Après des années de puissance nucléaire, la France fait le pari de l’éolien offshore

Alors que le projet de Saint-Nazaire représente un coup de pouce important pour le secteur éolien offshore naissant en France, le pays est depuis des décennies une sorte de locomotive en matière de nucléaire.

Selon l’Association nucléaire mondiale, la France abrite 56 réacteurs en état de marche. “La France tire environ 70% de son électricité de l’énergie nucléaire”, ajoute-t-il.

Dans le domaine de l’énergie éolienne, le pays dispose d’un secteur terrestre établi. Son industrie offshore est en revanche minuscule, avec une capacité cumulée de seulement 2 MW en 2021, selon les chiffres de l’organisme industriel WindEurope.

Cela est appelé à changer dans les années à venir. “Les installations offshore devraient enfin décoller à partir de 2022, et nous prévoyons 3,3 GW d’installations éoliennes offshore d’ici 2026”, Le rapport de WindEurope sur l’énergie éolienne en Europe, qui a été publié en février 2022, a déclaré.

Dans un communiqué, le PDG d’EDF Renouvelables, Bruno Bensasson, s’est dit fier de mettre en service ce qu’il a appelé “le premier parc éolien offshore industriel de France”.

“Depuis 10 ans, ce projet a contribué à la construction de la filière éolienne offshore en France et a mobilisé un nombre important d’emplois pendant la construction et maintenant en phase d’exploitation”, a-t-il ajouté plus tard.