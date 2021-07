Après des années en tant que champ de bataille, le boom des investissements soulève la ville irakienne

RAMADI, Irak — Sur les rives de l’Euphrate, les poutres de fer et les briques montent pour un hôtel de luxe de 20 étages avec piscines, spa et restaurants s’avançant dans les eaux bleu-vert au bord de l’Irak ville de Ramadi.

Bien qu’un hôtel cinq étoiles n’ait rien d’inhabituel dans de nombreux endroits, il s’agit du premier à être construit depuis des décennies dans la province d’Anbar, meurtrie par les combats, dans le cadre d’un boom des investissements post-EI dans une région qui est maintenant, étonnamment, l’une des plus stable dans le pays.

« En 2016, lorsque nous sommes entrés dans cette ville, c’était une ville fantôme », a déclaré Mahdi al-Noman, président de la Commission d’investissement d’Anbar, en parcourant la ville en empruntant de nouvelles autoroutes bordées d’herbes bien entretenues et de peuplements de plantes en fer remplis. avec des pétunias violets et blancs. « Vous ne verriez même pas de chats et de chiens errants », a-t-il ajouté.