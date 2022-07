Après des années de retard, 6 groupes de défense des droits obtiennent l’accréditation de l’ONU

Après des années de retard, six organisations de défense des droits de l’homme – dont la fondation qui gère l’encyclopédie en ligne Wikipedia – ont finalement reçu l’autorisation de faire part de leurs préoccupations et de participer aux discussions de l’organe des Nations Unies chargé de superviser le développement économique et les questions sociales.

Les États-Unis avaient fait pression pour un vote sur les six groupes en juin au sein du Comité des Nations Unies sur les organisations non gouvernementales, qui gère les demandes d’accréditation auprès du Conseil économique et social des Nations Unies, connu sous le nom d’ECOSOC. Mais une majorité des 19 membres du comité des ONG ont voté pour mettre fin au débat sur les six candidatures – ce qui signifiait encore une fois aucune action.

Les États-Unis, l’Italie, la Suède et l’Estonie ont ensuite présenté une résolution demandant un vote à l’ECOSOC, qui compte 54 pays membres. Cela a eu lieu jeudi et la Russie a demandé un vote enregistré, plutôt que de laisser la décision se faire par consensus.

Le résultat a été de 23 pays pour, 7 contre et 18 abstentions. La Russie s’est opposée à l’octroi de ce qu’on appelle le statut consultatif aux six groupes de défense des droits, tout comme la Chine, l’Inde, le Kazakhstan, le Nicaragua, le Nigeria et le Zimbabwe.

Les six groupes rejoignent désormais des milliers d’ONG dotées du statut consultatif auprès de l’ECOSOC.

Louis Charbonneau, directeur des Nations Unies à Human Rights Watch, a déclaré : « La décision d’accorder l’accréditation des Nations Unies à six groupes de défense des droits humains est un pas dans la bonne direction. Mais ce n’est qu’une fraction des centaines d’organisations dont les candidatures ont été injustement bloquées pendant des années par la Russie, la Chine et d’autres gouvernements abusifs.

Les six organisations qui ont obtenu l’approbation de l’ECOSOC pour le statut consultatif sont : le Comité biélorusse d’Helsinki, Diakonia en Suède, No Peace Without Justice en Italie, l’Institut estonien des droits de l’homme et deux groupes basés aux États-Unis – la Société médicale syro-américaine et la Fondation Wikimédia. La fondation gère Wikipédia.

L’ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield a désigné les deux organisations américaines dans un tweet après le vote, citant leur monde sur les droits de l’homme, la liberté d’expression et les questions humanitaires et déclarant : « Nous continuerons à nous battre pour que les voix de la société civile soient entendues à la ONU”

Amanda Keton, avocate générale de la Wikimedia Foundation, a qualifié le vote de “victoire décisive pour la protection de l’espace civique mondial” dans un communiqué vendredi, affirmant que le statut consultatif auprès de l’ECOSOC permettra à la fondation “de travailler directement avec les États membres et d’autres parties prenantes pour promouvoir un accès plus large et plus équitable aux connaissances gratuites dans le monde.

Maithili Pai, qui se concentre sur la participation de la société civile pour le Service international pour les droits de l’homme, une organisation de défense des droits de l’homme basée à Genève et à New York, a déclaré que le vote pourrait indiquer clairement que le comité des ONG “ne peut pas continuer à être un véhicule de représailles contre la société civile”. », notant que les candidatures de plus de 350 organisations sont toujours bloquées.

Charbonneau de Human Rights Watch a exhorté les pays qui respectent les droits humains à faire pression pour une refonte urgente du processus d’accréditation des ONG par l’ONU « et à mettre un terme aux efforts visant à réduire au silence les militants des droits humains à l’ONU ».

Edith M. Lederer, Associated Press