-être Canada en composant le 1-866-585-0445 ou en textant WELLNESS au 686868 pour les jeunes ou au 741741 pour les adultes. C’est gratuit et confidentiel.

La ligne d’assistance Hope for Wellness offre une aide immédiate aux peuples autochtones du Canada. Des conseils en santé mentale et un soutien en cas de crise sont disponibles 24 heures sur 24, sept jours sur sept au 1-855-242-3310 ou par chat en ligne à www.hopeforwellness.ca.