Après des années de menaces, une querelle se termine avec une mère noire morte et son voisin blanc arrêté

OCALA, Floride (AP) – Une femme accusée d’avoir tiré et tué une mère devant ses enfants la semaine dernière à la fin choquante d’une querelle en cours entre voisins a été arrêtée.

Susan Louise Lorincz, 58 ans, qui est blanche, a été accusée d’homicide involontaire avec une arme à feu, de négligence coupable, de coups et blessures et de deux chefs d’agression dans la mort d’Ajike Owens, une mère noire de quatre enfants, a déclaré le shérif Billy Woods dans un communiqué.

Les autorités ont subi des pressions mardi pour arrêter et inculper Lorincz, qui a tiré avec l’arme à feu et tué Owens dans une affaire qui a remis en lumière la position de division de la Floride.

Dans une vidéo publiée sur Facebook tard mardi soir, le shérif a déclaré qu’il ne s’agissait pas d’un cas de défense mais « simplement d’un meurtre ».

« Maintenant, beaucoup d’entre vous avaient du mal à comprendre pourquoi il n’y avait pas eu d’arrestation immédiate », a déclaré le shérif. « Les lois ici, dans l’État de Floride, sont claires. Maintenant, je ne les aime peut-être pas. Je ne suis peut-être pas d’accord avec eux. Mais cependant, ces lois, je les suivrai.

La vidéo partagée par le bureau du shérif montre deux détectives et un adjoint conduisant Lorincz dans un couloir, les mains derrière le dos.

Les dossiers de la prison montrent qu’elle a été condamnée, mais n’a pas répertorié d’avocat qui pourrait parler en son nom. Lorincz n’a pas assisté à la première audience du tribunal mercredi depuis qu’elle subit des tests médicaux, ont déclaré les responsables du shérif dans un communiqué.

Lors d’une conférence de presse à la New St. John Missionary Baptist Church mercredi après-midi, la famille, les amis et les dirigeants communautaires de la victime se sont joints à l’avocat des droits civiques Ben Crump pour remercier le shérif d’avoir procédé à l’arrestation, tout en appelant à la justice pour Owens.

« Ce n’est pas un cas difficile », a déclaré Crump. Il a demandé au bureau du procureur de « poursuivre avec zèle » le tireur.

Crump, ainsi que la mère d’Owens et plusieurs voisins ont noté lors de la conférence de presse que la « querelle » dont parlait le shérif était entre Lorincz et les enfants du quartier, qui jouaient souvent beaucoup à l’extérieur de sa maison. Des voisins ont déclaré que Lorincz traitait fréquemment les enfants de noms ignobles et les contrariait.

C’était le cas vendredi soir, ont-ils dit. Les adjoints du shérif ont répondu à un appel d’intrusion et ont trouvé Owens blessé par balle.

Avant la confrontation, Lorincz avait crié des insultes raciales aux enfants, selon un communiqué de Crump.

Le quartier des duplex et des quadruplex à un étage se trouve dans les collines à l’extérieur d’Ocala. La région est connue pour ses élevages de chevaux pur-sang, qui entourent le quartier ouvrier.

Lorincz a déclaré aux enquêteurs qu’elle avait agi en état de légitime défense et qu’Owens, 35 ans, avait tenté de défoncer sa porte avant de tirer, a déclaré le shérif. Elle leur a également dit qu’Owens l’avait poursuivie dans le passé et l’avait déjà attaquée.

Le shérif Woods a déclaré que l’enquête, qui comprenait des déclarations de témoins oculaires, avait établi que les actions de Lorincz n’étaient pas justifiables en vertu de la loi de Floride.

Plus tôt, le shérif avait dit qu’en raison de la position de votre droit au sol, il ne pouvait procéder à une arrestation que s’il pouvait prouver que le tireur n’avait pas agi en état de légitime défense.

Selon le récit du shérif, Owens a été abattue quelques instants après être allée à l’appartement de Lorincz parce qu’elle avait crié sur les enfants d’Owens alors qu’ils jouaient dehors. Il a dit que Lorincz avait lancé une paire de patins qui avait touché l’un des enfants.

Le bureau du shérif n’a pas confirmé qu’il y avait des insultes proférées ou dit si la race était un facteur dans la fusillade.

La mère d’Owens, Pamela Dias, a déclaré mercredi que ses deux jeunes petits-fils, âgés de 12 et 9 ans, souffraient de sentiments de culpabilité – parce qu’ils étaient avec leur mère devant la maison de Lorincz ce soir-là et l’ont vue se faire tirer dessus.

« Notre enfant de 12 ans se reproche la mort de sa mère parce qu’il n’a pas pu la sauver. Il ne pouvait pas lui faire de RCR », a déclaré Dias.

Quelques heures avant l’arrestation de mardi, quelque trois douzaines de manifestants, pour la plupart noirs, se sont rassemblés devant le centre judiciaire du comté de Marion, exigeant l’arrestation du tireur. Le procureur en chef, le procureur d’État William Gladson, les a rencontrés et les a exhortés à faire preuve de patience pendant que l’enquête se poursuivait.

« Si nous voulons faire valoir nos arguments, nous avons besoin d’autant de temps et d’autant de preuves que possible », a déclaré Gladson. « Je ne veux compromettre aucune enquête criminelle. »

Dans un communiqué mardi soir, Crump a déclaré que si la famille d’Owens était « soulagée » qu’une arrestation ait été effectuée, ils restent préoccupés par le fait que « des lois archaïques comme Stand Your Ground existent ». Crump a également représenté la famille de Trayvon Martin qui a été abattu par George Zimmerman dans le centre de la Floride en 2012.

Lauren Smith, 40 ans, vit en face de l’endroit où la fusillade s’est produite. Elle était sur son porche ce jour-là et a vu l’un des jeunes fils d’Owens faire les cent pas et crier: « Ils ont tiré sur ma maman, ils ont tiré sur ma maman. »

Elle a couru vers la maison et a commencé des compressions thoraciques jusqu’à ce qu’une équipe de secours arrive. Elle a dit qu’il n’y avait pas eu d’altercation et qu’Owens n’avait pas d’arme.

« Elle était en colère tout le temps que les enfants jouaient là-bas », a déclaré Smith. « Elle leur disait des choses désagréables. Juste méchant. Smith, qui est blanc, a décrit le quartier comme étant familial.

Le shérif a déclaré que depuis janvier 2021, les députés ont répondu à au moins une demi-douzaine d’appels en rapport avec ce que la police a décrit comme une querelle entre Owens et Lorincz.

« Il y avait beaucoup d’agressivité de la part des deux, dans les deux sens », a déclaré le shérif aux enquêteurs. « Qu’il s’agisse de frapper aux portes, de frapper aux murs et de menaces. Et puis à ce moment-là, c’est quand Mme Owens a été abattue à travers la porte.

Selon Angela Ferrell-Zabala, directrice exécutive de Moms Demand Action for Gun Sense en Amérique, les cas de défense sont jugés justifiables cinq fois plus souvent lorsqu’un tireur blanc tue une victime noire.

En 2017, les législateurs de Floride ont transféré la charge de la preuve d’une personne invoquant la légitime défense aux procureurs. Avant le changement de loi, les procureurs pouvaient accuser quelqu’un d’avoir tiré, puis les avocats de la défense devaient présenter une défense affirmative expliquant pourquoi leur client ne devrait pas être condamné. Désormais, les autorités doivent exclure la légitime défense avant de porter plainte.

Tenez bon et les cas de «doctrine du château» – qui permettent aux résidents de se défendre soit par la loi, soit par un précédent judiciaire lorsqu’ils sont menacés – ont suscité l’indignation au milieu d’une série de fusillades à travers le pays.

En avril, Andrew Lester, un homme blanc de 84 ans, a blessé par balle Ralph Yarl, un adolescent noir de 16 ans qui a sonné à sa porte à Kansas City. Yarl s’est trompé de maison pour aller chercher ses jeunes frères et sœurs. Lester fait face à des accusations criminelles. Au procès, il peut faire valoir qu’il pensait que quelqu’un essayait de s’introduire chez lui.

Le Missouri et la Floride font partie des quelque 30 États qui ont adopté leurs lois fondamentales.

Les exemples les plus connus de l’argument stand your ground sont apparus dans le procès de George Zimmerman, qui a tué par balle Trayvon Martin en 2012.

La mère d’Owens a déclaré qu’elle allait maintenant élever ses quatre jeunes petits-enfants.

« Je prie pour que Dieu me donne la force, la sagesse et la capacité d’élever ces enfants comme notre fille voudrait que nous le fassions », a déclaré Dias, après avoir reçu l’aide de sa famille et de ses amis. « Je remercie Dieu de ne pas avoir à le faire seul. »

___

Frisaro a rapporté de Fort Lauderdale.

Curt Anderson et Freida Frisaro, Associated Press