Après des centaines de vidéos sur 9 ans, « Skyrim Grandma », 88 ans, prend sa retraite parce que « ce n’est plus amusant, j’en ai marre, je m’ennuie à mourir »

Une figure appréciée de la scène de création de contenu de Skyrim a déclaré qu’elle prenait sa retraite de la création de vidéos de jeux.

Shirley Curry, plus connue sous le nom de « Grand-mère de Skyrim », a publié hier une vidéo intitulée « Plus de vidéos de jeu ». Dans cette vidéo, Curry, qui a 88 ans, a déclaré que cette décision « ne la rend pas très heureuse », mais a confirmé qu’elle n’enregistrerait plus de vidéos de jeu. Expliquant que le processus de capture et de création de vidéos a commencé à ressembler davantage à une obligation qu’à un désir, Curry a déclaré : « Ce n’est plus amusant, j’en ai marre, je m’ennuie à mourir. »

Curry dit qu’elle prévoit de continuer à faire du vlogging de temps en temps et qu’elle utilisera le temps libre dont elle dispose désormais pour s’adonner à d’autres passe-temps, mais « si vous voulez me regarder jouer des vidéos, vous savez que j’en ai beaucoup, et elles sont toutes là ».

La première vidéo de Curry a été mise en ligne il y a neuf ans, et elle a été mise en ligne des centaines de fois depuis. Ce programme prolifique, combiné à la tendance de Curry à saluer sa communauté comme ses « petits-enfants », a contribué à faire d’elle un élément important de la scène YouTube de Skyrim. Son travail a même attiré l’attention de Bethesda, qui a scanné Curry pour figurer en tant que PNJ dans The Elder Scrolls 6 et lui a offert un clin d’œil dans Starfield. Elle a également été adoptée par la communauté des moddeurs, qui l’a ajoutée à Skyrim en tant que compagnon simplement connu sous le nom de Shirley.

