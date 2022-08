Après des années d’examen minutieux d’un détective de New York, une affaire est rejugée

NEW YORK (AP) – Au cours des années sanglantes où les meurtres ont culminé à New York, le détective Louis Scarcella s’est bâti une réputation de clôture des affaires.

Un flic de deuxième génération qui fumait des cigares, courait des marathons, travaillait en parallèle dans un parc d’attractions de Coney Island et plaçait en plaisantant “aventurier” sur sa carte de visite, le détective maintenant à la retraite a été franc sur le fait de mentir aux suspects, même en priant avec eux , pour obtenir des informations. Dans les années 1980 et 1990, il a obtenu aveu sur aveu. Les procureurs ont obtenu condamnation après condamnation.

Mais au cours des neuf dernières années, près de 20 meurtres et autres condamnations ont été rejetés après que les accusés ont accusé Scarcella d’avoir forcé ou induit de faux aveux et de fausses identifications de témoins, ce qu’il nie. Le même bureau du procureur qui a obtenu ces condamnations a fini par répudier la plupart d’entre eux.

Pourtant, le procureur du district de Brooklyn a soutenu de nombreuses autres affaires sur lesquelles le détective a travaillé. Pour la première fois, les procureurs rejugent l’une de ces affaires de longue date.

“Cet accusé est toujours coupable”, a déclaré le procureur Chow Yun Xie lors du nouveau procès d’Eliseo DeLeon, qui se dit innocent. La condamnation pour meurtre de DeLeon a été annulée en 2019 après avoir passé 24 ans derrière les barreaux.

Avec un verdict attendu le 31 août, le nouveau procès illustre la ligne délicate que le bureau du procureur du district de Brooklyn traverse depuis une décennie de doutes sur le travail d’un ancien détective vedette.

Scarcella a travaillé sur les homicides alors qu’ils ont grimpé à plus de 2 200 par an dans toute la ville en 1990. Il y en avait moins de 500 l’année dernière.

Après avoir pris sa retraite en 1999, il a déclaré au «Dr. Phil » montrent qu’il avait fait « tout ce que je devais faire dans le cadre de la loi » pour obtenir des aveux ou une coopération.

“Les méchants ne respectent pas les règles lorsqu’ils tuent Ma et Pop”, a-t-il déclaré. “Je ne respecte pas les règles, mais je respecte les règles morales et les règles de l’arrestation à Brooklyn.”

Des années plus tard, le bureau du procureur est devenu connu pour son unité de révision des condamnations, qui a examiné des centaines de cas et a accepté d’exonérer plus de 30 personnes après des enquêtes individuelles. (De plus, 90 condamnations pour drogue ont été abandonnées en masse en raison d’allégations de corruption policière sans rapport avec Scarcella.)

Jusqu’à présent, 17 personnes impliquées dans des affaires impliquant Scarcella ont été effectivement blanchies lorsque les procureurs ont désavoué les condamnations ou refusé de nouveaux procès après que les juges ont annulé les verdicts de culpabilité.

Dans deux autres affaires, dont celle de DeLeon, les condamnations ont été annulées, mais les procureurs se battent pour les rétablir. Les procureurs ont également conclu que les condamnations devraient être maintenues dans des dizaines d’autres affaires liées à Scarcella, bien que certains accusés tentent de persuader les tribunaux du contraire.

“Dans chaque cas impliquant cet ancien détective, le CRU a examiné de manière exhaustive toutes les preuves, et la décision d’annuler ou de maintenir la condamnation est basée sur les faits de l’affaire individuelle, en tenant compte des conclusions antérieures concernant la conduite de Scarcella”, a déclaré le bureau du procureur Eric Gonzalez. a déclaré dans un communiqué à l’Associated Press.

Les procureurs affirment que Scarcella et son partenaire n’ont joué qu’un rôle mineur dans l’affaire DeLeon. Et les procureurs soulignent que deux témoins oculaires – la femme de la victime et un étranger – sont revenus au tribunal 27 ans plus tard pour identifier à nouveau DeLeon comme le tueur de la victime Fausto Cordero.

“Nous avons été obligés de présenter à nouveau cette preuve”, a déclaré le bureau du procureur.

Un voleur potentiel a tiré sur Cordero alors qu’il rentrait chez lui après une fête de confirmation religieuse en 1995 avec sa femme et d’autres parents, dont le fils de 7 ans du couple. Un pourboire a conduit la police à DeLeon, alors âgé de 18 ans. Le détective Stephen Chmil a été affecté à l’affaire et son partenaire, Scarcella, s’est impliqué.

Le degré d’implication est une question clé dans le nouveau procès.

Les documents de l’affaire montrent que Scarcella a accompagné Chmil et le détective adjoint Anthony Baker pour arrêter DeLeon. Alors qu’ils emmenaient DeLeon au poste de police, il a dit qu’il était hors de la ville lorsque la fusillade s’est produite.

Au poste, Scarcella était sur place alors que DeLeon lisait ses droits, la paperasse le montre. Mais il y a un différend quant à savoir si le détective a participé à un interrogatoire qui, selon la police et les procureurs, a produit des aveux documentés en quelques phrases brèves. DeLeon dit que les détectives l’ont inventé.

Lorsque Baker et certains procureurs ont ensuite allumé une caméra vidéo, DeLeon a demandé à un avocat de “s’assurer que ma situation était correcte”.

«Je ne vais pas simplement faire l’imbécile, me mettre sur bande et dire que j’ai fait quelque chose que je n’ai pas fait. Je ne suis pas stupide », a-t-il déclaré dans la vidéo, que les jurés lors de son premier procès n’ont pas été autorisés à voir.

Scarcella a témoigné le mois dernier qu’il ne se souvenait pas de l’affaire mais croyait qu’il n’était pas à l’interrogatoire, bien que Baker ait dit que Scarcella était là mais n’a rien dit, et Chmil a dit que son partenaire n’était pas du genre à rester maman.

Les avocats de DeLeon n’achètent pas que Scarcella était un peu joueur.

“Tout dans cette affaire a été entaché” par Scarcella et Chmil, a déclaré l’avocat de la défense Cary London dans un résumé le mois dernier. Il a fait valoir que les aveux avaient été fabriqués et que les identifications des témoins étaient inexactes et obtenues de manière douteuse.

Xie a déclaré que l’affaire “a résisté à l’épreuve du temps” et que l’accent mis sur Scarcella et Chmil était mal placé.

Le verdict appartient à la juge Dena Douglas, qui entend l’affaire sans jury.

Scarcella et Chmil, également à la retraite, ont maintenant passé des années à défendre leurs enquêtes alors que les audiences du tribunal et les reportages distinguaient leurs affaires. Leurs avocats disent que les enquêteurs ont utilisé des techniques légales et durables aujourd’hui et que les procureurs ont approuvé chaque arrestation pour homicide et vérifié toutes les preuves.

“Les détectives ont travaillé avec diligence pour appréhender le bon auteur et s’en tenir à leur travail”, ont déclaré les avocats Alan Abramson et Joel Cohen dans un communiqué à AP.

Lors du nouveau procès de DeLeon, Scarcella a clairement indiqué qu’il ne se remettait pas en question.

“Vous vous vantiez d’être un bon détective des homicides dans les années 80 et 90 ?” demanda Londres.

“Je le fais toujours”, a déclaré Scarcella.

Jennifer Peltz, l’Associated Press