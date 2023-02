Après des années de tumulte de Kyrie Irving, les Nets atteignent un résultat étonnamment rapide et positif

Yaron Weitzmann Écrivain de la NBA

Dans la nuit du 30 juin 2019, l’équipe de basket des Brooklyn Nets s’est réunie dans le centre d’entraînement de l’équipe. C’était la première nuit d’agence libre, et Kevin Durant et Kyrie Irving avaient tous deux annoncé qu’ils signeraient avec les Nets.

Autour de la restauration et des boissons de Carbone, les décideurs de l’équipe ont passé la soirée à fêter leur coup. Le plan mis en place par le directeur général Sean Marks après son embauche en 2016 – centré sur la culture et qui comportait trois années de reconstruction patiente et douloureuse – avait porté ses fruits. Les Nets – LES NETS ! – avaient transformé leur équipe moribonde. Non seulement ils étaient apparemment destinés à être vraiment, vraiment bons, mais ils comptaient aussi d’une manière qu’ils n’avaient jamais eue auparavant.

Depuis lors, presque rien d’autre pour les Nets ne s’est bien passé.

Vous pouvez pointer du doigt toutes sortes de personnes – Marks et Durant et Steve Nash et James Harden et Joe Tsai – mais le problème central, c’est devenu clair, est que le mélange capricieux, obstiné et égoïste d’Irving a avalé la franchise.

Pour revoir: Il y a eu moins d’un an après le début de son mandat à Brooklyn où il a déclaré aux journalistes, alors qu’il se tenait dans le vestiaire parmi ses coéquipiers, que les Nets avaient un “flagrant” besoin d’ajouter plus de talent. Et puis il y a eu le moment où il disparu pendant quelques semaines sans prévenir l’équipe. Et bien sûr, qui peut oublier son refus de se faire vacciner contre le COVID-19 (pour des raisons qu’il n’a jamais clairement articulées), le rendant inéligible pour les matchs à domicile. Ou la fois où il a fait la promotion d’un film antisémite sur ses comptes de médias sociaux, puis, dans une démonstration encore plus exaspérante, a non seulement refusé de s’excuser, mais a également défendu l’action à plusieurs reprises.

Et puis est venue la demande commerciale de vendredi. Irving ne se souciait pas de jouer pour une équipe qui s’était imposée comme un prétendant au championnat. Il était à quelques mois de l’agence libre et, à ses yeux, le refus des Nets de lui offrir une prolongation maximale de quatre ans était une raison de partir maintenant.

Et donc, après quatre ans et demi, Le temps d’Irving avec les Nets est terminé . Il restera dans les mémoires comme l’un des plus grands bustes de l’histoire du sport. Irving est apparu dans seulement 143 matchs de saison régulière. Lui et Durant ont partagé le terrain en seulement 74 ans. Le duo n’a remporté qu’une seule série éliminatoire en quatre saisons.

Maintenant, Marks et les Nets ont quatre jours pour tout récupérer. Donnez-leur du crédit pour cela : ils ont agi rapidement avec Irving et ont profité de le désespoir des Dallas Mavericks . Spencer Dinwiddie et Dorian Finney-Smith sont deux joueurs capables de contribuer au moment des séries éliminatoires. Plus notable, cependant, était la capacité des Nets à éloigner des Mavs un choix de premier tour non protégé en 2029 (ce qui se trouve être deux ans après l’expiration du contrat actuel de Luka Dončić).

Les Nets vont maintenant prendre ce choix et l’acheter, ainsi que leur propre premier tour de 2029 et le premier tour protégé des huit premiers de 2027 qu’ils possèdent via les Philadelphia 76ers, et voir s’ils peuvent trouver une autre mise à niveau. Peut-être qu’ils verront si quelqu’un s’intéresse à Ben Simmons, même si c’est douteux. Il convient également de souligner à quel point la chute de Simmons a blessé cette équipe. Il était la police d’assurance. Ils ont essentiellement transformé tous ces choix de repêchage et les atouts qu’ils ont utilisés pour faire de Harden l’un des atouts les moins souhaitables de la ligue.

Ajoutez Cam Thomas et / ou Day’Ron Sharpe, cependant, et ils pourraient avoir quelque chose. Cela pourrait-il être suffisant pour obtenir l’un des vétérans des Raptors de Toronto? Jean Collins ? Peut-être quelqu’un d’autre ?

Il y a un monde où les Nets peuvent en sortir plus beaux qu’avant. Finney-Smith leur donne un autre défenseur de l’aile capable, Dinwiddie est un solide créateur de tirs, et toute équipe avec Durant a un tir. Ils ne pourront jamais remplacer le tir électrique d’Irving, mais ils n’auront plus non plus à passer chaque jour à s’inquiéter s’ils sont sur le point d’être plongés dans le chaos.

Le talent l’emporte généralement en NBA, mais peut-être qu’Irving est l’un de ces rares exemples où moins c’est, en fait, plus.

Yaron Weitzman est un écrivain NBA pour FOX Sports et l’auteur de Tanking to the Top: Les Philadelphia 76ers et le processus le plus audacieux de l’histoire du sport professionnel . Suivez-le sur Twitter @YaronWeitzman .

