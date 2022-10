Après des années de travail acharné, la bibliothèque pour enfants Ann Wink de Granville accueillera une journée portes ouvertes – Shaw Local

Au cours des dernières années, les visiteurs de la bibliothèque de Granville au 214, rue S. McCoy ont peut-être remarqué une transformation en cours d’une certaine section du bâtiment. La salle située juste derrière la sélection principale de livres a maintenant terminé sa transition vers la bibliothèque pour enfants Ann Wink.

Cette nouvelle rénovation s’accompagne de peintures murales d’origine locale, de nouveaux livres pour enfants et d’activités réalisées à la mémoire d’un commis qui a passé des décennies à servir la communauté et les enfants du comté de Putnam.

“Quand les enfants faisaient un projet, ils allaient voir Miss Ann, s’asseyaient sur ses genoux, la regardaient dans les yeux et lui disaient” Regarde ce que j’ai fait “”, a déclaré Bernie Egan, greffier de la bibliothèque de Granville. “Elle était très personnelle.”

Selon Egan, les enfants venaient toujours en premier pour Wink. Elle n’hésiterait jamais à arrêter ce qu’elle faisait pour donner à un enfant l’occasion d’être vu et entendu.

“Ces enfants s’en souviennent”, a déclaré Egan. “Quand les gens viennent nous rendre visite, ils se souviennent [Wink] et savoir comment elle était. C’était toujours confortable et elle ne faisait que te voir, surtout les enfants. C’est un hommage à elle.”

Logan Martin, petit-fils de Bernie Egan, profite de la nouvelle bibliothèque pour enfants Ann Wink. (Photo fournie par Sara Egan)

Wink a travaillé dans l’ancienne succursale de Granville de la bibliothèque du comté de Putnam pendant plus de quatre décennies et est décédé il y a quelques années. Elle a contribué à créer un lieu attentionné et aimant où les enfants de nombreuses générations pourraient venir apprendre, lire et se sentir écoutés.

“Elle a apporté cette énergie qui a donné envie aux gens de rester ici”, a déclaré l’artiste murale Courtney Ossola. “C’est ce que nous essayons également de faire maintenant avec cet espace.”

La bibliothèque pour enfants a acheté de nombreux nouveaux livres pour enfants, ainsi qu’une multitude d’activités que les enfants de tous âges peuvent apprécier. Dans le souci de compléter la salle, les organisateurs ont également voulu créer des œuvres d’art uniques issues de la communauté.

“Il était vraiment important pour toutes les personnes impliquées que l’art reflète non seulement l’homonyme de l’espace, la donatrice et sa mémoire, mais aussi la communauté”, a déclaré Sara Egan. “Ce serait vraiment facile de sortir et de trouver un service, mais l’autre façon de l’aborder était de s’approvisionner auprès de la communauté et de s’assurer que les talents locaux sont représentés.”

Les organisateurs ont pu trouver l’aide locale de Courtney Ossola, Jaclyn Ossola et Erika Dean pour créer deux œuvres d’art sur les murs de la bibliothèque.

La première murale montre un point culminant de l’inspiration de certains des livres préférés de Wink, notamment un lit d’herbe avec des fleurs entourant un champ de papillons monarques, un éléphant et des souris à côté d’une fraise.

“Je ne voulais pas simplement rendre hommage à l’un des livres”, a déclaré Courtney Ossola. “Je voulais inclure les quatre et les mélanger à leur manière pour créer quelque chose de nouveau.”

L’art d’accompagnement sur l’autre mur représente plus de papillons dans une forêt, donnant à la pièce une expérience tout à fait unique.

“C’était mon premier projet de cette ampleur et je suis reconnaissant d’avoir eu cette opportunité”, a déclaré Dean. “La nature et l’environnement sont très importants pour moi, ainsi que la communauté et le meilleur pour les enfants.”

Après avoir créé un dessin initial, les artistes ont eu la liberté de continuer et d’ajuster leur travail au fur et à mesure qu’il passait d’une idée à une œuvre d’art physique.

“Ce qui m’a plu dans cette réalisation, c’est que j’ai pu développer le design au fur et à mesure que je le peignais”, a déclaré Courtney Ossola. “Par rapport à ce que j’avais dessiné à l’origine, cela s’est avéré bien plus que ce que j’avais prévu.”

Courtney et Jaclyn ont grandi à Granville et se souviennent bien de leur passage avec Wink.

“La passion et l’amour d’Ann pour la littérature pour enfants seront à jamais ancrés dans nos cœurs”, a déclaré Courtney.

En fin de chantier, la bibliothèque de Granville accueillera le public pour venir profiter de la nouvelle bibliothèque jeunesse de 13h à 15h le samedi 15 octobre.

L’espace a été créé grâce aux dons, à l’engagement et au travail acharné de nombreux organismes et membres de la communauté.

La bibliothèque de Granville tient à remercier les usagers de la bibliothèque, le groupe de discussion sur les livres, les membres du conseil d’administration, le directeur Jay Kalman, la directrice adjointe Marilyn Calbo, la famille d’Ann Wink, la famille de Linda Bryant, la famille de Charlene Fassino, Keli Egan, Rosaline Calbon, Ben Day, Patrick Harris, Jack Ossola, Toni’s Flowers & Gifts, Jenni Mixon, John Shimkus et d’innombrables autres pour leurs efforts dans la création de ce projet communautaire.

« Nous vous remercions tous sincèrement d’avoir contribué à faire de la bibliothèque pour enfants une réalité », a déclaré Bernie Egan. “Cela n’aurait pas pu arriver sans votre intérêt, votre soutien et votre enthousiasme.”