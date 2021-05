Après des centaines de morts dans le conflit à Gaza, les Israéliens se demandent: qui a gagné?

BEERSHEBA, Israël – Dans deux des principaux centres de commandement de l’armée israélienne jeudi soir, les officiers menant l’offensive de Gaza ont dénombré ce qu’ils considéraient comme les réalisations de leur dernier conflit avec le Hamas: des dizaines de militants tués, 340 lance-roquettes détruits, 60 miles de les tunnels souterrains se sont effondrés. Mais avec la déclaration d’un cessez-le-feu – après plus de 10 jours de combats qui ont tué au moins 230 Palestiniens et 12 Israéliens, et qui a dévasté des hôpitaux et d’autres infrastructures à Gaza – l’ambiance des deux bases, l’une dans la ville du sud d’Israël de Beersheba, l’autre à Tel-Aviv, était mixte. A Tel Aviv, les généraux au haut commandement militaire ont triomphé. Mais à Beersheba, où les commandants ont supervisé des parties importantes de la campagne à Gaza, il y avait une plus grande prudence. À trois reprises depuis que le Hamas a pris le contrôle total de Gaza en 2007, Israël a lancé des infractions majeures visant à dégrader les capacités militaires du groupe, seulement pour voir le Hamas se reconstruire et peu de succès pour changer la situation. Cette fois, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a promis que ce serait différent.

Armés de vastes plans de guerre, les dirigeants militaires israéliens ont méthodiquement rédigé une liste de cibles, essayant d’infliger un maximum de dégâts aux capacités militaires du Hamas et à ses commandants. Pourtant, même maintenant, les échelons supérieurs de l’armée israélienne reconnaissent que leurs efforts n’empêcheront peut-être pas une nouvelle série de combats, peut-être même dans un proche avenir. Néanmoins, beaucoup se sont déclarés satisfaits de ce qui a été accompli pour dégrader le Hamas. Alors qu’ils émergeront après le cessez-le-feu, les dirigeants du Hamas seront désolés d’avoir commencé ce cycle, a déclaré un officier israélien de haut rang à Tel Aviv, qui a été impliqué dans la planification et l’exécution de l’opération. Le Hamas, a-t-il ajouté, ne savait pas comment les services de renseignement israéliens les connaissaient et avec quelle efficacité Israël allait contrecarrer tous leurs plans d’attaque. Mais d’autres étaient plus hésitants. Même si Israël avait atteint ses objectifs militaires, a déclaré un officier supérieur de Beersheba, il restait incertain si la guerre empêcherait de futures batailles. Le Hamas et ses affiliés ont encore environ 8 000 roquettes, selon un autre officier supérieur israélien, et plusieurs centaines de lance-roquettes, selon l’officier supérieur de Beersheba – assez pour deux guerres futures.

«Je ne sais tout simplement pas», a déclaré l’officier de Beer Sheva, s’exprimant anonymement pour donner une évaluation franche du résultat. «Nous avons besoin de plus de temps pour analyser si cela a été un succès.»

Des questions ont été soulevées en Israël, aux États-Unis et ailleurs quant à savoir si la réponse de l’armée israélienne aux attaques à la roquette du Hamas était proportionnée et conforme au droit international. Même une fois la guerre terminée, les problèmes qui l’ont alimentée resteront. Et la guerre a également créé un coût diplomatique pour Israël, car elle a intensifié les critiques de la politique israélienne de la part d’un nombre croissant de démocrates aux États-Unis. Le calcul même qu’Israël utilise pour juger de son succès militaire est illégitime, a déclaré Yousef Munayyer, analyste basé à Washington et défenseur des droits. «Les Israéliens se réfèrent souvent à cela comme à« tondre la pelouse », un entretien périodique qu’ils doivent faire en bombardant l’un des endroits les plus densément peuplés du monde, qu’ils détiennent également sous un blocus», a déclaré M. Munayyer. «Il n’y a pas de moralité dans une guerre dont la répétition est pré-planifiée.» Depuis que le Hamas a remporté les élections à Gaza en 2006 et en a pris le contrôle total en 2007, forçant une direction palestinienne plus modérée, Israël a été enfermé dans un cycle de guerre apparemment sans fin et des accrochages avec le groupe que les deux parties ont intérêt à perpétuer. Comme les États-Unis, Israël considère le Hamas comme un groupe terroriste. Aux côtés de l’Égypte, Israël a imposé un blocus paralysant sur Gaza pour empêcher les militants du Hamas d’obtenir les matériaux dont ils ont besoin pour fabriquer des armes. La présence du Hamas dans l’enclave permet également à M. Netanyahu de faire valoir qu’Israël n’a pas de partenaire pour la paix, ce qui atténue la pression pour relancer les négociations de paix.

De son côté, le Hamas refuse de reconnaître l’existence d’Israël. Et en tirant des salves de roquettes sporadiques sur des zones civiles en Israël, il peut maintenir son image de protecteur des Palestiniens, en particulier par rapport à sa faction politique rivale, le Fatah. Pour dissuader le Hamas, Israël a tenté dans ses conflits antérieurs de détruire suffisamment d’armes du groupe pour garantir quelques années supplémentaires de ce que certains Israéliens qualifient de «calme». Pour les Palestiniens, cependant, le concept de calme n’a depuis longtemps aucun sens. Même sans guerre, beaucoup disent que la vie n’est jamais calme ni facile pour les Palestiniens vivant sous occupation ou blocus. Le conflit israélo-palestinien Mise à jour 21 mai 2021 à 10 h 41 HE Dans une ville israélienne à la portée du Hamas, gratitude pour le calme, mais se préparant à plus de combats.

Sur le terrain: la route de Gaza.

Avec les combats suspendus, évaluation de la destruction à Gaza. Aujourd’hui, même les hauts soldats israéliens ne sont pas d’accord sur la question de savoir si la dernière guerre empêchera de nouvelles escalades à court ou à moyen terme. En plus de tuer plus de 230 Palestiniens à Gaza, dont 65 enfants, les frappes aériennes israéliennes ont dévasté les infrastructures civiles, détruit les systèmes d’égouts et les conduites d’eau, endommagé au moins 17 hôpitaux et cliniques, gravement endommagé ou détruit environ 1000 bâtiments et suspendu les opérations à Gaza. seul laboratoire de test de coronavirus.